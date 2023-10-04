金馬獎2023 余香凝

金馬獎2023︳余香凝、鍾雪瑩角逐金馬影后 Jennifer瘋狂爆喊：十大最驚喜

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2023年台灣《第60屆金馬獎》將於11月25日舉行，昨天（3日）由藝人黃秋生公布入圍名單！而今年港產片《填詞L》、《白日之下》也有份提名，鍾雪瑩同余香凝更會角逐金馬影后，認真犀利！

金馬獎2023 余香凝 金馬獎 《第60屆金馬獎》由黃秋生公佈入圍名單
《第60屆金馬獎》由黃秋生公佈入圍名單（圖片來源：ig＠goldenhorsefilmfestival）

金馬獎2023︳鍾雪瑩余香凝爭金馬影后

繼上屆袁澧林憑《窄路微塵》提名金馬獎最佳女主角之後，《第60屆金馬獎》藝人鍾雪瑩及余香凝（Jennifer）分別以《填詞L》和《白日之下》提名金馬獎「最佳女主角」！鍾雪瑩主演的《填詞L》更係首套電影史上關於粵語歌詞的作品！

金馬獎2023 余香凝 金馬獎
（圖片來源：ig＠goldenhorsefilmfestival）
金馬獎2023 余香凝 金馬獎
（圖片來源：《填詞L》）
金馬獎2023 余香凝 金馬獎 余香凝《白日之下》
余香凝主演的《白日之下》。（圖片來源：《白日之下》）

金馬獎2023︳余香凝喜極而泣「係人生十大最驚喜」

余香凝去年首次入圍金馬獎角逐最佳女配角，今年再下一城，坐緊月的佢得知後即喜極而泣，表示：「好開心，個人到而家都仲未平復，因為坐緊月，第一年可以坐定定喺電視旁睇金馬獎入圍名單直播。媽媽在我左邊，囡囡在我右邊，其實囡囡唔知發生咩事，但突然見到我哋好激動，媽咪錫我塊臉，佢又走過嚟錫我塊臉，我覺得呢刻係我人生十大最驚喜、開心的瞬間，加上有媽咪同囡囡同我一齊分享。」余香凝仲話佢會好好坐月、積極修身：「希望11月出席金馬獎時靚點，不會太肥同太腫！」

金馬獎2023 余香凝 金馬獎 余香凝喜極而泣
余香凝喜極而泣（圖片來源：ig＠jenniferyuuu）
金馬獎2023 余香凝 金馬獎
（圖片來源：ig＠jenniferyuuu）

金馬獎2023︳林保怡入行超過30年首獲電影提名

《白日之下》除咗有余香凝角逐最佳女配之外，仲一共獲得五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，另外電影亦有份角逐最佳美術設計及最佳造型設計。入行超過30年的林保怡，係演藝生涯首次獲電影獎項提名。

金馬獎2023 余香凝 金馬獎 《白日之下》Bowie飾演殘疾院舍舍監一角
《白日之下》Bowie飾演殘疾院舍舍監一角（圖片來源：《白日之下》）

網民：《一人婚禮》吳冰竟然落選金馬獎

對於今次的金馬提名，唔少網民都認為係對香港電影市場一個莫大的鼓勵同肯定，而且終於有香港新女演員成功彈起！「香港演員唔止男演員，新一輩女演員都上位了」、「近年新人都好勁。」亦有網民就對於《一人婚禮》女主角阿冰唔入金馬獎女主角提名感到可惜。不過似乎就唔係個個buy，「1婚入到先係神奇啦」、「作為一個新人，佢做得好好，但又未至於提名影后，一下捧得太高，好易惹人反感，一步步嚟，等更多人認同更好。」、「有咩咁意外？仲要用竟然」、「預左啦 呀冰做得好好咩？」、「師兄，曲？」、「呀冰最多咪爭最佳新演員，原來都冇份」。

金馬獎2023 余香凝 金馬獎 阿冰首次擔正做女主角
阿冰首次擔正做女主角（圖片來源：《一人婚禮》）
金馬獎2023 余香凝 金馬獎 有網民可惜阿冰無份提名
有網民可惜阿冰無份提名（圖片來源：fb＠文人多說話）

金馬獎2023︳提名名單

「最佳劇情片」
《石門》
《關於我和鬼變成家人的那件事》
《年少日記》
《疫起》
《五月雪》
「最佳導演」
黃驥, 大塚龍治
程偉豪
蕭雅全
張吉安
黃精甫
「最佳男主角」
許光漢 《關於我和鬼變成家人的那件事》
林柏宏 《關於我和鬼變成家人的那件事》
吳慷仁 《富都青年》
王柏傑 《疫起》
阮經天 《周處除三害》
「最佳女主角」
胡伶 《菠蘿，鳳梨》
林品彤 《小曉》
鍾雪瑩 《填詞L》
陸小芬 《本日公休》
余香凝 《白日之下》
「最佳男配角」
陳澤耀 《富都青年》
黃梓樂 《年少日記》
陳慕義 《 老狐狸》
傅孟柏 《本日公休》
林保怡 《白日之下》
「最佳女配角」
陳意涵 《小曉》
萬芳 《五月雪》
劉奕兒 《老狐狸》
方志友 《本日公休》
梁雍婷 《白日之下》
「最佳改編劇本」
吳瑾蓉, 程偉豪 《關於我和鬼變成家人的那件事》
黃綺琳 《填詞L》
張吉安 《五月雪》
祝紫嫣 《但願人長久》
「最佳造型設計」
黃菊清 《富都青年》
王誌成, 高仙齡 《老狐狸》
黃菊清 《五月雪》
葉嘉茵, 蕭百宸, 劉顯嘉 《請問，還有哪裡需要加強》
潘燚森, 陳巧倩 《白日之下》

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：《白日之下》截圖 《填詞L》截圖 IG＠goldenhorsefilmfestival

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