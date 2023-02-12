鋪鋪Poker︱楊千嬅爆兒子有意入行做歌手 仲想參加《聲夢傳奇》
楊千嬅爆囝囝想參加《聲夢傳奇》
楊千嬅在節目講到早前Halloween為囝囝丁進諾佈置屋企，原因是他不單儀式感重，而且喜歡扮鬼扮馬，更遺傳父母鍾意唱歌的特質，她說︰「佢好鍾意唱歌，仲睇晒《聲夢傳奇2》識晒啲學員名，所以佢識Eric（《聲夢2》導師之一）。佢叫我問下點樣參加。我話你唔好言之過早，10歲咋。佢唔知以為係玩game，唔明個樣嘢，唔明個壓力喺邊度。」另外，打從做女開始，鮮有下廚的千嬅，近年已榮任為廚娘，雖然未至於出色，至少識煮。原因是老公喜歡食之外，更會評頭品足，但更多的是想可以親手煮餸給兒子吃。
楊千嬅49歲生日 爆老公出門口前叫佢小心啲
楊千嬅以一頭標誌性的紫色頭髮亮相節目，師兄亦穿上紫色衛衣襯返嘉賓。今趟千嬅是應Eric邀請出席，她又爆二人秘密，原來他們是同年同月同日生，是典型水瓶座性格，上星期五生日齊齊步入49歲。節目開始師兄問到千嬅，大懲罰最驚會遇到什麼物種，千嬅話︰「蛇蟲鼠蟻是基本驚，有毛滑潺潺、曉郁有生命都驚。」她又自爆老公丁子高出門前的叮囑︰「佢叫我睇路囉，小心啲出牌。開頭以為佢驚我輸，原來佢係唔想我輸得咁核突。」
楊千嬅分享好識應對獅子座男人
牌局正式開始，第一鋪先來三位女仕對決，千嬅憑最後一隻牌，構成同花擊敗Sonya 3條7及Amber一對A，先下一城。席間Eric講到圈中有不少獅子座藝人，在座的師兄及千嬅老公都是最佳例子，Eric說︰「谷德昭都係，佢哋玩牌有一個特點，好少偷雞，開頭死都唔肯講畀我聽點解。後來佢哋解釋我聽，因為獅子座要面，好驚偷完雞衰咗個下，瘀呀。」
常見問題
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