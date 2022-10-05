鍾嘉欣被指「人前人後兩個樣」風波未平息？再有網民疑揭多個「偽人」真面目
鍾嘉欣以外 「烈女」被列為「大鼻藝人」No.1
該名在社交網專頁開post的網民，以不開名的方式，列出了超過20名他接觸過的「乜咁大個鼻」藝人，包括「烈女」、「亞視副總裁」、「命硬」、「游水New」、「勁舞Dancing Queen」、「男人最痛」、「痰+E」、「越難越愛」等等，不過就無講到話對方「大鼻」的原因，其中他將「烈女」列為「大鼻藝人」No.1，有網民就認同指：「10幾年前同太太去四川影婚照，回港時當地候機室見到裂女，佢本身已經西口西面，之後有粉絲想同佢合照，佢話ok，但我之後聽到佢X助手：『有烏蠅嚟就幫我撥走佢啦』，正pk。」
亦有多個網民憶述：「N年前同烈女做個一次訪問咁大把，當時book咗間靚餐廳喺落場時間做訪問，結果佢遲咗到仲一嚟到就傾咗半個鐘頭電話先埋位，當然佢同經理人公司同事係當無事發生過一樣。」、「烈女早就臭名遠播，劇本又唔熟，埋位前就乜X都話得，一埋位就噏唔出，累全世界冇得收工，佢係正宗冚家X。」、「裂女好X巴閉咖，晚上龍崗道泊求其低架車就走入老麥買包，然後叫人快啲俾佢，十足啲廢老咁巴閉囉。」
「E神」被指與粉絲合照後打去學校投訴
這個post又引來不少網民大講自己的親身經歷，其中有網民表示：「我小學個陣E嚟我哋學校附近拍電影。有幾個同學好中意佢，所以佢哋去問E可唔可以影相。E話可以，仲企到好埋笑面迎人咁同佢哋合照。結果轉個頭就打左去我學校度屌校長老師唔識教學生 (真係爆晒粗個種) ，然後要求學校記佢哋「大過」。第二日校長特登在早會講，同我哋學生講個社會就係咁，最後學校當然采佢老X，而本身忠粉嘅同學都即刻脫飯。」
該名網民續說：「嗰時係冇智能手機，同學係用即影即有。後來我哋估因為E同助手唔會認得套校服，所以要睇相去認校徽，先可以打去投訴，所以先應承合照。所以都好好奇點解佢咁有心機時間去投訴人。」又解釋：「即影即有影出嚟嘅就直接係一張相，當時話E有要求一張佢keep，所以班同學都勁開心，以為係重視fans嘅表現。係事件發生後先估係咪咁先搵到學校，因為校服上面係有校徽。校長嗰時都有同我哋全校講話：『唔可以着校服喺街度流連』呢條校規其實都係保障大家，換咗套衫係冇人搵到你學校。」
這位網民對「E神」的爆料引來眾多網民熱烈討論，有網民指：「小學生咋喎…佢都要咁？」、「真係好陰濕！」不過亦有不少網民力撐「E神」私下係好Nice同好「吹得」。
「𡃁坤」被指脾氣古怪EQ低
亦有網民講話最難相處的藝人係「𡃁坤」：「唔係佢鐘意扮大牌攞架子，係佢本身個人脾氣真係好古怪好難埋到身，佢D思想行為其他人好難GET到，不過鏡頭前佢又真係一個好出色專業嘅演員。」獲得其他網民認同指：「曾經做過一間餐廳serve過佢，佢真係怪怪哋。」、「佢係有啲古怪，同埋你係估唔到佢原來幾天真！難聽啲講有少少X居」、「識得佢圈子嘅人，話佢其實係eq低，性格好傲嬌，似小學雞，係燥底d，但個人其實無咩機心，好真實」等等。
「男人最痛」見網民擰歪面
有網民就講到：「男人最痛我好多年前係機場同佢面對面行過，佢一見我望到佢即刻好快擰歪面，好似好驚我會同佢打招呼咁，當時我嗰一秒都未撈到佢係邊過，佢真係當左自己大明星，以為人地一見到佢就會拎簽名」引來網民認同話：「好多奀星都係咁情況！大佬我都噏唔出你個名係熟口面唔使即刻擰歪面嘛！反而真係大明星真係唔會咁做！」、「真係奀星專係咁，同一個情況我係筲箕灣見到曹永廉，佢又係擰歪面，真係吹脹！」
「木偶怡」被指好冇禮貌兼臭串
有網民就話：「以前做Sales遇過木偶怡，佢真係好冇禮貌同好臭串，嗰時佢仲要係二線姐仔，我到而家都好憎佢！重點佢個鼻堅大。」亦有網民指「周國腎」好飄忽：「一時好nice一時好難頂，仲有啲band同rapper都係」。
但亦有網民表示：「一個藝人沒可能24小時咁好精神狀態，將心比己，如果是私人時間面口不好，不一定是臭串，特別是在公眾場合，你一nice可滿足fans，但阻到別的人便不好，便是另一種乞人憎，千期唔好用個人對ariltist的期望去衡量藝人的品格，會過份不平。」
任達華獲封「冇架子藝人」No.1
而講到「冇架子」的藝人，大家都認同任達華一定係首選，有網民激動表示：「任達華超好呀真係！有次係免稅店見到，排隊比錢佢在我前面，我細細聲同老公講佢好型呀。咁佢比完錢我以為佢走左啦，咁我比完錢佢竟然仲係對面睇一陣野，見我地出黎佢就行過黎主動傾計一齊行！！！真係好難忘」、「任達華真係無得頂 親民到爆」、「我做sales時都serve過任達華，真心nice」等等。
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