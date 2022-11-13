疑似錢嘉樂長洲打交片流出 網民笑拳法屎 湯盈盈憑一樣嘢認老公！
紅衫男疑似錢嘉樂處下風
網上瘋傳一條長約4分鐘的打鬥影片，片中一名身穿紅色衫的男子居然撞樣香港著名武術指導錢嘉樂，他遭一名推住手推車的灰衫男挑釁，二人初時發生口角，繼而灰衫男子突然變得激動，最終雙方打起上來。有網民看罷短片，覺得紅衫男正面極似錢嘉樂，但在打鬥過程中，紅衫男多次處於下風，隨即成為網民討論的重點。
經理人指錢嘉樂EQ甚高
這條打交片更上埋《東張西望》，雖然事發後至今疑似當事人的錢嘉樂仍未現身作任何回應，但其經理人Helen回覆《東張西望》表示：「嘉樂現時很忙暫時未搵到佢，但一看就知根本不是錢嘉樂，所以無須回應！大家都知道錢家樂是最斯文及情緒智商最高嘅動作導演，又怎會同人打交和起紛爭呢！」
湯盈盈一眼認出唔係老公
而身為錢嘉樂另一半的湯盈盈，她接受傳媒訪問時則一語道破，指出錢嘉樂不會穿紅噹噹的衣服，原來日前放工回家後有與老公錢嘉樂討論事件，並笑指老公收到很多有關短片的訊息，覺得非常好笑。湯盈盈被問及第一眼睇片時會否認錯是老公，她斬釘截鐵表示不會，並批評在片中推住BB車的男子沒有好好保護身邊小朋友，看到打交場面理應立即離開。
網民心水清
單憑一條短片紅衫男確有幾分似錢嘉樂，但打鬥過程「拳都唔識出」，不少網民都知道當事人並非錢嘉樂本尊：「錢嘉樂做咗明星養專處優，唔夠人打。」「笑X死，錢嘉樂咁X屎架。」「作為一個電影武術指導，比一個普通市民打到X街，真係國際笑話。」「真係錢嘉樂估計3秒KO」等回應。
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