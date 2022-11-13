疑似錢嘉樂長洲打交片流出 網民笑拳法屎 湯盈盈憑一樣嘢認老公！

近日網上流傳一條在長洲街頭發生的MMA打鬥短片，短片更寫有「港星錢嘉樂在長洲和街坊打架」字眼，引起大批網民熱烈討論，驟眼睇片中身穿紅色外套的男子身形與樣貌的確與錢嘉樂有幾分相似，不過礙於畫面質素，似幻又似真。日前錢嘉樂太太湯盈盈及其經理人分別作出回應，身為枕邊人的湯盈盈更憑一樣嘢否定是錢嘉樂。