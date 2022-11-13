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疑似錢嘉樂長洲打交片流出 網民笑拳法屎 湯盈盈憑一樣嘢認老公！

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近日網上流傳一條在長洲街頭發生的MMA打鬥短片，短片更寫有「港星錢嘉樂在長洲和街坊打架」字眼，引起大批網民熱烈討論，驟眼睇片中身穿紅色外套的男子身形與樣貌的確與錢嘉樂有幾分相似，不過礙於畫面質素，似幻又似真。日前錢嘉樂太太湯盈盈及其經理人分別作出回應，身為枕邊人的湯盈盈更憑一樣嘢否定是錢嘉樂。

錢嘉樂 係人都知錢嘉樂身手不凡，而今次流出的長洲街頭打交片，被指似錢嘉樂的男主角就連拳都唔識出。
係人都知錢嘉樂身手不凡，而今次流出的長洲街頭打交片，被指似錢嘉樂的男主角就連拳都唔識出。（圖片來源：微博@錢嘉樂KaLok）

紅衫男疑似錢嘉樂處下風

網上瘋傳一條長約4分鐘的打鬥影片，片中一名身穿紅色衫的男子居然撞樣香港著名武術指導錢嘉樂，他遭一名推住手推車的灰衫男挑釁，二人初時發生口角，繼而灰衫男子突然變得激動，最終雙方打起上來。有網民看罷短片，覺得紅衫男正面極似錢嘉樂，但在打鬥過程中，紅衫男多次處於下風，隨即成為網民討論的重點。

錢嘉樂 網上流傳一條在長洲發生的MMA打鬥短片，有指紅衫男子疑似武術指導錢嘉樂，最初灰衫男子為手推車車位與紅衫男子發生口角。
網上流傳一條在長洲發生的MMA打鬥短片，有指紅衫男子疑似武術指導錢嘉樂，最初灰衫男子為手推車車位與紅衫男子發生口角。 (圖片來源：YouTube影片截圖)
錢嘉樂 繼而雙方打起上來，二人拳來腳往，但卻被網民笑指打鬥過程「拳都唔識出」。
繼而雙方打起上來，二人拳來腳往，但卻被網民笑指打鬥過程「拳都唔識出」。 (圖片來源：YouTube影片截圖)
錢嘉樂 就係呢個正面畫面，紅衫男被指勁似錢嘉樂，貼身衫下的他其實都幾健碩，身形都似埋。
就係呢個正面畫面，紅衫男被指勁似錢嘉樂，貼身衫下的他其實都幾健碩，身形都似埋。 (圖片來源：YouTube影片截圖)

經理人指錢嘉樂EQ甚高

這條打交片更上埋《東張西望》，雖然事發後至今疑似當事人的錢嘉樂仍未現身作任何回應，但其經理人Helen回覆《東張西望》表示：「嘉樂現時很忙暫時未搵到佢，但一看就知根本不是錢嘉樂，所以無須回應！大家都知道錢家樂是最斯文及情緒智商最高嘅動作導演，又怎會同人打交和起紛爭呢！」

錢嘉樂 就連無綫《東張西望》都有報道疑似錢嘉樂在長洲的打交事件。
就連無綫《東張西望》都有報道疑似錢嘉樂在長洲的打交事件。（圖片來源：[email protected]
錢嘉樂 不少內地傳媒的標題直頭連「疑似」兩字都唔用。
不少內地傳媒的標題直頭連「疑似」兩字都唔用。（圖片來源：[email protected]
錢嘉樂 有香港市民接受訪問時表示如果是錢嘉樂，兩下就把對方打低。
有香港市民接受訪問時表示如果是錢嘉樂，兩下就把對方打低。（圖片來源：[email protected]

湯盈盈一眼認出唔係老公

而身為錢嘉樂另一半的湯盈盈，她接受傳媒訪問時則一語道破，指出錢嘉樂不會穿紅噹噹的衣服，原來日前放工回家後有與老公錢嘉樂討論事件，並笑指老公收到很多有關短片的訊息，覺得非常好笑。湯盈盈被問及第一眼睇片時會否認錯是老公，她斬釘截鐵表示不會，並批評在片中推住BB車的男子沒有好好保護身邊小朋友，看到打交場面理應立即離開。

錢嘉樂 龍虎武師出身的錢嘉樂，2000年初開始籌備並羅致愛玩汽車飄移的人，參與飛車特技場口，最後成了現時的「錢家班」。
龍虎武師出身的錢嘉樂，2000年初開始籌備並羅致愛玩汽車飄移的人，參與飛車特技場口，最後成了現時的「錢家班」。 (圖片來源：微博@湯盈盈)
錢嘉樂 對於街頭打鬥片，湯盈盈斬釘截鐵表示紅衫男絕對不是老公錢嘉樂。
對於街頭打鬥片，湯盈盈斬釘截鐵表示紅衫男絕對不是老公錢嘉樂。 (圖片來源：[email protected]_ying_ying)
錢嘉樂 平時EQ甚高的錢嘉樂，放假最愛陪在家人身邊，面對今次疑似打交片未知他會點樣回應呢？
平時EQ甚高的錢嘉樂，放假最愛陪在家人身邊，面對今次疑似打交片未知他會點樣回應呢？（圖片來源：[email protected]_ying_ying）

網民心水清

單憑一條短片紅衫男確有幾分似錢嘉樂，但打鬥過程「拳都唔識出」，不少網民都知道當事人並非錢嘉樂本尊：「錢嘉樂做咗明星養專處優，唔夠人打。」「笑X死，錢嘉樂咁X屎架。」「作為一個電影武術指導，比一個普通市民打到X街，真係國際笑話。」「真係錢嘉樂估計3秒KO」等回應。

錢嘉樂 錢嘉樂近年已由幕前轉到幕後，主要為電影擔任動作指導。 (圖片來源：微博@錢嘉樂KaLok
錢嘉樂近年已由幕前轉到幕後，主要為電影擔任動作指導。 (圖片來源：微博@錢嘉樂KaLok
錢嘉樂 疑似錢嘉樂長洲街頭打交片一出，即時引來香港和內地網民熱議。
疑似錢嘉樂長洲街頭打交片一出，即時引來香港和內地網民熱議。（圖片來源：微博截圖）
錢嘉樂 網民都知道真正的錢嘉樂真係打起上來一定唔會處於下風。
網民都知道真正的錢嘉樂真係打起上來一定唔會處於下風。（圖片來源：微博截圖）
錢嘉樂 一般都指片人兩名男子打架就住就住或笑他們不懂打架，只是花拳繡腿，但亦有很多說紅衫男子並非錢嘉樂，還仔細講解一番。
一般都指片人兩名男子打架就住就住或笑他們不懂打架，只是花拳繡腿，但亦有很多說紅衫男子並非錢嘉樂，還仔細講解一番。（圖片來源：微博截圖））

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：YouTube影片截圖、[email protected]_ying_ying、微博@湯盈盈、黃金兄弟宣傳照、微博@錢嘉樂KaLok、[email protected]

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