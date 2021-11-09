鍾嘉欣（Linda）婚後移居加拿大淡出娛樂圈，只在《再創世紀》中客串，近日熱播劇集《星空下的仁醫》是鍾嘉欣婚後首套主演劇集，演技未有生疏，而且氣場更強勁，演繹多層次喊戲演得令人動容，被推為視后大熱﹗現以家庭為重的鍾嘉欣揚言為了老公拒拍咀戲及激情戲，性感打扮更加唔使諗，想睇嘉欣BB當年有幾索，重溫出道以來的索女相，原來更行過內衣騷，大量Linda美圖大放送﹗

文：東方新地｜圖：《後生仔等埋位》截圖、《星空下的仁醫》截圖、新傳媒圖片