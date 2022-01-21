鍾嘉欣返加拿大暫別幕前工作 否認息影並表明對任何平台持開放態度

鍾嘉欣日前專誠從加拿大返港出席無綫《萬千星輝頒獎典禮》，可惜最終仍未能奪得最佳女主角獎。終於鍾嘉欣都要返加拿大，並表示或者一年後先會再返香港。而早前她亦在YouTube上載了一段短片，自爆原來頒獎禮當日早已預備好視后感言！