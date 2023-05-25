鍾卓穎 ash

鍾卓穎Ash主持旅遊節目 ViuTV搵樊沛珈Ah Gi做配襯網民嗌熄機 批5大難睇原因

最新娛聞
東方新地

廣告

鍾卓穎Ash及樊沛珈Ah Gi主持ViuTV旅遊節目《撞名撞城遊一番》，雖然介紹港人「鄉下」日本，但播出以來反應好一般，每次ViuTV貼出預告或花絮更瘋狂吸嬲，網民直指因為Ash要熄機，狠批5大死因，出動埋女神Ah Gi「救亡」不果，看來Ash的觀眾緣真係…!

鍾卓穎、樊沛珈遊日本

鍾卓穎Ash及樊沛珈主持15集《撞名撞城遊一番》，反應未如理想，每集播出後都有網民去ViuTV的FB專頁留言，直指「有Ash就熄機」，更怒指ViuTV為了幫Ash洗白，不惜犧牲另一主持Ah Gi，直斥「利用Ah Gi人氣去幫負評王，可恥，仲硬攝個位比Ash喺個旅遊節目度唱歌」，令該旅遊節目的po都被派嬲！

鍾卓穎 ash 鍾卓穎 鍾卓穎Ash及樊沛珈Ah Gi主持ViuTV旅遊節目《撞名撞城遊一番》
鍾卓穎Ash及樊沛珈Ah Gi主持ViuTV旅遊節目《撞名撞城遊一番》（圖片來源：大會提供）

1.重提瞞婚離婚

網民直指《撞名撞城遊一番》之成敗全因Ash，今次全因她陀衰家，連累節目反應差，更大數5大死因。首先，網民再勾起鍾卓穎Ash參加《全民造星4》時瞞婚再離婚，疑未搞清手續便與MC張天賦因拍MV而傳緋聞，令Ash「正印」老公在MC開直播時踩場，期後成為網民討厭的藝人。

鍾卓穎 ash 人氣絕對冇參賽嘅時候咁高！
人氣絕對冇參賽嘅時候咁高！（圖片來源：[email protected] iamashleyyy___）

2.借BB打卡扮有愛心

二大指控，重提本來任職護士的Ash，不惜醫院育嬰室影相，借啲BB打卡，大顯愛心，「講到自己咁有愛心，但發明星夢就，話唔做就唔做，同對婚姻一樣，唔專一」。

鍾卓穎 ash 鍾卓穎 鍾卓穎Ash曝光率不少！
鍾卓穎Ash曝光率不少！（圖片來源：IG＠iamashleyyy___）

3.個樣唔討好，同李力持撞樣

有網幫Ash開腔指離婚不是大事，不過有網民指「就算唔計離婚單嘢，個樣都唔討好，《造星》大把女啦」、「佢真係好似工人姐姐，腳又粗，佢究竟可以賣咩？ViuTV夾硬捧佢，咩準則呀？」、「唔計佢以前啲嘢，佢對眼長期無焦點、「成個李力持咁，撞晒樣喎，點睇落去喎」。

鍾卓穎 Ash被指同李子持撞樣！
Ash被指同李子持撞樣！（圖片來源：ViuTV截圖）

4.ViuTV硬捧

網民最反應是ViuTV安排女神Ah Gi同Ash拍檔，「試圖搵Ah Gi人氣去救Ash」、「ViuTV不停試水溫，由朝早到下午節目，依家夜晚都見到佢，係咁捧佢，成日比機會佢唱歌」、「ViuTV依家TVB化得好緊要，愈係反愈係捧，係咪當佢係楊明咁做呀？」、「明明好想睇Ah Gi但見到Ash真係無辦法唔熄電視」。而喺節目入面，Ash被安排唱陳卓賢的《地球上的最後一朵花》，佢話對唱歌失去信心，「覺得無人再想聽我唱歌，己龍經年幾無唱過歌，自己都諗過喺旅遊節目可以唱歌！」另外佢仲講話參加《全民造星》時，冇諗咁多，就只係想唱歌畀人聽，唔少網民聽完都話「咁喺街唱咪得，使乜參賽啫」、「想紅就紅啦，扮咩」。

鍾卓穎 ash 鍾卓穎 鍾卓穎Ash在節目中被安排唱陳卓賢的《地球上的最後一朵花》，佢話對唱歌失去信心，「覺得無人再想聽我唱歌，己龍經年幾無唱過歌，自己都諗過喺旅遊節目可以唱歌！」
鍾卓穎Ash在節目中被安排唱陳卓賢的《地球上的最後一朵花》，佢話對唱歌失去信心，「覺得無人再想聽我唱歌，己龍經年幾無唱過歌，自己都諗過喺旅遊節目可以唱歌！」（圖片來源：ViuTV截圖）
鍾卓穎 ash 鍾卓穎 安排Ash公開唱歌，好有保錡洗白feel！
安排Ash公開唱歌，好有洗白feel！（圖片來源：ViuTV截圖）
鍾卓穎 ash 鍾卓穎 Ah Gi扮粉絲送花！
Ah Gi扮粉絲送花！（圖片來源：ViuTV截圖）

5.節目根本唔掂

亦有不少網民指除了Ash主持是熄機主因，其實節目太悶，「成日靠Ah Gi一個主持大局」、「個節目好無聊節奏又慢」、「節目內容都唔吸引，無拿拿安排鍾卓穎唱歌，搞到Ah Gi個集變配襯，仲要扮係佢粉絲，真係慘」。

鍾卓穎 ash 鍾卓穎
（圖片來源：IG＠iamashleyyy___）
鍾卓穎 ash 鍾卓穎
（圖片來源：IG＠iamashleyyy___）
鍾卓穎 ash 鍾卓穎 鍾卓穎早前在《粉絲關注組》的紀念張國榮節目上，自認是哥哥忠粉，更獻唱《玻璃之城》。
鍾卓穎早前在《粉絲關注組》的紀念張國榮節目上，自認是哥哥忠粉，更獻唱《玻璃之城》。（圖片來源：ViuTV截圖）
鍾卓穎 Ash話唱《玻璃之城》好大壓力，「我唔係好識喺首歌度投放感情，因為火首歌技巧好少」語出驚人，曾比特都被佢呢番話嚇親！
Ash話唱《玻璃之城》好大壓力，「我唔係好識喺首歌度投放感情，因為首歌技巧好少」語出驚人，曾比特都被佢呢番話嚇親！（圖片來源：ViuTV截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠iamashleyyy___、ViuTV截圖

讀者留言

熱門文章

 