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星空下的仁醫｜鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲 出土Lin圖大放送

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撰文：東方新地

鍾嘉欣（Linda）婚後移居加拿大淡出娛樂圈，只在《再創世紀》中客串，近日熱播劇集《星空下的仁醫》是鍾嘉欣婚後首套主演劇集，演技未有生疏，而且氣場更強勁，演繹多層次喊戲演得令人動容，被推為視后大熱﹗現以家庭為重的鍾嘉欣揚言為了老公拒拍咀戲及激情戲，性感打扮更加唔使諗，想睇嘉欣BB當年有幾索，重溫出道以來的索女相，原來更行過內衣騷，大量Linda美圖大放送﹗

文：東方新地｜圖：《後生仔等埋位》截圖、《星空下的仁醫》截圖、新傳媒圖片

鍾嘉欣接受《星空下的仁醫》飾演其徒弟的林正峰訪問，林正峰對住師傅表現驚青，但就成功令鍾嘉欣爆料，透露拍拖次數、初戀歲數及自揭主動 approach老公的細節﹗鍾嘉欣被林正峰要求講出後生仔流行的「自報status」時，大爆曾拍過三次拖故現時status是M3，鍾嘉欣大方講18歲初戀拍了兩年，並指自己跟前度都能成為朋友﹗林正峰突然切入問有否試過一夜情，Linda驚呼：「one night stand梗係冇啦﹗」

林正峰在《星空下的仁醫》飾演鍾嘉欣的徒弟，戲內戲外二人感情也不錯﹗（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰在《星空下的仁醫》飾演鍾嘉欣的徒弟，戲內戲外二人感情也不錯﹗（圖片來源：[email protected]_lamcf）

鍾嘉欣冇被邀出席飯局：以前嘅我好cool

林正峰又問有冇試過被老闆邀請出席飯局，鍾嘉欣就答：「我喺呢個圈嘅弱點係太靜、內向同怕醜，但都成為我嘅長處，因為以前嘅我一cut機就好cool，冇人敢埋我身，好似有距離感咁﹗亦有機會我個樣、把聲同啲角色好溫柔，啲人唔會傷害我，所以咁耐以嚟未試過被人要求我做啲唔願意做嘅嘢﹗」

鍾嘉欣早前接受林正峰的《後生仔等埋位》訪問，大方指拍過三次拖，現時的sataus是M3。（圖片來源：《後生仔等埋位》截圖）
鍾嘉欣早前接受林正峰的《後生仔等埋位》訪問，大方指拍過三次拖，現時的status是M3。（圖片來源：《後生仔等埋位》截圖）

林正峰再直接問Linda老公如何追求她？Linda爽快答：「佢冇approach我，係我approach佢不停問佢嘅喜好﹗我嗰時發現佢電話嘅wallpaper係佢家姐隻狗，同我一樣，我都係用家姐隻狗做電話wallpaper，然後我覺得我哋嘅緣份真係好得﹗」

鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲﹗（圖片來源：《後生仔等埋位》截圖）
鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲﹗（圖片來源：《後生仔等埋位》截圖）

鍾嘉欣：伸脷嗰啲千祈唔好﹗

鍾嘉欣又表示婚後唔抗拒幕前演出同拍劇，但為了老公現時會拒拍咀戲，Linda話：「雖然老公唔會呷醋，但佢唔會睇我啲親熱戲，佢唔想見到，所以依家我唔會再拍咀戲，錫手同臉珠可以嘅，伸脷嗰啲千祈唔好﹗」林正峰即問以前拍戲是否濕吻戲？Linda自爆原來一直抗拒拍濕吻戲：「以前有啲劇本寫明要嘅，但我冇伸過去囉，好驚，都唔好伸過嚟，嚇死我咩，我會走都走唔切﹗」

鍾嘉欣誕下一對仔女，依然好fit﹗（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣誕下一對仔女，依然好fit﹗（圖片來源：[email protected]

Linda美圖大放送

已成人妻人母的鍾嘉欣現長居加拿大，熱播劇《星空下的仁醫》後，唔知幾時再可以欣賞她的作品，就算佢話會繼續幕前演出，但肯定有排等！為了令fans止渴，重溫一下鍾嘉欣歷來超性感放題圖輯，Linda的美圖畀大家好好珍藏！

1.激罕晒罅look

一向乖乖女形象嘅鍾嘉欣，平時極少性感示人，所以嘉欣通常出席大場面先會着得咁惹火！

星空下的仁醫｜鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲 出土Lin圖大放送

星空下的仁醫｜鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲 出土Lin圖大放送
08年鍾嘉欣谷胸晒長腿出席台慶﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

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2.高貴冶艷look

除了出席台慶之外，嘉欣曾為本到影靚相，睇佢一身綠色打扮，性感高貴！

星空下的仁醫｜鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲 出土Lin圖大放送

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3.濕身誘惑look

嘉欣曾拍呢輯沐浴露廣告，可以話係一大突破！沖涼濕身誘惑令人充滿遐想之外，更可清楚見到嘉欣靚背，勁養眼！另外，曾拍纖體公司廣告時，一身紅色比堅尼，盡騷美肌，曾位列巴打丁圖首位！

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4.水著look

鍾嘉欣雖然喺外國長大，但思想唔算好open，因此以往甚少行泳衣騷！此外，嘉欣鮮有以低胸裝宣傳劇集，只有2006年喺室內泳池宣傳劇集《法證先鋒》時，穿背心坐於橡皮艇中，唔覺意俾傳媒影到少少事業線咁大把！

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5.初戀女友feel

於2004年拍處境劇《皆大歡喜》穿泳衣，雖然一件頭泳裝唔算好性感，但就係呢種充滿少女味嘅陽光燦爛笑容，噢，真係好友初戀女友feel呀，嘉欣BB！

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6.股惑女

於2006出席內衣騷，穿上黑色lace內衣嘅嘉欣驚艷出場，若隱若現令人目不轉睛，期間轉身更送上渾圓pat pat，已經驚鴻一瞥！

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