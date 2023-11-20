TVB台慶2023抽獎｜郭珮文Juliana包剪揼贏42萬 率先獲TVB力捧

TVB台慶2023抽獎｜有「金髮蔡思貝」之稱、現年22歲的郭珮文（Juliana）今晚（19日）在TVB《萬千星輝賀台慶》中贏得42萬獎金，她獲麥美恩攬住Big爆的場面更隨即在網上瘋傳！今年港姐5強出身的她，憑住好身材備受網民喜愛，頻頻在IG派福利的她賽後在網上人氣高企，不但反超冠軍「是非港姐」莊子璇，更已成為今屆港姐之中最快上位的佳麗！