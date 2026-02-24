錦繡宅心｜世子秦天宇扮廢柴查案！為3萬士兵復仇 竟戀上合謀人妻朱麗嵐
廣告
熱播劇《錦繡宅心》中，男主角陸君行（秦天宇飾）表面是個無所事事的紈絝子弟，實則城府極深！原來他正暗中調查導致30,000陸家軍慘死的幕後元兇，為此不惜偽裝自己。他與女主角姜雪瑩（朱麗嵐飾）的婚姻本是一場策略聯盟，兩人只是共同應對王府內陰謀的合作夥伴。豈料在連場權鬥中，他竟對這位名義上的妻子漸生情愫，上演一場驚心動魄的「先婚後愛」戲碼！
陸君行偽裝紈絝子弟 暗查滅門慘案
《錦繡宅心》的男主角陸君行並非表面所見的草包世子。劇中揭示，他一直在「韜光養晦」，其真正目的是要查出當年泄露軍情的元兇。那次背叛不僅讓他自己身受重傷，更導致三萬陸家軍全軍覆沒，對陸家造成毀滅性打擊。為了找出隱藏在暗處的敵人並為慘死的士兵復仇，陸君行刻意以輕浮放蕩的形象示人，目的是為了麻痺對手，讓他們放下戒心。他在危機四伏的郡王府內，每一步都如履薄冰，暗中進行著他的復仇大計。
姜雪瑩成合謀夥伴 契約夫妻聯手權鬥
在這場復仇大計中，被交換嫁過來的妻子姜雪瑩成為了陸君行意想不到的變數與助力。雪瑩憑藉著前世記憶，對王府內的人事關係和未來走向瞭如指掌，她為了自保與改變命運，選擇與陸君行結為「合作夥伴」。兩人表面上是夫妻，實則是為了各自目的而聯手的盟友。他們共同應對來自府內各方的陰謀與權鬥，在一次次的試探與合作中，建立起一種微妙的信任關係，為日後的感情發展埋下重要伏筆。
先婚後愛戲碼上演 陸君行漸動真情
隨著劇情的推進，陸君行與姜雪瑩的關係迎來了經典的「先婚後愛」轉折。原本只將對方視為棋子和合作夥伴的陸君行，在共同經歷連串生死考驗後，逐漸被雪瑩的聰慧、堅韌與善良深深吸引。官方劇情透露，他「被雪瑩的人品魅力深深吸引，因而開啟了戀愛模式」。這段從策略聯姻走向真心相愛的感情線，成為權謀鬥爭外的一大看點。觀眾十分好奇，這對各懷心事的契約夫妻，最終將如何在充滿謊言與陰謀的環境中，走向彼此的內心。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期