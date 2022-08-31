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57歲錢嘉樂忽然爆大鑊拍《霹靂火》激嬲黃子華：話我戲份多過佢

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錢嘉樂在娛樂圈打滾多年，日前他與老婆湯盈盈接受港台節目《一起走過》主持人楊紹鴻、文頌嫻訪問，錢嘉樂和文頌嫻1995年因合作拍攝成龍電影《霹靂火》而認識，自不然提到當年所見所聞，內容竟涉及有份參與的黃子華身上！

錢嘉樂日前與老婆湯盈盈接受港台節目《一起走過》主持人楊紹鴻、文頌嫻訪問。
錢嘉樂日前與老婆湯盈盈接受港台節目《一起走過》主持人楊紹鴻、文頌嫻訪問。（圖片來源：香港電台《一起走過》網頁）
錢嘉樂 錢嘉樂指是成龍邀他幫手演出電影《霹靂火》，卻激嬲黃子華。
錢嘉樂指是成龍邀他幫手演出電影《霹靂火》，卻激嬲黃子華。（圖片來源：《霹靂火》截圖）

錢嘉樂爆黃子華妒忌戲份多

錢嘉樂和文頌嫻1995年因合作拍攝成龍電影《霹靂火》而認識，自不然提到當年所見所聞，內容竟涉及有份參與的黃子華身上，錢嘉樂表示：「95年同一時間拍緊《烈火戰車》，我就斷腳養傷…嗰段時間成龍大哥問我呢排拍緊乜，叫我過去幫手，於是我就去拍《霹靂火》，去到黃子華見到我，就話『嘉樂，你咁多戲嘅？我真係有casting，都唔夠你咁多戲喎』，哈哈！」

錢嘉樂 黃子華在電影《霹靂火》扮演攝影師，與袁詠儀最多對手戲。
黃子華在電影《霹靂火》扮演攝影師，與袁詠儀最多對手戲。（圖片來源：《霹靂火》截圖）

「黃子華就係嬲呢樣嘢」

文頌嫻表示：「黃子華係同靚靚（袁詠儀）嗰條線嘅，佢哋喺車房好多戲，我就同成龍另一個阿妹練踢毽，練到身水身汗，結果拍出嚟冇要到，只係擺咗少少喺幕後花絮，好多鏡頭拍晒係唔要。」錢嘉樂繼續講：「所以黃子華就係嬲呢樣嘢，佢話『嘉樂，你係咩人嚟㗎』……佢哋真係casting先入劇組，唔知點解我又突然入咗去，戲份又多過佢。」

錢嘉樂 錢嘉樂指黃子華當年拍《霹靂火》要試鏡，問錢嘉樂為何可中途加入。
錢嘉樂指黃子華當年拍《霹靂火》要試鏡，問錢嘉樂為何可中途加入。（圖片來源：《霹靂火》截圖）

錢嘉樂衰格被曾志偉睇中

錢嘉樂早年主力於電影圈做武師，於90年代轉到電視台，成為《獎門人》的獎老，他說：「多謝曾志偉，我以前係唔識講嘢，唔係點講嘢，如果熟人就可以一輪咀。」錢嘉樂指曾志偉睇中他夠衰格：「以前打燈時佢會入嚟化妝間，聽我哋武師講嘢，覺得我講嘢幾衰衰格格，幾好笑，適逢陳小春想轉做歌手，志偉就問我有冇興趣。」

錢嘉樂謂主持《獎門人》系列係一個踏台階，感謝曾志偉邀他做獎老。
錢嘉樂謂主持《獎門人》系列係一個踏台階，感謝曾志偉邀他做獎老。（圖片來源：TVB提供）

「嗰時轉型都要成年時間」

錢嘉樂謂主持《獎門人》系列係一個踏台階：「記得第一次介紹自己嗰幾句嘢，覺得好似行刑咁！唔知TVB係咪覺得錢嘉樂係可造之材，第二年安排我同肥姐（沈殿霞）喺紅館做回歸大騷，嗰年開始做港姐、台慶等大騷。呢啲機會，曾經覺得理所當然，而家會把握多啲，嗰時轉型都要成年時間。」

錢嘉樂可以話係第二代獎老，陳小春冇撈之後由佢頂替。
錢嘉樂可以話係第二代獎老，陳小春冇撈之後由佢頂替。（圖片來源：《獎門人》截圖）

湯盈盈心痛錢嘉樂成日傷

問到湯盈盈同錢嘉樂如何邂逅？湯盈盈口窒窒話：「我哋拍《獎門人》旅遊節目時識，唔係玩遊戲嗰啲。」點解睇中錢嘉樂？湯盈盈甜笑：「Love is Love，哈哈！」當年可有擔心錢嘉樂拍戲受傷？湯盈盈答道：「同佢一齊時佢拍緊《獎門人》啦，唔會受傷。有時同佢去武師公會睇佢以前啲片，都會好心痛！」

今年是錢嘉樂和湯盈盈結婚10周年。
今年是錢嘉樂和湯盈盈結婚10周年。（圖片來源：東方新地）

結婚10周年：兩個夠晒數

錢嘉樂和湯盈盈在2000年合作拍攝劇集《封神榜》，錢嘉樂笑言：「二郎神對住琵琶精，最好睇係戲入面我收（服）佢，戲外佢收我，收到而家成屋女人。」今年是錢嘉樂和湯盈盈結婚10周年，有甚麼想對另一半講？湯盈盈說：「我好開心囉，哈哈！」會追多個仔女？她說：「冇，兩個都夠。」錢嘉樂則笑說：「送咗個屋企畀我。」

問到會否追多個仔女，湯盈盈滿足說兩個都夠。錢嘉樂則笑說：「多謝送咗個屋企畀我。」
問到會否追多個仔女，湯盈盈滿足說兩個都夠。錢嘉樂則笑說：「多謝送咗個屋企畀我。」（圖片來源：[email protected]_ying_ying）

撰文：東方新地圖片來源：香港電台《一起走過》網頁、TVB、《霹靂火》截圖、[email protected]_ying_ying

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