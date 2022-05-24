封神榜｜錢嘉樂武師出身多次與死神擦身而過 前度全屬女神級終被湯盈盈降服
《封神榜》錢嘉樂 湯盈盈首合作 廿年後再拍劇
近來無綫午間重播廿一年前神劇《封神榜》，錢嘉樂飾演「三眼仔」楊戩，在大結局「收服」飾演「琵琶精」的湯盈盈都好經典﹗現實中卻被湯盈盈收服，早前他們以夫妻檔拍攝無綫青春校園劇《青春本我》，事隔廿年，再次合作，錢嘉樂在訪問中笑指要同太太湯盈盈再合作，緊張到瞓唔著﹗
錢嘉樂12歲輟學 17歲隨哥哥錢小豪入行做龍虎武師
錢嘉樂原本就讀玫瑰崗學校，12歲輟學、 14歲在哥哥錢小豪引薦進入邵氏武術訓練班成為學員，初入行時，他跟隨韓義生以散工形式學習做武術指導。直至17歲時收到元彪打來的電話，問他有沒有興趣參加導演洪金寶的電影《A計劃》，錢嘉樂答應正式加入「洪家班」，成為洪家班最年輕的龍虎武師，當時的月薪已有港幣一萬五千元的優厚薪金。
錢嘉樂勇字行頭 被讚到飄飄然
加入洪家班後，錢嘉樂年輕時勇字行頭，被人讚到飄飄然，他指美國荷里活都會搵香港特技人，因為夠「crazy」，錢嘉樂視之為讚美的說話，一度以為自己係神，不斷向高難度跳戰，20歲便在武指這行名成利就。他曾在訪問話：「（特技動作）我通常一次就OK，大家都話『洪金寶旁邊最年輕最搏嘅武師就係錢嘉樂。而且第二個做唔到，只有錢嘉樂做到』，聽到真係飄飄然。」恩師洪金寶曾說過拍難度高的動作戲，第一時間只會想到錢嘉樂。
多次與死神擦身而過受重傷令媽媽擔心
錢嘉樂1985年拍攝《龍的心》時兩度意外受傷，其中一次最為嚴重，是因為時間上的誤差，整個身體直接越過簷篷跌到在地，這場意外令他腳骨斷裂，腳掌仲反扭，他指醫生當時笑他「做超人」又指他大命。人生最嚴重一次要數1987年的《東方禿鷹》，拍攝一場船隻爆炸戲，意外被六個汽油彈炸成火人落入水中，嚴重燒傷！
錢嘉樂曾在《諸朋好友》訪問中提及此事時仍眼泛淚光﹕「意外發生後，嗰晚大家收咗工嚟探我，大哥、彪哥（元彪）、午馬同樓南光……我好傷，包到實晒。然後，阿哥即刻夜機帶阿媽嚟……爆炸意外後，我無咗眉毛，有啲水泡，兩隻手包實晒。我同自己講，唔想阿媽錯覺我拍戲係咁樣。」經此一役，他工作時變更小心﹗其後憑實力在1996年他憑《烈火戰車》在《香港電影金紫荊》奪得「最佳男配角」。
多年默默耕耘 曾獲傑出演員大獎
1996年，錢嘉樂獲曾志偉邀請在TVB綜藝節目《超級無敵獎門人》擔任「獎老」，以搞笑、輕鬆的形式和嘉賓一起玩遊戲，同時他也有嘗試演出不同劇集，演技更得到廣大市民的認同，最深刻的要數《封神榜》的楊戩及《王老虎搶親》的王老虎，成功由武術指導轉作演員，曾在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒「傑出演員大獎」。
同年，他憑《車手》與獲得台灣金馬獎「最佳動作設計」獎，亦於2004年創立「錢家班」，負責電影及電視劇中飛車的特技場口。事實證明，他無論在做動作指導、演員、主持都十分稱職，對香港的電影、電視都有莫大的貢獻。
勸無綫唔好墨守成規：唔好只睇收視﹗
去年TVB總經理曾志偉邀請錢嘉樂為《盛．舞者》作主持，錢嘉樂曾在訪問中指出創新和收視未必有相應的關係，勸TVB不要墨守成規，要努力創新，不要只重視收視，更要同時要培育新人。他直言：「收視唔好理住先，有啲節目就係要有膽識去做，《大叔的愛》收視唔會好似以前咁40點，但6、7點已經好勁，因為口碑嘛，《天與地》神劇，收視都唔好，《刑偵日記》我都有睇少少，佢都想破舊立新，但收視都同預期成反比例㗎；睇吓你要乜?你想要點數(收視)，穩穩陣陣叫肥媽鼎爺炒吓嘢食就得啦，嗰啲有個底(收視基本盤)喺到。」
錢嘉樂 前度全為女神級
錢嘉樂的情史十分豐富，至今他曾認愛四個女朋友，而且每位都是女神級，包括李麗珍、關秀媚、李珊珊及湯盈盈。錢嘉樂的第一任女朋友是李麗珍，當年因為拍攝《僵屍叔叔》而生情，而戀情維持了兩年便告吹。第二任女朋友是關秀媚，在朋友聚會中認識，但最後不到一年便分手。而第三任就是1996年香港小姐四料冠軍（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐）李珊珊，相戀九年被外界認為是十分相襯的一對，更屢傳婚訊，直至在2007年，有傳錢嘉樂在菲律賓旅行時，向李珊珊求婚，但李珊珊當時還「未定性」，愛蒲爛玩； 有感二人年齡差距太大；不滿男方逼婚，最終拒絕錢嘉樂求婚，最後二人和平分手。
大女外表被嘲 夫婦笑應網民
之後，錢嘉樂在拍攝節目《超級無敵獎門人》時再遇湯盈盈，兩人悄悄地擦出愛火花，相戀五年，於2012年結婚，翌年誕下大女凱晴，兩年後誕下幼女凱琪，錢嘉樂早前接受訪問時提及到﹕「我哋對上一次合作拍戲就係《封神榜》，《封神榜》好睇之處就係喺戲裡面係我收佢，喺現實上就係佢收咗我。」向所有人表示他為湯盈盈變成了居家的好男人。
由於大女錢凱晴外貌酷似錢嘉樂，有不少網民認為她女生男相，更經常在網上平台上恥笑凱晴外貌，令到湯盈盈十分傷心，在家中曾經大喊一場。其後她獲得錢嘉樂安慰，逐漸釋懷。生細女凱琪時，錢嘉樂也在受訪時笑言：「盈盈話如果今胎唔似佢，佢就『發爛渣』。」後來細女滿月時被問道湯盈盈有沒有「發爛渣」，他也笑言：「我覺得細女似媽媽（湯盈盈），大家幫幫忙話似媽媽啦，否則我返到屋企好難做！」湯盈盈後來接受訪問時強調自己女兒很可愛，而且不會介意細女像錢嘉樂，因為自己很愛這個男人。
現實中的錢嘉樂除了是「愛妻號」外，更是一名好爸爸，他為了妻女曾豪花港幣80萬購入愛車，及以1000萬買入北角寶馬山一個700呎的單位，希望方便女兒們出入及有個好環境成長。兩名女兒更活潑好動，只要不用工作的日子，錢嘉樂便會陪伴兩名女兒學習和玩耍，希望可以留給女兒美好的童年時光。
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