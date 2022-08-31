57歲錢嘉樂忽然爆大鑊拍《霹靂火》激嬲黃子華：話我戲份多過佢

錢嘉樂在娛樂圈打滾多年，日前他與老婆湯盈盈接受港台節目《一起走過》主持人楊紹鴻、文頌嫻訪問，錢嘉樂和文頌嫻1995年因合作拍攝成龍電影《霹靂火》而認識，自不然提到當年所見所聞，內容竟涉及有份參與的黃子華身上！