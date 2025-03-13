金賽綸同金秀賢拍拖僅2日跳唱片被翻出 網民：看得出是小朋友吧？
金賽綸 15歲跳唱片被翻出
金賽綸於2025年2月16日去世，年僅24歲，據韓網《橫豎研究所》爆料指，她和金秀賢是由2015年11月19日開始拍拖，當時金賽綸年僅15歲，而金秀賢則是27歲，兩人秘密拍拖6年，直至2021年7月7日分手。有網民就翻出金賽綸在兩人開始拍拖兩日後，踏上舞台演出時的片段，表示：「和金秀賢交往2天的金賽綸，2015/11/19交往，2015/11/21播出，看得出來是小朋友吧？」
網民：真很像小朋友
除了這則帖文外，還有不少網民挖出金賽綸15歲的照片，從相中可以看得出樣貌仍十分青澀，引起不少網民熱議，直指：「真的很像小朋友」、「太幼齒」、「看起來還是小女生啊」、「還是很開朗的年紀，唉」、「的確是『小女友』」、「明顯就是小妹妹」等，有網民更直斥：「别把27歲和15歲的相處稱為戀愛，這是犯罪！」
金秀賢曾突然熊抱12歲金裕貞
有網民更發現金秀賢在《擁抱太陽的月亮》時期，就曾對12歲童星金裕貞說：「可能過一段時間就可以和我當男女主角了。」金裕貞、金賽綸和金所泫年齡相近，又同樣是童星出身，曾被封為「三金」，備受韓國演藝界看好。金秀賢更被翻出在與年僅12歲的金裕貞拍劇時，曾突然衝上前熊抱金裕貞，把對方嚇了一大跳，畫面再度引發眾怒。
金賽綸由妹豬變大人
有網民則翻出2015年10月出席活動時期的金賽綸，和翌年2月時的金賽綸照片作對比，發現明顯多了很多女人味，網民直指：「還不到半年，審美變得這麼快」、「跟老叔談上戀愛的小女生就喜歡扮大人」、「唉，愈看愈難過」等。
有網民指令金賽綸真正絕望是網暴
此外有網民就發文炮轟：「真正令金賽綸走上絕路的是韓國網民，也可能是我們。」他指出在2022年酒駕事件後，金賽綸成為網暴的犧牲品。除了有韓國YouTube頻道瘋狂放大她的錯誤外，更有眾多「封殺她」、「她不配做藝人」等無情聲浪。2024年，她試圖憑《獵犬》復出，卻被韓媒與網民狂酸「厚臉皮」，要求剪掉角色，一張與金秀賢的合照更讓她再次被網暴淹沒。其後在咖啡店打工照片被挖出，更令她成為韓國網民嘲弄的對象。他最後總結說，不只是7億債務或金秀賢的冷淡，而是我們的冷漠無情淹沒了她。