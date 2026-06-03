42歲鍾嘉欣突貼火辣床照「大尺度派福利」！留8字密碼引全網瘋狂猜測
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鍾嘉欣婚後淡出幕前多年，專心相夫教子，一直以溫柔賢淑的「好媽媽」形象示人。昨日她突然在社交平台上載一輯風格大膽的性感寫真，盡騷白滑長腿與精緻鎖骨，三娃之母的身材令網民震驚。更耐人尋味的是，她配文暗示正在嘗試全新事物，引發全網瘋狂猜測。
鍾嘉欣卡其色露肩套裝慵懶床照曝光
昨日鍾嘉欣在社交平台一口氣上載多張寫真照片，相中她身穿一套卡其色毛茸茸露肩短身毛衣，搭配同款針織短褲與麻花針織襪套，慵懶地躺在純白色睡床上，神情嫵媚撩人。其中一張照片更見她將一雙招牌逆天長腿高高抬起倒立貼牆，白皙大腿與筆直線條一覽無遺；另一張側臥照中，她微微拉低上衣，罕有露出精緻鎖骨與白滑小蠻腰，若隱若現的骨感線條美吸睛度爆燈，完全顛覆以往溫婉形象。
鍾嘉欣配文暗示新動向請粉絲祝福
鍾嘉欣在這輯性感寫真旁配上一段耐人尋味的文字：「Working on something new，Wish me Luck！」短短一句話即引爆網民好奇心，紛紛猜測她口中的「新嘗試」究竟是甚麼。有人推測她即將復出拍劇，亦有人猜測她可能進軍時裝界或推出個人品牌，但鍾嘉欣本人未有進一步透露詳情，令懸念持續升溫。
三娃之母鍾嘉欣身材緊緻如少女
鍾嘉欣自與醫生丈夫Jeremy結婚後，先後誕下三名子女，多年來忙於兼顧家庭與事業。儘管已為人母多年，她的身材依然保持得極其緊緻，皮膚白滑細膩，少女感絲毫未減。回顧她出道以來一直以清純玉女形象深入民心，今次突然大尺度「派福利」，與過往風格形成強烈反差，難怪令粉絲又驚又喜。
網民激讚鍾嘉欣逆生長瘋狂吸讚
照片曝光僅僅數小時便瘋狂吸讚，留言區湧入大量好評。不少網民紛紛留言大讚「嘉欣太美了吧！」、「簡直是逆生長，完全不像生過三個！」、「這個身材管理也太厲害了」。亦有網民對她神秘的配文充滿期待，留言表示「無論做甚麼都支持」、「好期待新嘗試是甚麼」，整個評論區洋溢著一片祝福與好奇的氣氛。
資料或影片來源：原文刊於新假期