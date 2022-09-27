鍾嘉欣溫哥華陀第3胎被野生捕獲引網民熱討 被指人前人後兩個樣？
鍾嘉欣買衫被網民野生捕獲
為TVB拍完劇集《星空下的仁醫》後，鍾嘉欣已回到加拿大，並宣布陀上第3胎，早前她更大曬孕照，宣布即將迎接BB女的出世。近日有一名內地網民於「小紅書」發文，指她送完孩子上學，去服裝店試衫時，看到一個孕婦也來試衫，本來她只是在專心拍攝自己的穿搭，但是聽到她們在用粵語交談，且有人叫她Linda，才發覺自己成功捕獲野生的鍾嘉欣，她大讚：「沒想到在試衣間偶遇了大明星鍾嘉欣，本人很高超美超有氣質！比網上的圖都好看。」
跟網民揮手打招呼
當時該名網民立即微信跟任職溫哥華攝影師的好友分享此事，好友叫她趕緊跟鍾嘉欣打招呼，看看方不方便合影，自稱有社恐的她終於鼓起勇氣問鍾嘉欣：「你是Linda嗎？」鍾嘉欣點了點頭，並揮了揮手打招呼，可惜鍾嘉欣的朋友用粵語催她試完趕緊走，所以鍾嘉欣也急著離開。
網民回家後才發現自己意外將鍾嘉欣攝了入鏡：「可能是急著接孩子吧，我就沒好意思上去要合影。回家發現我不小心用手機拍試衣間的時候，拍到一個亂入的她，希望以後能有機會再見到女神！」
被網民狠批「一點都不親民」
不過該名網民在社交網分享這次野生捕獲鍾嘉欣的經歷後，卻引來不少網民熱討，有住在溫哥華的網民稱經常見到鍾嘉欣及其家人，但印象麻麻：「她是不會跟你合照的，平時電視上nice是裝的！我跟家人偶遇過她，家人非常有禮貌也沒有強求地意思問她可不可以合個照，那時候沒有疫情，周圍環節也許可，她卻表現出一副很恐懼我們的樣子拒絕了，莫名其妙，感覺她一點都不親民，自此對她改觀。」
有網民認同指：「她好像是很拒絕合照的，我在小紅書看到幾次大家被拒絕」、「我看嘉欣拍vlog的樣子，感覺挺社恐怕生的」另外有網民指她很情緒化：「她也拒絕我一次！她很emotional、不是每次都肯拍」、「二次了，我妹妹從香港過來在outlet見到她，問她可不可以，她說不可以呀！面口仲好黑喔！平常她在Costco也是很黑面㗎」、「我妹當年7歲行過去問可唔可以影相，佢黑面無理佢背住佢。人品超差」等等。
但亦有網民力撐鍾嘉欣，指明星絕對有拒絕合照的權利：「一定要合照嗎？她也有拒絕的權利啊！這也莫名其妙，不想被打擾都不行？」、「我也覺得明星不合影是正常的」、「偶遇鐘嘉欣還合照的一搜就有！別人當是不願意合照是不是事出有因？明星不和你合照就是裝？這說法也是非常無語！」
鍾嘉欣失落視后回加拿大專心做媽媽
鍾嘉欣早前參演完《星空下的仁醫》，不少網民讚她用英文講醫學名詞時發音很好聽，形象專業，同小朋友做對手戲時眼神充滿母愛，演技有明顯進步：「嘉欣有進步，演得好好，好睇！演技到家！」、「以前唔係好鐘意睇鍾嘉欣，但呢套覺得佢幾好睇，幾鐘意佢」、「支持鍾嘉欣攞視后！」、「大家覺不覺得鍾嘉欣好似大橋久美子咁靚，出場好型」、「好掛住嘉欣，佢感覺唔同咗好多，多咗份親切感」。可惜最後她失落視后，其後回歸加拿大溫哥華，專心做媽媽。
入行10多年為家庭淡出幕前
現年38歲的鍾嘉欣於加拿大出生及長大，曾就讀於英屬哥倫比亞大學，完成了第二年兒童教育系的課程，希望成為小學老師。大學暑假期間，她在英屬哥倫比亞省本拿比市麗晶廣場所舉辦的第一屆選美比賽奪冠，之後她在03年參選《溫哥華華裔小姐競選》及04年參選TVB《國際華裔小姐競選》也先後奪冠。原本準備回溫哥華完成最後一年大學課程的她，當選後3個月便接到TVB邀請參演劇集，成為藝人。她的代表作有《溏心風暴》常在心、《珠光寶氣》宋子凌、《點解阿Sir係阿Sir》Miss Koo 、《缺宅男女》關嘉樂、《巨輪》Rachel等，以入肉三分的喊戲最突出，獲觀眾大讚演技出色。
