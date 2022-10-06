鍾嘉欣宣佈生完第三胎封肚 開Live對「假面人」事件隻字不提
鍾嘉欣開Live對雙面人事件隻字不提
早前有網民在社交網大爆鍾嘉欣經常拒絕合照，而且私下經常對人黑口黑面，人前人後兩個樣等。在被爆出雙面人事件之後，鍾嘉欣一直未有正面回應事件。在事件後首次開Live的鍾嘉欣亦沒有談及到有關雙面人的指控，只有對一路而來支持自己的朋友和粉絲們表示感謝。她表示：「好多朋友係IG鼓勵我畀正能量我，多謝各界咁錫我。我覺得我同我個小BABY感受到好多愛。」
期待第三胎出世 宣佈生後封肚
鍾嘉欣在直播當中亦大談近況和湊仔經，她直言自己非常緊張，相反大女和細仔都非常期待妹妹的出生：「Kelly同Jared非常興奮，兩個小朋友討論緊邊個幫妹妹換片，邊個負責餵奶，邊個嚟幫我，佢哋好期待同妹妹玩。」
她亦透露自己將會在生完第三胎之後「封肚」，並且會在家中自然分娩。鍾嘉欣亦表示：「我知好多人唔知家居生B係點樣，會覺得我好大膽。但我同屋企人商量過喺屋企生最安全、最有自信、最好方法。我希望好快bb出咗世，我養好狀態同大家見面，希望大家會祝福我生產順利。」
鍾嘉欣表示短期內會專心照顧家庭
此外，鍾嘉欣在直播中以表示經過今次直播之後，將重心放在三個子女身上。她表示照顧三個小孩對於她來說是一個新挑戰，所以在短期內將會專心照顧家庭，要過一段時間才能再與觀眾見面。
被網民狠批「一點都不親民」
不過該名網民在社交網分享這次野生捕獲鍾嘉欣的經歷後，卻引來不少網民熱討，有住在溫哥華的網民稱經常見到鍾嘉欣及其家人，但印象麻麻：「她是不會跟你合照的，平時電視上nice是裝的！我跟家人偶遇過她，家人非常有禮貌也沒有強求地意思問她可不可以合個照，那時候沒有疫情，周圍環節也許可，她卻表現出一副很害怕我們的樣子拒絕了，莫名其妙，感覺她一點都不親民，自此對她改觀。」
有網民認同指：「她好像是很拒絕合照的，我在小紅書看到幾次大家被拒絕」、「我看嘉欣拍vlog的樣子，感覺挺怕生的」另外有網民指她很情緒化：「她也拒絕我一次！她很emotional、不是每次都肯拍」、「二次了，我妹妹從香港過來在outlet見到她，問她可不可以，她說不可以呀！面口仲好黑喔！平常她在Costco也是很黑面㗎」、「我妹當年7歲行過去問可唔可以影相，佢黑面無理佢背住佢。人品超差」等等。
但亦有網民力撐鍾嘉欣，指明星絕對有拒絕合照的權利：「一定要合照嗎？她也有拒絕的權利啊！這也莫名其妙，不想被打擾都不行？」、「我也覺得明星不合影是正常的」、「偶遇鍾嘉欣還合照的一搜就有！別人當是不願意合照是不是事出有因？明星不和你合照就是裝？這說法也是非常無語！」
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