38歲鍾嘉欣產後復出竟撞樣一女星 開心晒V疑意外現出「缽仔糕」
鍾嘉欣 西裝Look有女強人Feel
鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫Jeremy Leung後，先後誕下兩女一子，去年陀住第三胎細女時，她曾表示生完三胎後就正式封肚。近日她難得大晒工作照，原來她生下細女未夠半年已收身成功，復出在加拿大登台獻唱，在台上她更連換兩套歌衫，其中著上白色西裝時的她，加上中長度直髮，甚有女強人Feel，被網民指撞樣陳慧珊。
狀態大勇閃爆晒腿
狀態大勇的鍾嘉欣之後又換上了一襲Deep V閃爆連身短裙，大方晒美腿，但其中一張相就見到她的胸前疑似有「缽仔糕」意外走位現形，不過鍾嘉欣似乎未有為意，照樣開心舉V。她透露下一年就是她入行20周年，因此有意開辦個人演唱會，並已開始秘密練歌中，令一班粉絲都大表期待，話要為這個20周年演唱會「集氣」！
諗住BB仔冧唱情歌
鍾嘉欣在台上一連獻唱了《夢伴》、《戀愛預告》、《一生中最愛》、《月亮代表我的心》、《Nothing’s Gonna Change My Love for You》等10首歌曲，唱到《Nothing’s Gonna Change My Love for You》時，鍾嘉欣笑言：「我唔會諗住情人唱，唔會諗住我老公，我會諗住我啲BB仔。」母愛滿瀉！
網民：完全唔似生咗三個
網民都紛紛留言大讚鍾嘉欣：「Keep得好靚啊！」、「完全唔似生咗三個！」、「又fit又靚」、「依然咁甜美」等等，亦有網民話唔只想聽鍾嘉欣唱歌，仲想睇佢拍劇，更有網民希望她接拍《 星空下的仁醫2》，再演章以芯！
囝囝盡得阿媽真傳
此外鍾嘉欣日前又在社交網分享了一段囝囝Jared打冰上曲棍球的影片，表示：「我為兒子你能夠克服自己的恐懼和相信自己，感到好驕傲。」又說：「我會永遠支持你。」Coffee林芊妤、楊潮凱等都有留言大讚Jared好cute、好靚仔，鄧佩儀更用心心眼表示囝囝繼承了鍾嘉欣的優良基因！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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