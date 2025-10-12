錢嘉樂新節目｜直擊廁所天花板滴尿冧石屎 專家驚揭隨時爆屎渠！

由「大師兄」錢嘉樂率領的全新節目《滴水不漏拯救隊》將於10月13日首播，頭炮個案即直擊困擾業主長達兩年的滲水危樓，戶主家中廁所天花板不但滲出疑似尿液，更突然冧下大量石屎，場面極度駭人；專家到場檢測後更驚爆恐怖警告，指單位隨時有爆屎渠危機，究竟拯救隊如何化解這個家居噩夢？