金馬獎最佳男主角｜游學修首戰金馬 有機會做第24屆出自香港的金馬影帝？

游學修憑電影《看我今天怎麼說》首度入圍金馬最佳男主角獎，對手包括有台灣本土的張震和喜翔、來自泰國的Wanlop RUNGKUMJAD，以及來自內地的張志勇，《第61屆金馬獎頒獎典禮》將於11月23日（星期六）舉行，許多香港觀眾希望可以再多一位出自香港的金馬影帝！

