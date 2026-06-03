42歲鍾嘉欣突貼火辣床照「大尺度派福利」！留8字密碼引全網瘋狂猜測

鍾嘉欣婚後淡出幕前多年，專心相夫教子，一直以溫柔賢淑的「好媽媽」形象示人。昨日她突然在社交平台上載一輯風格大膽的性感寫真，盡騷白滑長腿與精緻鎖骨，三娃之母的身材令網民震驚。更耐人尋味的是，她配文暗示正在嘗試全新事物，引發全網瘋狂猜測。