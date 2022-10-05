鍾嘉欣被指「人前人後兩個樣」風波未平息？再有網民疑揭多個「偽人」真面目

鍾嘉欣早前被網民狠批人前人後兩個樣，私底下經常對人黑口黑面，近日再有網民在社交網專頁開post，大談「呢個圈藝人，真係人前人後兩個人，有啲好好人，有啲真係乜咁大個鼻（意指態度囂張）」，並列出他所接觸過的「冇架子」和「乜咁大個鼻」的藝人，引來不少網民大講自己的親身經歷，疑似揭穿藝人私底下的「大鼻」真面目！