金賽綸同金秀賢拍拖僅2日跳唱片被翻出 網民：看得出是小朋友吧？

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金秀賢近日接連被爆與已故韓國女星金賽綸曾秘戀6年，兩人開始拍拖時，金賽綸年僅15歲，有網民就翻出當年兩人拍拖僅2日時，金賽綸上台表演跳唱的片段，直言：「看得出來是小朋友吧？」

金賽綸 15歲跳唱片被翻出

金賽綸於2025年2月16日去世，年僅24歲，據韓網《橫豎研究所》爆料指，她和金秀賢是由2015年11月19日開始拍拖，當時金賽綸年僅15歲，而金秀賢則是27歲，兩人秘密拍拖6年，直至2021年7月7日分手。有網民就翻出金賽綸在兩人開始拍拖兩日後，踏上舞台演出時的片段，表示：「和金秀賢交往2天的金賽綸，2015/11/19交往，2015/11/21播出，看得出來是小朋友吧？」

金賽綸 有網民翻出金賽綸15歲的的跳唱片段。（圖片來源：Threads）
有網民翻出金賽綸15歲的的跳唱片段。（圖片來源：Threads）
金賽綸 影片播出時間，與金賽綸、金秀賢開始拍拖的時間僅差兩日。（圖片來源：Threads）
影片播出時間，與金賽綸、金秀賢開始拍拖的時間僅差兩日。（圖片來源：Threads）

網民：真很像小朋友

除了這則帖文外，還有不少網民挖出金賽綸15歲的照片，從相中可以看得出樣貌仍十分青澀，引起不少網民熱議，直指：「真的很像小朋友」、「太幼齒」、「看起來還是小女生啊」、「還是很開朗的年紀，唉」、「的確是『小女友』」、「明顯就是小妹妹」等，有網民更直斥：「别把27歲和15歲的相處稱為戀愛，這是犯罪！」

金賽綸 影片中金賽綸穿著似足校服的白恤衫、及黑白色冷衫，被指「真係好似小朋友」。（圖片來源：Threads）
影片中金賽綸穿著似足校服的白恤衫、及黑白色冷衫，被指「真係好似小朋友」。（圖片來源：Threads）
金賽綸 此外更有網民翻出疑似15歲的金賽綸照片，網民直指「明顯就是小妹妹」。（圖片來源：Threads）
此外更有網民翻出疑似15歲的金賽綸照片，網民直指「明顯就是小妹妹」。（圖片來源：Threads）

金秀賢曾突然熊抱12歲金裕貞

有網民更發現金秀賢在《擁抱太陽的月亮》時期，就曾對12歲童星金裕貞說：「可能過一段時間就可以和我當男女主角了。」金裕貞、金賽綸和金所泫年齡相近，又同樣是童星出身，曾被封為「三金」，備受韓國演藝界看好。金秀賢更被翻出在與年僅12歲的金裕貞拍劇時，曾突然衝上前熊抱金裕貞，把對方嚇了一大跳，畫面再度引發眾怒。

金賽綸 拍《擁抱太陽的月亮》時，金裕貞（左二）只得12歲，而金秀賢則是23歲，同劇還有「三金」之一的金所泫（右一）。（圖片來源：網上圖片）
拍《擁抱太陽的月亮》時，金裕貞（左二）只得12歲，而金秀賢則是23歲，同劇還有「三金」之一的金所泫（右一）。（圖片來源：網上圖片）
金賽綸 有網民翻出影片，發現金秀賢曾突衝上前熊抱金裕貞。（圖片來源：微博）
有網民翻出影片，發現金秀賢曾突衝上前熊抱金裕貞。（圖片來源：微博）

金賽綸由妹豬變大人

有網民則翻出2015年10月出席活動時期的金賽綸，和翌年2月時的金賽綸照片作對比，發現明顯多了很多女人味，網民直指：「還不到半年，審美變得這麼快」、「跟老叔談上戀愛的小女生就喜歡扮大人」、「唉，愈看愈難過」等。

金賽綸 27歲的金秀賢與15歲的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
27歲的金秀賢與15歲的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
金賽綸 2015年10月出席活動時期的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
2015年10月出席活動時期的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
金賽綸 同年12月的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
同年12月的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
金賽綸 翌年2月的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
翌年2月的金賽綸。（圖片來源：網上圖片）
金賽綸 （圖片來源：網民留言）
（圖片來源：網民留言）

有網民指令金賽綸真正絕望是網暴

此外有網民就發文炮轟：「真正令金賽綸走上絕路的是韓國網民，也可能是我們。」他指出在2022年酒駕事件後，金賽綸成為網暴的犧牲品。除了有韓國YouTube頻道瘋狂放大她的錯誤外，更有眾多「封殺她」、「她不配做藝人」等無情聲浪。2024年，她試圖憑《獵犬》復出，卻被韓媒與網民狂酸「厚臉皮」，要求剪掉角色，一張與金秀賢的合照更讓她再次被網暴淹沒。其後在咖啡店打工照片被挖出，更令她成為韓國網民嘲弄的對象。他最後總結說，不只是7億債務或金秀賢的冷淡，而是我們的冷漠無情淹沒了她。

金賽綸 有網民就發長文炮轟，指令金賽綸真正絕望的是網暴。（圖片來源：Threads）
有網民就發長文炮轟，指令金賽綸真正絕望的是網暴。（圖片來源：Threads）

撰文：東方新地圖片來源：Threads資料或影片來源：原文刊於新假期

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