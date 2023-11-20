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TVB台慶2023抽獎｜郭珮文Juliana包剪揼贏42萬 率先獲TVB力捧

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TVB台慶2023抽獎｜有「金髮蔡思貝」之稱、現年22歲的郭珮文（Juliana）今晚（19日）在TVB《萬千星輝賀台慶》中贏得42萬獎金，她獲麥美恩攬住Big爆的場面更隨即在網上瘋傳！今年港姐5強出身的她，憑住好身材備受網民喜愛，頻頻在IG派福利的她賽後在網上人氣高企，不但反超冠軍「是非港姐」莊子璇，更已成為今屆港姐之中最快上位的佳麗！

郭珮文 李佳芯 周吉佩 萬千星輝賀台慶 麥美恩仲開心過佢！
麥美恩仲開心過佢！（圖片來源：TVB截圖）

TVB台慶2023｜郭珮文贏包剪揼奪42萬大獎

有得抽終極大獎42萬港幣獎金的除了「咪神」郭珮文，還有陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人一同參與，經過抽啤牌和猜包剪揼2個環節後，最終由郭珮文捧走42萬獎金！

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（圖片來源：TVB）
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李佳芯 周吉佩 萬千星輝賀台慶 「翻版蔡思貝」郭珮文捧走42萬獎金
「翻版蔡思貝」郭珮文捧走42萬獎金（圖片來源：TVB截圖）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文參選完未夠2個月，就馬上有得拍劇！
郭珮文參選完未夠2個月，就馬上有得拍劇！（圖片來源：TVB畫面截圖）

TVB台慶2023｜郭珮文棄金髮「從良」

郭珮文自參選港姐以來，憑一頭金色頭髮深入民心，不過由於要拍《法證先鋒6》，為了符合角色的設定而犧牲自己的金毛，染成黑髮兼剪短，形象180度大變猶如「從良」一樣。她表示明白作為演員需要為不同的角色做改變，所以早就已經做好心理準備，不過現時還需要些時間去習慣新造型。

金髮蔡思貝 郭珮文 「變髮」當日亦都谷盡現身。
「變髮」當日亦都谷盡現身。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
金髮蔡思貝 郭珮文 港姐2023 郭珮文香港小姐 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 是當日的佳麗中最性感。
是當日的佳麗中最性感。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文紅圈示）將在《法證先鋒6》中與黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、關楚耀和馮皓揚等演員合作。
郭珮文（紅圈示）將在《法證先鋒6》中與黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、關楚耀和馮皓揚等演員合作。（圖片來源：微博@黃宗澤）

TVB台慶2023｜郭珮文與Bosco有對手戲

郭珮文接受傳媒訪問時表示，選美落選後的佳麗多數都要等好幾年才有得拍劇，沒想到機會會來得這麼突然。她又透露自己在劇中將會飾演黃宗澤的下屬，是一名法證人員，原先以為自己只是獲邀扮演死屍。

金髮蔡思貝 郭珮文 三位主角袁偉豪、蔡潔和黃宗澤。
三位主角袁偉豪、蔡潔和黃宗澤。（圖片來源：微博@優酷）
金髮蔡思貝 郭珮文 Juliana以新造型亮相。
Juliana以新造型亮相。（圖片來源：東方新地）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文透露自己在劇中將會飾演黃宗澤的下屬，是一名法證人員。
郭珮文透露自己在劇中將會飾演黃宗澤的下屬，是一名法證人員。（圖片來源：東方新地）

TVB台慶2023｜郭珮文成首個備受TVB力捧2023港姐

郭珮文雖然在今屆港姐中落選未能躋身三甲，僅獲最後5強的成績，不過她在比賽當晚憑極出眾好身材令人一見難忘，真性情的性格亦深受觀眾喜愛，因此在網上人氣甚佳。至於今屆的三甲港姐，先有冠軍莊子璇先後因被指是雙面人和福建社團聯會骨幹成員人氣下滑被封「是非港姐」，亞軍王怡然又被爆父母在內地騙取過千萬元後走佬逃至香港兼且人前人後兩個樣，被網民群起要求TVB褫奪其亞軍名銜，季軍王敏慈則因要回北京讀書而香港、北京兩邊走，因此本來就是總經理曾志偉親口點名為「愛將」的郭珮文能夠極速上位拍劇，成為TVB力捧的目標一點也不意外。

金髮蔡思貝 郭珮文 莊子璇 day 應屆港姐冠軍莊子璇。
應屆港姐冠軍莊子璇。（圖片來源：IG@hilary_ig）
金髮蔡思貝 郭珮文 王敏慈 港姐 王敏慈積極更新社交網站。
亞軍王敏慈現時人在北京。（圖片來源：小紅書@王敏慈呀）
金髮蔡思貝 郭珮文 王怡然 港姐亞軍 港姐亞軍王怡然自從爆出父母呃錢事件之後潛水多日，今日6日）終於現身出席活動。
港姐亞軍王怡然形象插水。（圖片來源：魔方全媒提供）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

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曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juilana的身形確實好出眾。（圖片來源：TVB影片截圖）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。
Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。
曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juliana被稱大熱！（圖片來源：TVB畫面截圖）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 一頭金髮好搶眼！
一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）

郭珮文激「胸」身材小背心都兜唔住

郭珮文上載的照片中，只見她坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！

金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文在社交平台大派福利！
郭珮文在社交平台大派福利！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
郭珮文經常以小背心上陣。（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文的好身材經常獲網民激讚。
郭珮文的好身材經常獲網民激讚。（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 網民更稱郭珮文的身材是簡直係天賦異稟！
郭珮文的纖腰亦非常吸睛！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 就算打側身都擋唔到郭珮文嘅豐滿身材。
就算打側身都擋唔到郭珮文嘅豐滿身材。（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文
網民更稱郭珮文的身材是簡直係天賦異稟！（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文Live Photo性感到連葉念琛都like

除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？

金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！
郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！
郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！
連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！（圖片來源：IG@julianakpm）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、TVB畫面截圖、微博@黃宗澤YouTube@TVB 娛樂新聞台、微博@優酷

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