38歲鍾嘉欣家中順產第三胎 BB超多頭髮！
鍾嘉欣IG報喜
今日(27日)早上，38歲的鍾嘉欣在IG以英文寫上：「We’d like to introduce our newest family member, Anika Linda Leung. We are officially a family of 5 now.Apologies for not posting sooner. We wanted to be fully present during this special time.」鍾嘉欣向大家道歉未能第一時間報喜，相信囡囡已出世多日，她開心表示迎來一家五口，除介紹女兒英文名是Anika Linda Leung，還hashtag了7磅8安士及positive home birth，透露囡囡出世的重量及是在家中自然分娩。
鍾嘉欣一家五口溫馨合照
此外，鍾嘉欣更上載女兒的照片，相中的B女與大女出世時好相似，鍾嘉欣親吻熟睡中的女兒，另一張相則是一家五口的手疊在一起，感覺好幸福。雖然鍾嘉欣早前被批是雙面人，人前人後一個樣，但未有影響她陀B心情，隨後她開直播都避談是非，只公開感激所有幫助她的人，如今她只想專心湊B，更曾表示生埋第三胎後就正式封肚。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》