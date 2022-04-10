鍾嘉欣38歲生日報喜懷第三胎 曾憶述生大女十級痛似西瓜穿小洞
鍾嘉欣失落視后已經懷孕？
剛剛於4月9日踏入38歲的鍾嘉欣唔只有老公同一對仔女同佢慶祝，原來肚裡面仲有一個小生命，日前更在IG分享喜悅，貼出仔女錫錫自己腹部的相片，以及一張超聲波圖片，並以英文寫道：「We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year. Thank you so much for the birthday wishes everyone. My heart and hands are now full. And, I’m really hungry… (中文意譯：我們很高興地宣布，我們期待著今年會有一隻小老虎。 非常感激大家的生日祝福。我的心和手現在都圓滿了。而且，我真的很肚餓…… ) #happybirthday #38yearsyoung #april9 」，網民都紛紛留言送上祝福！雖然鍾嘉欣未有透露懷孕幾耐以及胎兒性別，不過按照「懷孕未夠三個月不能公開」的傳統，估計嘉欣在頒獎禮時已經懷孕了！
鍾嘉欣拍片講生大女
日前鍾嘉欣在其YouTube個人頻道拍片，憶述16年生大女Kelly的經歷，她表示那種痛楚難以形容，就好似一個西瓜要穿過一個小洞一樣，鍾嘉欣因為大出血而暈倒，醫生更建議為其下體做重建手術。生仔真係搵命博，不過鍾嘉欣好勇，兩年後繼續順產生細仔Jared。
鍾嘉欣全英語講述生女經過
37歲的鍾嘉欣於15年底閃嫁脊醫老公Jeremy，翌年在加拿大誕下大女Kelly，日前她在自己的YouTube頻道以全英語拍片講述當年生大女時的經歷，整個分娩過程驚心動魄，就連鍾嘉欣自己講到緊張處都忍唔住用手掩面。
鍾嘉欣諗起仍然痛
鍾嘉欣生第一胎未有經驗，完全唔知產前宮縮的感覺，入院前堅持食飽早餐先，點知用餐中途突然下體流血，即被奶奶勒令要坐車去醫院，入院後情況非常緊急，原來鍾嘉欣的子宮口已擴張至8厘米，仲差兩厘米(10厘米)就生得，即被推入產房，鍾嘉欣全程都要吸氧氣，諗起都覺到好痛好痛，她更掩面指「好似個大西瓜要穿過一個小洞。」鍾嘉欣更要靠奶奶給她的冰水和雪條減輕痛楚。
鍾嘉欣落床即血崩暈倒
幾經辛苦囡囡Kelly終於出世，不過鍾嘉欣並未有得休息，因為接下來的一小時她要把胎盤排出體外，之後護士叫要她嘗試落床小解，不過鍾嘉欣行唔夠兩步已經下身大量出血，最後更暈倒，幸好當時有老公Jeremy扶住，並及時呼叫護士幫忙，鍾嘉欣要折返產房再次接受醫生檢查，醫生建議即送她入急症室做一個下體重建手術，鍾嘉欣真係嚇得腳軟，即時拒絕，醫生表示可以觀察一日才決定，最後鍾嘉欣雖然逃過一刀，但傷口未復原，要休息足足2個月才可以正常走路。
去片！鍾嘉欣拍片講生大女Kelly的痛苦經歷
真係聽到都覺得痛！
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