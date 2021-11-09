星空下的仁醫｜鍾嘉欣為老公拒再拍咀戲 出土Lin圖大放送
文：東方新地｜圖：《後生仔等埋位》截圖、《星空下的仁醫》截圖、新傳媒圖片
鍾嘉欣接受《星空下的仁醫》飾演其徒弟的林正峰訪問，林正峰對住師傅表現驚青，但就成功令鍾嘉欣爆料，透露拍拖次數、初戀歲數及自揭主動 approach老公的細節﹗鍾嘉欣被林正峰要求講出後生仔流行的「自報status」時，大爆曾拍過三次拖故現時status是M3，鍾嘉欣大方講18歲初戀拍了兩年，並指自己跟前度都能成為朋友﹗林正峰突然切入問有否試過一夜情，Linda驚呼：「one night stand梗係冇啦﹗」
鍾嘉欣冇被邀出席飯局：以前嘅我好cool
林正峰又問有冇試過被老闆邀請出席飯局，鍾嘉欣就答：「我喺呢個圈嘅弱點係太靜、內向同怕醜，但都成為我嘅長處，因為以前嘅我一cut機就好cool，冇人敢埋我身，好似有距離感咁﹗亦有機會我個樣、把聲同啲角色好溫柔，啲人唔會傷害我，所以咁耐以嚟未試過被人要求我做啲唔願意做嘅嘢﹗」
林正峰再直接問Linda老公如何追求她？Linda爽快答：「佢冇approach我，係我approach佢不停問佢嘅喜好﹗我嗰時發現佢電話嘅wallpaper係佢家姐隻狗，同我一樣，我都係用家姐隻狗做電話wallpaper，然後我覺得我哋嘅緣份真係好得﹗」
鍾嘉欣：伸脷嗰啲千祈唔好﹗
鍾嘉欣又表示婚後唔抗拒幕前演出同拍劇，但為了老公現時會拒拍咀戲，Linda話：「雖然老公唔會呷醋，但佢唔會睇我啲親熱戲，佢唔想見到，所以依家我唔會再拍咀戲，錫手同臉珠可以嘅，伸脷嗰啲千祈唔好﹗」林正峰即問以前拍戲是否濕吻戲？Linda自爆原來一直抗拒拍濕吻戲：「以前有啲劇本寫明要嘅，但我冇伸過去囉，好驚，都唔好伸過嚟，嚇死我咩，我會走都走唔切﹗」
Linda美圖大放送
已成人妻人母的鍾嘉欣現長居加拿大，熱播劇《星空下的仁醫》後，唔知幾時再可以欣賞她的作品，就算佢話會繼續幕前演出，但肯定有排等！為了令fans止渴，重溫一下鍾嘉欣歷來超性感放題圖輯，Linda的美圖畀大家好好珍藏！
4.水著look
鍾嘉欣雖然喺外國長大，但思想唔算好open，因此以往甚少行泳衣騷！此外，嘉欣鮮有以低胸裝宣傳劇集，只有2006年喺室內泳池宣傳劇集《法證先鋒》時，穿背心坐於橡皮艇中，唔覺意俾傳媒影到少少事業線咁大把！