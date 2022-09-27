錢慧儀與馬清揚結束27年婚姻 傳被迫瞓摺床黑房 親發聲明：不要再叫我馬太

59歲前港姐錢慧儀與名人馬清揚於1995年結婚，婚後育有2子1女，一直非常恩愛，二人在2018年曾傳出婚變，當時驚傳馬清揚秘撻烏克蘭籍金髮女模，當時人否認其事直言：「唔會離、唔會棄！」事隔4年，今日（27日）有傳馬清揚早前已向錢慧儀提出離婚，錢慧儀被要求搬離主人房，轉瞓摺床、冇窗的細黑房長達9個月，有指錢慧儀終日以淚洗面，近日終於正式辦理離婚手續，結束27婚姻，並於12月上庭。