金秀賢金賽綸吻照再流出！醜聞纏身眾叛親離 代言品牌急割席未算最嚴重

已故女星金賽綸與金秀賢被爆秘戀6年風波未有平息，韓媒「擠牙膏」爆料更多內容，曝光一張金秀賢親吻臉頰的照片，強調將持續關注此事，直至金秀賢作出道歉回應。果不其然，今日該頻道再發布新照片，顯示二人似在準備親吻的親密時刻。