錫安教會雙氧水治病爭議 1996年 梁日華袁大明為何力排眾議？
1996年7月：錫安教會雙氧水事件初露端倪
事件源於市民向《今日睇真啲》報料，稱家人受錫安教會影響，行為極端，拒絕就醫，只信教會指引。報料人指，教會宣稱飲用雙氧水能治癒包括癌症、愛滋病在內的百病。節目組展開調查，發現教會鼓勵信徒每日飲用雙氧水，聲稱具神奇療效。然而，飲用後的信徒出現嚴重健康問題，包括皮膚紅疹、嘔吐及腹瀉，求助個案不斷增加。
1996年7月22日：傳媒廣泛報導、錫安教會會反擊
7月22日，事件經傳媒廣泛報導，錫安教會成為焦點。當晚，教會在九龍伊麗沙伯體育館舉行特別聚會，領袖梁日華向逾千名信眾強調，傳媒報導屬「抹黑」，呼籲信徒堅定信念，勿信外界報道。梁日華本人則拒絕公開回應質疑，進一步加深公眾對教會透明度的質疑。
1996年7月23日：健康危機浮現
隨著事件發酵，多宗因飲用雙氧水引發的健康危機被揭發。一名患腸臟閉塞的老人因飲用27滴雙氧水，病情急轉直下，緊急送往廣華醫院。衛生署見事態嚴重，公開呼籲市民停止飲用雙氧水，警告其健康風險。然而，梁日華反指政府「隱瞞真相」，堅持雙氧水有益健康，拒絕承認潛在危害。
1996年7月24日：政府介入與教會空城
事件引起多個政府部門關注，消防署兩度到訪錫安教會位於粉嶺的會址，調查是否違規儲存雙氧水，惟會址已人去樓空。梁日華透過傳真向傳媒發聲，聲稱雙氧水無害，甚至指公眾泳池亦含雙氧水成分。此說法被有關部門證實為謬論，削弱教會公信力。
1996年7月25日：梁日華記者會獲袁大明現身支持
7月25日，梁日華首次公開露面，在上水教會辦事處召開記者會，試圖為雙氧水「正名」。他引用外國醫學資料，聲稱雙氧水有益無害，並指有香港醫生支持其療效，卻無法提供具體醫生姓名。自然治療師袁大明在記者會上力挺梁日華，十多名教友亦現身記者會分享「療效見證」，聲稱治癒奇難雜症，惟記者無法提問，無法驗證證詞真偽。前足球先生譚少偉以教友身份出席，承認加入教會三個月並有飲用雙氧水習慣。當記者問及梁日華本人是否飲用雙氧水時，他拒絕回答，誠信備受質疑。
1996年7月26日：致命風險曝光
7月26日，傳媒援引美國衛生部資料，證實飲用雙氧水可致命。美國早年曾有直銷公司推廣雙氧水治病，導致四名兒童健康受損，其中一人死亡，促使當局發出緊急警告。此消息動搖錫安教會的主張，公眾對其危險教義的質疑達高峰。
1996年7月尾：袁大明《今日睇真啲》舌戰鄭經翰曹宏威謝偉俊
自然治療師袁大明在1996年《今日睇真啲》直播節目中與三位嘉賓鄭經翰、曹宏威、謝偉俊及兩位主持展開激烈辯論，影片其後在2008年7月被存檔上載到YouTube，被傳媒形容為「袁大明就雙氧水舌戰五人」。袁大明堅稱雙氧水具療效，並提出正確使用的成份，但在討論中被其他嘉賓高度質疑，雙方爭持不下。
錫安教會雙氧水治病爭議焦點
- 健康風險與誤導宣傳：錫安教會宣稱雙氧水能治癒愛滋病等重疾，無科學依據，導致信徒健康受損甚至危殆。教會及袁大明的堅持加劇公眾對其動機的質疑。
- 教會透明度與領袖責任：梁日華多次迴避傳媒提問，無法提供可信證據，且拒絕透露自身是否飲用雙氧水，削弱公信力。
- 袁大明的角色與爭議：袁大明作為自然治療師，在記者會及節目中力撐雙氧水療效，他在《今日睇真啲》「舌戰5人」的表現引發更大爭議。
- 信徒行為與洗腦疑雲：教會鼓勵信徒摒棄醫療專業意見，僅信教會指引，引發「洗腦」質疑，信徒的極端行為令人擔憂教義影響力。
- 政府監管漏洞：事件暴露政府對宗教團體監管的不足，如何平衡宗教自由與公眾安全成為焦點。
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