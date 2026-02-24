錦繡宅心｜世子秦天宇扮廢柴查案！為3萬士兵復仇 竟戀上合謀人妻朱麗嵐

熱播劇《錦繡宅心》中，男主角陸君行（秦天宇飾）表面是個無所事事的紈絝子弟，實則城府極深！原來他正暗中調查導致30,000陸家軍慘死的幕後元兇，為此不惜偽裝自己。他與女主角姜雪瑩（朱麗嵐飾）的婚姻本是一場策略聯盟，兩人只是共同應對王府內陰謀的合作夥伴。豈料在連場權鬥中，他竟對這位名義上的妻子漸生情愫，上演一場驚心動魄的「先婚後愛」戲碼！