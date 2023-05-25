鍾卓穎Ash主持旅遊節目 ViuTV搵樊沛珈Ah Gi做配襯網民嗌熄機 批5大難睇原因

鍾卓穎Ash及樊沛珈Ah Gi主持ViuTV旅遊節目《撞名撞城遊一番》，雖然介紹港人「鄉下」日本，但播出以來反應好一般，每次ViuTV貼出預告或花絮更瘋狂吸嬲，網民直指因為Ash要熄機，狠批5大死因，出動埋女神Ah Gi「救亡」不果，看來Ash的觀眾緣真係…!