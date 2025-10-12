錢嘉樂新節目｜直擊廁所天花板滴尿冧石屎 專家驚揭隨時爆屎渠！
《滴水不漏拯救隊》直擊恐怖危樓 廁所天花驚見鐘乳石
節目首集個案的苦主勞先生，被樓上單位滲水問題困擾長達兩年，情況日益惡化。攝製隊直擊其單位，發現廁所假天花已穿了大窿，天花板更有因長年滲水而形成的鐘乳石，畫面相當誇張。勞先生展示去年冧石屎後的照片，大量鋒利如刀刃的石屎散落一地，連鋼筋都一併剝落，他坦言非常擔心家中年幼女兒的安危。樓宇滲水檢測專家賴達明到場檢測後，更驚揭從樓上滲下來的水含有「尿液」成份，並嚴正警告若情況持續，勞先生的單位隨時可能爆發屎渠，後果不堪設想。
錢嘉樂領軍即時救援 「借節目教市民處理滲水」
面對勞先生的燃眉之急，「滴水不漏拯救隊」立即採取行動。隊員李旻芳親自致電大廈管理處，要求與樓上業主直接對話，嘗試從溝通入手解決問題。同時，節目亦請來裝修達人Simon，即場為勞先生的廁所進行臨時改裝工程，以確保其家人暫時的安全。錢嘉樂強調節目理念是：「借住呢個節目教識市民處理滲水問題」，希望提供實際幫助。此外，邱善鼎律師亦現身說法，建議求助無門的苦主，可以考慮委託獨立的「公正行」進行民事調查，為自己尋求出路。
節目預告跟進廿年恩怨 樓上樓下世紀大和解
除了首集的驚心個案，《滴水不漏拯救隊》後續內容同樣充滿戲劇性。在10月14日播出的第二集，節目將跟進一宗累積了接近二十年恩怨的滲水個案，樓上岑先生與樓下馬先生因滲水問題積怨甚深，最終在拯救隊及專家的協調下，二人不但達成共識，更上演握手言和的感人一幕。另一位苦主鄧先生，辛苦多年終於一圓置業夢，卻因天台滲水問題面臨高達六位數的維修費，拯救隊亦會出手協助，以坊間十分一的價錢解決問題，並成功遊說同層鄰居共同處理，彰顯鄰里互助精神。
預告片畫面極震撼 網民期待：貼地題材終於有人拍
節目預告播出後，當中觸目驚心的滲水畫面引起網民熱議。由於樓宇滲水是香港極為普遍的都市問題，不少網民對節目題材表示期待，認為非常「貼地」。有網民留言表示：「呢啲先係真正幫到人嘅節目！」、「見到啲石屎跌落嚟真係好恐怖，希望幫到個戶主」、「我屋企都有滲水問題，一定要睇節目學嘢」、「錢嘉樂做呢啲節目好有說服力，期待！」，普遍認為節目能為廣大苦主提供實用資訊及解決方向，期待指數極高。