57歲錢嘉樂忽然爆大鑊拍《霹靂火》激嬲黃子華：話我戲份多過佢
錢嘉樂爆黃子華妒忌戲份多
錢嘉樂和文頌嫻1995年因合作拍攝成龍電影《霹靂火》而認識，自不然提到當年所見所聞，內容竟涉及有份參與的黃子華身上，錢嘉樂表示：「95年同一時間拍緊《烈火戰車》，我就斷腳養傷…嗰段時間成龍大哥問我呢排拍緊乜，叫我過去幫手，於是我就去拍《霹靂火》，去到黃子華見到我，就話『嘉樂，你咁多戲嘅？我真係有casting，都唔夠你咁多戲喎』，哈哈！」
「黃子華就係嬲呢樣嘢」
文頌嫻表示：「黃子華係同靚靚（袁詠儀）嗰條線嘅，佢哋喺車房好多戲，我就同成龍另一個阿妹練踢毽，練到身水身汗，結果拍出嚟冇要到，只係擺咗少少喺幕後花絮，好多鏡頭拍晒係唔要。」錢嘉樂繼續講：「所以黃子華就係嬲呢樣嘢，佢話『嘉樂，你係咩人嚟㗎』……佢哋真係casting先入劇組，唔知點解我又突然入咗去，戲份又多過佢。」
錢嘉樂衰格被曾志偉睇中
錢嘉樂早年主力於電影圈做武師，於90年代轉到電視台，成為《獎門人》的獎老，他說：「多謝曾志偉，我以前係唔識講嘢，唔係點講嘢，如果熟人就可以一輪咀。」錢嘉樂指曾志偉睇中他夠衰格：「以前打燈時佢會入嚟化妝間，聽我哋武師講嘢，覺得我講嘢幾衰衰格格，幾好笑，適逢陳小春想轉做歌手，志偉就問我有冇興趣。」
「嗰時轉型都要成年時間」
錢嘉樂謂主持《獎門人》系列係一個踏台階：「記得第一次介紹自己嗰幾句嘢，覺得好似行刑咁！唔知TVB係咪覺得錢嘉樂係可造之材，第二年安排我同肥姐（沈殿霞）喺紅館做回歸大騷，嗰年開始做港姐、台慶等大騷。呢啲機會，曾經覺得理所當然，而家會把握多啲，嗰時轉型都要成年時間。」
湯盈盈心痛錢嘉樂成日傷
問到湯盈盈同錢嘉樂如何邂逅？湯盈盈口窒窒話：「我哋拍《獎門人》旅遊節目時識，唔係玩遊戲嗰啲。」點解睇中錢嘉樂？湯盈盈甜笑：「Love is Love，哈哈！」當年可有擔心錢嘉樂拍戲受傷？湯盈盈答道：「同佢一齊時佢拍緊《獎門人》啦，唔會受傷。有時同佢去武師公會睇佢以前啲片，都會好心痛！」
結婚10周年：兩個夠晒數
錢嘉樂和湯盈盈在2000年合作拍攝劇集《封神榜》，錢嘉樂笑言：「二郎神對住琵琶精，最好睇係戲入面我收（服）佢，戲外佢收我，收到而家成屋女人。」今年是錢嘉樂和湯盈盈結婚10周年，有甚麼想對另一半講？湯盈盈說：「我好開心囉，哈哈！」會追多個仔女？她說：「冇，兩個都夠。」錢嘉樂則笑說：「送咗個屋企畀我。」
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