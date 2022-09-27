錢慧儀與馬清揚結束27年婚姻 傳被迫瞓摺床黑房 親發聲明：不要再叫我馬太
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59歲前港姐錢慧儀與名人馬清揚於1995年結婚，婚後育有2子1女，一直非常恩愛，二人在2018年曾傳出婚變，當時驚傳馬清揚秘撻烏克蘭籍金髮女模，當時人否認其事直言：「唔會離、唔會棄！」事隔4年，今日（27日）有傳馬清揚早前已向錢慧儀提出離婚，錢慧儀被要求搬離主人房，轉瞓摺床、冇窗的細黑房長達9個月，有指錢慧儀終日以淚洗面，近日終於正式辦理離婚手續，結束27婚姻，並於12月上庭。
錢慧儀發聲明：不要再叫我馬太
錢慧儀向傳媒發聲明確認離婚一事：「各位新聞界朋友：『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！」忍辱負重多年，錢慧儀終於和「馬太」身份講拜拜。
各位新聞界朋友：
『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及 27年的婚姻正式告別。
請，以後不要再叫我馬太。
謝謝！
錢慧儀
有傳馬生秘撻模特兒
馬清揚於2018年傳出跟烏克蘭籍模特兒Ksenia B秘密撻著，不時出雙入對到外地參加賽車。從Ksenia B的社交平台發現，她2013年已到香港發展模特兒事業，至今工作量都不多，生活卻無憂，不停四出玩樂，乘坐私人遊艇出海，或到坐擁維港景色的五星級酒店Staycation歎世界。而另一邊，馬清揚與錢慧儀的關係撲朔迷離，就算二子在英國的中學畢業禮，都是馬清揚一個人出席，錢慧儀未有同行。當時馬清揚回覆傳媒時承認二人冷戰4個月，他指太太情緒方面出現問題，太太亦有找醫生接受治療。
錢慧儀與父母因財反目
事實上，錢慧儀近年已逐漸減少在上流社交圈活動，而她多年來和家人之間的新聞都備受注目。1998年，錢爸爸曾在馬家寓所外下跪，為求取回150萬物業首期，事件成為新聞熱話，事源因為90年代初錢家一齊投資物業而起，據知物業一直由錢慧儀負責供款，後來就因為賣樓分錢不勻而鬧翻，最後物業因斷供被銀行收回，錢慧儀更一度被入稟申請破產，事後她就指因為父母貪財而令關係破裂。
錢弟與錢母先後自尋短見
到2000年代，錢慧儀弟弟錢俊雄因服藥過量離世，事件再令她和父母關係陷入冰河時期，自始與父母亦斷絕關係。到2009年4月，錢母尋短離世，錢慧儀同馬清揚為母辦理後事，亦安排母親同弟弟合葬，當時她和父親間的惡劣關係，被傳媒形容有回暖變好的跡象。