錫安教會雙氧水治病爭議 1996年 梁日華袁大明為何力排眾議？

1996年位於粉嶺區的香港錫安教會因鼓勵信徒飲用雙氧水（過氧化氫）治療疾病，引發全城關注。此事件不僅揭露了神秘教派的運作，更因其危險的健康主張導致多人入院，甚至涉及致命風險。本文根據1996年亞視節目《今日睇真啲》的內容，整理事件經過，並分析其爭議焦點，為即將於2025年7月21日播出的TVB節目《真相猜.情.尋》提供背景參考。