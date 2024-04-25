錢小豪之子龐景峰傳秘撻《六合彩》主持 新歡仲係《愛回家》小花
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錢小豪與前妻郭秀雲所生的兒子龐景峰（原名錢浩然），自小家庭環境多變，但與父親的關係依然緊密。龐景峰不僅跟隨父親的腳步進入演藝圈，並與好友合夥創辦了特技學校「新道館」，事業有所成之餘，他近日更傳出與網紅Hailey三年情已斷，其新歡是TVB《六合彩》女神兼《愛回家》小花。
龐景峰愛情生活多姿多彩
現年33歲的龐景峰感情生活向來豐富多彩，曾與模特兒何佩珈（Peggy）交往達兩年半之久，2021年1月他被爆與比自己年輕7歲的網紅Hailey拍拖，之後兩人愈愛愈高調，不時以情侶檔出席活動，以及拍住拖放狗，並去到「見家長」的地步，因此曾傳出「好事近」。
疑似撻著TVB小花羅雪妍
不過近月來龐景峰已少有再放閃，有傳聞指出他疑似撻著在《愛·回家之開心速遞》中飾演「Gigi」的TVB小花羅雪妍（Uki），二人不但經常出雙入對，被影到一同回到龐景峰的特技學校，更一同出席公開活動，似乎正處於熱戀之中。
羅雪妍是2020年落選港姐出身
現年29歲的羅雪妍除了在《愛回家》中飾演角色「Gigi」外，還是《六合彩》的主持人，她自2020年參加《香港小姐競選》，落選後加入TVB，至今已參與超過不少劇集演出，包括《白色強人II》、《法證先鋒V》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》及《新聞女王》等。
龐景峰前後改名5次 錢小豪嘆無奈
龐景峰原名錢浩然，兩歲時父母離異，郭秀雲改嫁鋼鐵大王後人龐傑，龐景峰成為繼子，先後改名錢锜夫、錢梓宏及錢景峰。龐景峰一直隨繼父生活，前後改名五次，甚至連姓氏都改。由於21歲前改姓需經父母簽字同意，為免驚動生父，他需要跟後父姓，唯有硬加龐姓在前，變「雙姓人」 ，名為「龐錢景峰」。直到21歲後，最終才除父姓，改叫龐景峰。錢小豪對此一直蒙在鼓裡，在傳媒口中才知道此事，嘆十分無奈，稱五次改名自己都無法控制，隔幾年又改一個，令人混淆。他指龐景峰出世時爺爺叫他浩然，離婚後，媽咪幫佢改另一個，之後越改越多，連自己都不知道怎麼稱呼他。
撰文：東方新地圖片來源：FB@Andrew Pong 龐景峰、[email protected]、IG@ukilaw、IG@konniecrab、YouTube@東方新地、新傳媒照片庫