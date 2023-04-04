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38歲鍾嘉欣產後復出竟撞樣一女星 開心晒V疑意外現出「缽仔糕」

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鍾嘉欣（Linda）去年10月誕下第三胎細女，相隔約5個月，她已成功收身，近日首度復出獻唱，並在台上連換兩套歌衫，不過她著上其中一套深V連身裙裝時，內裡「缽仔糕」就疑似意外走位外現！

鍾嘉欣 現年38歲的鍾嘉欣先後為老公Jeremy生下大女Kelly、二仔Jared及細女Anika，一家五口不時幸福放閃。
現年38歲的鍾嘉欣先後為老公Jeremy生下大女Kelly、二仔Jared及細女Anika，一家五口不時幸福放閃。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣 細女Anika在去年10月出世，鍾嘉欣話生埋呢胎就要封肚！
細女Anika在去年10月出世，鍾嘉欣話生埋呢胎就要封肚！（圖片來源：[email protected]

鍾嘉欣 西裝Look有女強人Feel

鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫Jeremy Leung後，先後誕下兩女一子，去年陀住第三胎細女時，她曾表示生完三胎後就正式封肚。近日她難得大晒工作照，原來她生下細女未夠半年已收身成功，復出在加拿大登台獻唱，在台上她更連換兩套歌衫，其中著上白色西裝時的她，加上中長度直髮，甚有女強人Feel，被網民指撞樣陳慧珊。

鍾嘉欣 穿上全套白色西裝的鍾嘉欣，獲讚好有女強人Feel。
穿上全套白色西裝的鍾嘉欣，獲讚好有女強人Feel。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣 不過亦有網民話佢瘦身唔瘦面，面容有幸福肥。
不過亦有網民話佢瘦身唔瘦面，面容有幸福肥。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣 陳慧珊右）現年已52歲，但凍齡有術，個樣Keep住young。
陳慧珊（右）現年已52歲，但凍齡有術，個樣Keep住young。（圖片來源：[email protected]陳Chan慧珊）

狀態大勇閃爆晒腿

狀態大勇的鍾嘉欣之後又換上了一襲Deep V閃爆連身短裙，大方晒美腿，但其中一張相就見到她的胸前疑似有「缽仔糕」意外走位現形，不過鍾嘉欣似乎未有為意，照樣開心舉V。她透露下一年就是她入行20周年，因此有意開辦個人演唱會，並已開始秘密練歌中，令一班粉絲都大表期待，話要為這個20周年演唱會「集氣」！

鍾嘉欣 收身成功的鍾嘉欣，一對美腿Fit到漏。
收身成功的鍾嘉欣，一對美腿Fit到漏。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣 後台大合照勁Sharp醒。
後台大合照勁Sharp醒。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣 不過在台上就疑似唔小心露出「缽仔糕」！
不過在台上就疑似唔小心露出「缽仔糕」！（圖片來源：[email protected]

諗住BB仔冧唱情歌

鍾嘉欣在台上一連獻唱了《夢伴》、《戀愛預告》、《一生中最愛》、《月亮代表我的心》、《Nothing’s Gonna Change My Love for You》等10首歌曲，唱到《Nothing’s Gonna Change My Love for You》時，鍾嘉欣笑言：「我唔會諗住情人唱，唔會諗住我老公，我會諗住我啲BB仔。」母愛滿瀉！

鍾嘉欣 網民都大讚鍾嘉欣唱Live保持到以前的水準。
網民都大讚鍾嘉欣唱Live保持到以前的水準。（圖片來源：[email protected]

網民：完全唔似生咗三個

網民都紛紛留言大讚鍾嘉欣：「Keep得好靚啊！」、「完全唔似生咗三個！」、「又fit又靚」、「依然咁甜美」等等，亦有網民話唔只想聽鍾嘉欣唱歌，仲想睇佢拍劇，更有網民希望她接拍《 星空下的仁醫2》，再演章以芯！

鍾嘉欣 台上嘅鍾嘉欣腰身纖幼，難怪網民話佢完全唔似生咗三個！
台上嘅鍾嘉欣腰身纖幼，難怪網民話佢完全唔似生咗三個！（圖片來源：[email protected]

囝囝盡得阿媽真傳

此外鍾嘉欣日前又在社交網分享了一段囝囝Jared打冰上曲棍球的影片，表示：「我為兒子你能夠克服自己的恐懼和相信自己，感到好驕傲。」又說：「我會永遠支持你。」Coffee林芊妤、楊潮凱等都有留言大讚Jared好cute、好靚仔，鄧佩儀更用心心眼表示囝囝繼承了鍾嘉欣的優良基因！

鍾嘉欣 囝囝現年約4歲半，眼大大似足鍾嘉欣。
囝囝現年約4歲半，眼大大似足鍾嘉欣。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣 網民都大讚佢繼承咗媽媽嘅優良基因！
網民都大讚佢繼承咗媽媽嘅優良基因！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]陳Chan慧珊

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