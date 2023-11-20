TVB台慶2023抽獎｜郭珮文Juliana包剪揼贏42萬 率先獲TVB力捧
TVB台慶2023｜郭珮文贏包剪揼奪42萬大獎
有得抽終極大獎42萬港幣獎金的除了「咪神」郭珮文，還有陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人一同參與，經過抽啤牌和猜包剪揼2個環節後，最終由郭珮文捧走42萬獎金！
TVB台慶2023｜郭珮文棄金髮「從良」
郭珮文自參選港姐以來，憑一頭金色頭髮深入民心，不過由於要拍《法證先鋒6》，為了符合角色的設定而犧牲自己的金毛，染成黑髮兼剪短，形象180度大變猶如「從良」一樣。她表示明白作為演員需要為不同的角色做改變，所以早就已經做好心理準備，不過現時還需要些時間去習慣新造型。
TVB台慶2023｜郭珮文與Bosco有對手戲
郭珮文接受傳媒訪問時表示，選美落選後的佳麗多數都要等好幾年才有得拍劇，沒想到機會會來得這麼突然。她又透露自己在劇中將會飾演黃宗澤的下屬，是一名法證人員，原先以為自己只是獲邀扮演死屍。
TVB台慶2023｜郭珮文成首個備受TVB力捧2023港姐
郭珮文雖然在今屆港姐中落選未能躋身三甲，僅獲最後5強的成績，不過她在比賽當晚憑極出眾好身材令人一見難忘，真性情的性格亦深受觀眾喜愛，因此在網上人氣甚佳。至於今屆的三甲港姐，先有冠軍莊子璇先後因被指是雙面人和福建社團聯會骨幹成員人氣下滑被封「是非港姐」，亞軍王怡然又被爆父母在內地騙取過千萬元後走佬逃至香港兼且人前人後兩個樣，被網民群起要求TVB褫奪其亞軍名銜，季軍王敏慈則因要回北京讀書而香港、北京兩邊走，因此本來就是總經理曾志偉親口點名為「愛將」的郭珮文能夠極速上位拍劇，成為TVB力捧的目標一點也不意外。
香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
郭珮文激「胸」身材小背心都兜唔住
郭珮文上載的照片中，只見她坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！
郭珮文Live Photo性感到連葉念琛都like
除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？
將來還有什麼演唱會值得留意？
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