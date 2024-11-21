金馬獎最佳女主角被封死亡之組！鍾雪瑩冧莊入圍挑戰資深影后
《第61屆金馬獎頒獎典禮》影后入圍名單：
29歲 鍾雪瑩 《看我今天怎麼說》
40歲 夏于喬 《小雁與吳愛麗》
59歲 吳君如 《我談的那場戀愛》
71歲 區嘉雯 《從今以後》
71歲 張艾嘉 《女兒的女兒》
鍾雪瑩 《看我今天怎麼說》演聽障女孩
鍾雪瑩去年已憑電影《填詞L》入圍過金馬影后，今次她再度以電影《看我今天怎麼說》挑戰影后寶座，這部電影由《狂舞派》導演黃修平執導，片中鍾雪瑩飾演一名戴著人工耳蝸的聽障女孩，演出頗有難度，除了要學手語，還得揣摩聽障者說話的獨特發音共鳴，同片男主角游學修也入圍了今屆金馬影帝。
夏于喬 《小雁與吳愛麗》 一人分飾兩角
《小雁與吳愛麗》是一齣黑白電影，同時入圍了今屆金馬獎的最佳女主角、男配角、女配角、原著劇本、攝影、美術設計、造型設計、剪輯多個獎項，曾攞過金鐘綜合節目主持人獎的台灣女星夏于喬在片中一人分飾兩角，包括一個為了母親過失弒父後入獄8年的小雁，以及和小雁長相一樣的Allie，被譽為她從影以來最出色的演出。
吳君如 《我談的那場戀愛》 被睇好再度封后
獲封「喜劇天后」的吳君如2003年曾憑電影《金雞》奪得金馬影后大獎，今次相隔21年再憑新作《我談的那場戀愛》入圍金馬影后，她得知消息表示感動得「老淚縱橫」！片中她飾演知名婦科醫生余笑琴，遇上網戀詐騙案卻甘心受騙，其面對愛情時患得患失的演技，獲讚成功牽動觀眾情緒，不少網民都睇好她可以再度封后。
區嘉雯 《從今以後》演細膩女同志
區嘉雯是資深舞台劇演員，曾在2020年憑楊曜愷執導的電影《叔·叔》奪得金像最佳女配角獎，今次她在同樣由楊曜愷執導的電影《從今以後》中，飾演一位已屆暮年的女同志，因伴侶突然身亡，在沒有名分的困擾下，與對方家庭產生了激烈的衝突，當中區嘉雯獲讚溫柔細膩地呈現出了角色的情緒轉變。
張艾嘉 《女兒的女兒》 四度挑戰金馬影后
出身張艾嘉至今已贏過三屆金馬影后，包括1981年《我的爺爺》、1986年《最愛》和2022年《燈火闌珊》，今次憑《女兒的女兒》第四度挑戰金馬影后寶座，電影由籌備到上映長達6年，故事講述張艾嘉飾演的金艾霞終於迎來退休人生，卻收到小女兒與同性伴侶車禍過世、只留下冷凍胚胎的消息，同時她還要面對自小被送養的大女兒，當中除了講母女關係仲有生死和LGBTQ等複雜議題，但張艾嘉都能精準掌握，因而大受讚賞。