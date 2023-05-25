鍾卓穎Ash主持旅遊節目 ViuTV搵樊沛珈Ah Gi做配襯網民嗌熄機 批5大難睇原因
鍾卓穎、樊沛珈遊日本
鍾卓穎Ash及樊沛珈主持15集《撞名撞城遊一番》，反應未如理想，每集播出後都有網民去ViuTV的FB專頁留言，直指「有Ash就熄機」，更怒指ViuTV為了幫Ash洗白，不惜犧牲另一主持Ah Gi，直斥「利用Ah Gi人氣去幫負評王，可恥，仲硬攝個位比Ash喺個旅遊節目度唱歌」，令該旅遊節目的po都被派嬲！
1.重提瞞婚離婚
網民直指《撞名撞城遊一番》之成敗全因Ash，今次全因她陀衰家，連累節目反應差，更大數5大死因。首先，網民再勾起鍾卓穎Ash參加《全民造星4》時瞞婚再離婚，疑未搞清手續便與MC張天賦因拍MV而傳緋聞，令Ash「正印」老公在MC開直播時踩場，期後成為網民討厭的藝人。
2.借BB打卡扮有愛心
二大指控，重提本來任職護士的Ash，不惜醫院育嬰室影相，借啲BB打卡，大顯愛心，「講到自己咁有愛心，但發明星夢就，話唔做就唔做，同對婚姻一樣，唔專一」。
3.個樣唔討好，同李力持撞樣
有網幫Ash開腔指離婚不是大事，不過有網民指「就算唔計離婚單嘢，個樣都唔討好，《造星》大把女啦」、「佢真係好似工人姐姐，腳又粗，佢究竟可以賣咩？ViuTV夾硬捧佢，咩準則呀？」、「唔計佢以前啲嘢，佢對眼長期無焦點、「成個李力持咁，撞晒樣喎，點睇落去喎」。
4.ViuTV硬捧
網民最反應是ViuTV安排女神Ah Gi同Ash拍檔，「試圖搵Ah Gi人氣去救Ash」、「ViuTV不停試水溫，由朝早到下午節目，依家夜晚都見到佢，係咁捧佢，成日比機會佢唱歌」、「ViuTV依家TVB化得好緊要，愈係反愈係捧，係咪當佢係楊明咁做呀？」、「明明好想睇Ah Gi但見到Ash真係無辦法唔熄電視」。而喺節目入面，Ash被安排唱陳卓賢的《地球上的最後一朵花》，佢話對唱歌失去信心，「覺得無人再想聽我唱歌，己龍經年幾無唱過歌，自己都諗過喺旅遊節目可以唱歌！」另外佢仲講話參加《全民造星》時，冇諗咁多，就只係想唱歌畀人聽，唔少網民聽完都話「咁喺街唱咪得，使乜參賽啫」、「想紅就紅啦，扮咩」。
5.節目根本唔掂
亦有不少網民指除了Ash主持是熄機主因，其實節目太悶，「成日靠Ah Gi一個主持大局」、「個節目好無聊節奏又慢」、「節目內容都唔吸引，無拿拿安排鍾卓穎唱歌，搞到Ah Gi個集變配襯，仲要扮係佢粉絲，真係慘」。
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