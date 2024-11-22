金馬獎最佳男主角｜游學修首戰金馬 有機會做第24屆出自香港的金馬影帝？
《第61屆金馬獎頒獎典禮》影帝入圍名單：
34歲游學修 《看我今天怎麼說》
41歲 萬洛隆甘迦 《白衣蒼狗》
46歲張志勇 《漂亮朋友》
48歲張震 《餘燼》
67歲喜翔 《春行》
游學修 《看我今天怎麼說》 練習一年手語
香港網民熟悉的YouTube頻道「試當真」創辦人游學修，本身是一名演員，出道作是2014年黃修平執導的《哪一天我們會飛》，今次《看我今天怎麼說》同樣是由黃修平執導，讓他和女主角鍾雪瑩雙雙入圍今屆金馬影帝影后。首次入圍金馬獎的游學修，也是今屆影帝候選人中最年青的一位，片中他飾演一名堅持不戴人工耳蝸、將手語當成母語的聾人，為此他花了超過一年時間去練習手語。
萬洛隆甘迦 《白衣蒼狗》 靠眼神做戲
萬洛隆甘迦（Wanlop RUNGKUMJAD）是首位入圍金馬獎的泰國演員，在《白衣蒼狗》他飾演一名在台非法工作的泰籍移工，他在片中對白不多，大多只是靠眼神表現出情緒，因此演出更顯得細膩。這部電影由台灣、新加坡、法國三地一起合作推出，一連入圍了金馬最佳男主角、男配角、女配角、新導演、攝影、美術設計和音效7個獎項。
張志勇 《漂亮朋友》 演中年出櫃同志
來自內地的張志勇在電影《漂亮朋友》中飾演一名中年出櫃的同志，這部黑白電影被金馬獎執委會執行長聞天祥譽為「華語同志電影天花板」，並一連入圍了金馬最佳劇情片、導演、男主角、原著劇本、攝影、原創電影音樂、原創電影歌曲、剪輯共8個獎項，張志勇更獲讚成功刻畫了小人物的幽默與無奈，既寫實又詼諧，表現令人眼前一亮，有機會成為繼2018年徐崢後再一位奪得金馬影帝的內地演員。
張震 《餘燼》 再演查案者
第5度入圍金馬獎的張震，2021年已憑《緝魂》的檢察官角色成為金馬影帝，今次他在新作《餘燼》再飾演一名調查兇殺案的警察，獲讚成功演繹出今次角色中不少深層次的心理掙扎。這部電影也入圍了金馬最佳男主角、男配角、美術設計、造型設計、原創電影歌曲5個獎項。
喜翔 《春行》 演鰥夫內斂自然
喜翔即將在下月踏入68歲，他入行已有足足51年，超過了半個世紀，2018年曾以電視劇《阮氏碧花與她的兩個男人》奪得金鐘迷你劇集（電視電影）男配角獎，今次在電影《春行》中，他飾演一名秘密將亡妻遺體冷藏起來的倔強老者，有最多位影評人大讚他的演技爐火純青，而且內斂自然，睇好他首次入圍便可以一舉奪得金馬影帝。
盤點歷屆金馬影帝 香港演員佔23屆
金馬獎自1962年開始創辦，到今年已舉行到第61屆，其中原來有多達23屆的金馬影帝是由香港演員奪得，梁朝偉更是提名次數及獲獎次數最多的男演員，曾獲得7次提名並有3次勝出，以下為23屆出自香港的金馬影帝：
1981 譚詠麟 《假如我是真的》
1982 艾迪 《邊緣人》
1984李修賢 《公僕》
1985 周潤發 《等待黎明》
1986 狄龍 《英雄本色》
1987 周潤發 《秋天的童話》
1988 萬梓良 《大頭仔》
1990 梁家輝 《愛在他鄉的季節》
1992 成龍 《警察故事III超級警察》
1993 成龍 《重案組》
1994 梁朝偉 《重慶森林》
1997 謝君豪 《南海十三郎》
2000 吳鎮宇 《鎗火》
2002 黎明 《三更之回家》
2003 梁朝偉《無間道》
2004 劉德華 《無間道III：終極無間》
2005 郭富城 《三岔口》
2006 郭富城 《父子》
2007 梁朝偉《色，戒》
2011 劉德華 《桃姐》
2012 劉青雲 《奪命金》
2022 黃秋生《白日青春》