15年鍾嘉欣下嫁加拿大脊醫Jeremy後，便漸漸淡出幕前，17年12月她與TVB結束13年的合約，後來定居加拿大，一心一意照顧一對兒女，現時她跟女兒主要用廣東話溝通，而跟爸爸和其他家庭成員用英語溝通。轉眼間，大女梁愛晨（Kelly）已經6歲，細仔Jared已經4歲。從前的女神變身成兩孩之母，鍾嘉欣接受Sunday Kiss專訪時，曾坦言若再讓她選一次，還是會放下自己。
湊仔是書本上永遠學不到的事
由華裔小姐冠軍到大台當家花旦，鍾嘉欣選擇在她人生最高峰時退下火線，成為幸福人妻，一兒一女，可謂是「人生勝利組」。要得到首先要學會放下，鍾嘉欣放棄了如日中天的事業，換來了一對寶貝孩子，讓她的重新感受生命的意義。
「單身時，我一切都以自己的利益、事業為先，自己喜歡做甚麼便做甚麼。但當孩子出生後，我最大的轉變就是沒有以前自我，無論作甚麼決定前都會先考慮小朋友。」
「每個女士天生都有母性，以前讀過幼兒教育，發現理論和實踐是完全不一樣，因為自己親身經歷過，才知道每個小朋友性格都不一樣，從來沒有一本書是教你如何去做媽媽，要靠自己湊小朋友時的一點一滴去累積經驗。」
喜見姊弟感情要好
為人父母，最開心莫過於見到孩子們可以相親相愛，Kelly不單人見人愛，而且還是一合很有愛心的小妹妹，鍾嘉欣笑指自己在女兒身上學到的，比書本還要多。
「Kelly是最好的姐姐、最好的女兒、最好的小女孩，她非常有愛心，如果在學校見到有小朋友喊，她都會第一時間走去安慰那位小朋友。久而久之，當Kelly見到弟弟啊，她會放下手上所有玩具，跑到弟弟面前用手拍拍他，跟他說：『弟弟，唔好喊，媽媽喺度』，她把自己當作媽媽一樣照顧弟弟。」
「她有五個BB公仔，每天都會跟它們玩，氹它們睡覺，她氹弟弟就好像氹公仔一樣，不知是從哪裏學回來，可能平時看在我在照顧弟弟，心裏也想為媽媽出一分力吧！」
無懼仔女發脾氣
鍾嘉欣也有心力交瘁的一刻：「有一次在商場，我把Kelly放在手推車上，她突然想落車，我只好跟她說：『唔得，你一定要坐喺度。』然後她用盡所有辦法落車，我見到只好再次抱她上車，她便覺得好難過，開始又喊又叫，面都紅埋，甚至喊到整張臉都變成紫色。」
有過失敗的經驗，鍾嘉欣知道跟Kelly硬踫硬只會兩敗俱傷，她唯有換個態度，轉變心情。「後來我發現，Kelly不太明白、理解自己的情況改變，當她不知如何發泄情緒時，只好喊、在地下滾來滾去，令人覺得煩擾。後來我學精了，在Kelly開始發脾氣時，我會過去抱著她，問她：『你係唔係唔開心呀？』，如果她點頭，我就會再說：『唔緊要，媽媽坐喺度陪你，坐到你覺得舒服咗先走』，最後她通常多哭幾分鐘就會收聲，然後又開開心心繼續走。」
第一首自創廣告歌是緣於女兒
鍾嘉欣作為香港的歌、影、視三棲藝人，一直以來都有為劇集唱主題曲，2008年更推出個人大碟，風頭一時無兩。不過鍾嘉欣一直有個心願，就是為自己作一首廣告歌，可是心願尚未達成，鍾嘉欣就已經結婚生子，淡出幕前。
幸好幸運之神從未離開過鍾嘉欣，早前曾有廣告商邀請她拍攝廣告，更要她親自為廣告寫一首歌，一圓她成為唱作人的夢想：「其實這首是在Kelly 九個月時，我為了氹她睡覺而寫的歌，那時的看著Kelly睡覺時的樣子，覺得很甜，世界好像突然變得很安靜。那一刻有個念頭，很想把『媽媽真的很愛你』用歌曲來表達對Kelly的愛意，便無端端哼起了一首歌，一哼一唱，就連歌詞都有，我便馬上跑到樓下拿電話錄起來，回到香港便找了一位監製替我錄音，打算把這首自己寫的歌送給女兒。」
後記：所謂「一日不見，如隔三秋」，鍾嘉欣早前要回港工作，要與仔女相隔一段時間，記者問她有沒有掛念孩子時，她眼泛淚光地說「掛到傻咗」。鍾嘉欣指那次回來香港三天，不過連在飛機上的時間，足足要和Kelly及Jared分開五天：「媽咪同我講，我離開加拿大那天，我兒子足足哭了12小時，是12小時！」眼見鍾嘉欣瞪大雙眼，恨不得馬上回加拿大似的，發現原來昔日的女神已蛻變成情深的母親，這時候的鍾嘉欣，才是最美麗的。
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