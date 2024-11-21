金馬獎最佳女主角被封死亡之組！鍾雪瑩冧莊入圍挑戰資深影后

台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》將於11月23日（星期六）舉行，本屆最佳女主角的入圍名單被稱為港台之爭，當中有3位女演員都來自香港，最年青的鍾雪瑩只得29歲，已連續兩年入圍金馬影后，今次更要挑戰多位資深影后，戰況相當激烈！

