金馬獎2023︳余香凝、鍾雪瑩角逐金馬影后 Jennifer瘋狂爆喊：十大最驚喜

2023年台灣《第60屆金馬獎》將於11月25日舉行，昨天（3日）由藝人黃秋生公布入圍名單！而今年港產片《填詞L》、《白日之下》也有份提名，鍾雪瑩同余香凝更會角逐金馬影后，認真犀利！
金馬獎2023︳鍾雪瑩余香凝爭金馬影后
繼上屆袁澧林憑《窄路微塵》提名金馬獎最佳女主角之後，《第60屆金馬獎》藝人鍾雪瑩及余香凝（Jennifer）分別以《填詞L》和《白日之下》提名金馬獎「最佳女主角」！鍾雪瑩主演的《填詞L》更係首套電影史上關於粵語歌詞的作品！
金馬獎2023︳余香凝喜極而泣「係人生十大最驚喜」
余香凝去年首次入圍金馬獎角逐最佳女配角，今年再下一城，坐緊月的佢得知後即喜極而泣，表示：「好開心，個人到而家都仲未平復，因為坐緊月，第一年可以坐定定喺電視旁睇金馬獎入圍名單直播。媽媽在我左邊，囡囡在我右邊，其實囡囡唔知發生咩事，但突然見到我哋好激動，媽咪錫我塊臉，佢又走過嚟錫我塊臉，我覺得呢刻係我人生十大最驚喜、開心的瞬間，加上有媽咪同囡囡同我一齊分享。」余香凝仲話佢會好好坐月、積極修身：「希望11月出席金馬獎時靚點，不會太肥同太腫！」
金馬獎2023︳林保怡入行超過30年首獲電影提名
《白日之下》除咗有余香凝角逐最佳女配之外，仲一共獲得五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，另外電影亦有份角逐最佳美術設計及最佳造型設計。入行超過30年的林保怡，係演藝生涯首次獲電影獎項提名。
網民：《一人婚禮》吳冰竟然落選金馬獎
對於今次的金馬提名，唔少網民都認為係對香港電影市場一個莫大的鼓勵同肯定，而且終於有香港新女演員成功彈起！「香港演員唔止男演員，新一輩女演員都上位了」、「近年新人都好勁。」亦有網民就對於《一人婚禮》女主角阿冰唔入金馬獎女主角提名感到可惜。不過似乎就唔係個個buy，「1婚入到先係神奇啦」、「作為一個新人，佢做得好好，但又未至於提名影后，一下捧得太高，好易惹人反感，一步步嚟，等更多人認同更好。」、「有咩咁意外？仲要用竟然」、「預左啦 呀冰做得好好咩？」、「師兄，曲？」、「呀冰最多咪爭最佳新演員，原來都冇份」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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