40歲鍾嘉欣素顏真實狀態曝光 1溫馨舉動竟被指陷財困

40歲鍾嘉欣（Linda）2015年與脊醫Jeremy結婚，更先後誕下3仔女，現時定居加拿大的鍾嘉欣更趁住出道20週年之際，於內地舉辦《Remember『記得』‧鍾嘉欣演唱會2024》。不過掛住仔女嘅鍾嘉欣一完show就即刻返加拿大，變身24孝媽媽嘅鍾嘉欣仲連環被當地網民偶遇，大方以素顏出鏡嘅鍾嘉欣的狀態仲引起網民熱議……

