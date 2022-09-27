鍾嘉欣溫哥華陀第3胎被野生捕獲引網民熱討 被指人前人後兩個樣？

近日有一名網民在加拿大溫哥華野生補正在陀第3胎的鍾嘉欣（Linda）﹐並上載到社交網分享她偶遇Linda的經歷，沒想到卻引來網民熱討，有網民更狠批一向形象正面的鍾嘉欣私底下不夠親民，甚至人前人後兩個樣！