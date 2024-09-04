40歲鍾嘉欣素顏真實狀態曝光 1溫馨舉動竟被指陷財困
鍾嘉欣親自湊女竟被指陷財困
早前有網民喺溫哥華偶遇親自湊女嘅鍾嘉欣，除咗影低Linda抱住女女外，更配文稱：「老公問為甚麼嘉欣可以一個人帶三個娃上街，難道沒請工人嗎？難道她也嫌加拿大的人工太貴了？」
唔少網民就留言反駁：「3個小孩在國外，不是經濟問題就不會復出，開完演唱會又馬上飛回去」「明星帶一下孩子 在你們口中就成了經濟有問題…」「有沒有可能人家的認知比較高，能力也比較強，完全可以自己帶，也想自己親自陪伴孩子呢」「作為一個媽媽，自己有空的時候帶孩子也要那麼多揣測嗎？」
鍾嘉欣素顏合照洗甩雙面人指控
另外有網民晒出與鍾嘉欣的合照，更配文表示「工作偶遇素顏鐘嘉欣！」相中鐘嘉欣以絕佳狀態出鏡，與平時的樣子分別唔大，引來唔少人激讚：「素顏都好美」「生咗3個都仲keep得咁好！」「女神果然是女神」
不過就有網民留言問：「她私下不是不肯合影嗎」重提鍾嘉欣2年前因拒絕合照而被指係雙面人一事。不過就獲回覆：「沒有呀，我問她，她說好，好隨和」為鍾嘉欣洗甩雙面人的指控。
鍾嘉欣溫哥華陀第3胎被野生捕獲引網民熱討 被指人前人後兩個樣？
2022年時有網民在加拿大溫哥華野生捕獲正在陀第3胎的鍾嘉欣（Linda）﹐並上載到社交網分享她偶遇Linda的經歷，沒想到卻引來網民熱討，有網民更狠批一向形象正面的鍾嘉欣私底下不夠親民，甚至人前人後兩個樣！
鍾嘉欣買衫被網民野生捕獲
為TVB拍完劇集《星空下的仁醫》後，鍾嘉欣就已回到加拿大，並宣布陀上第3胎兼大曬孕照，宣布即將迎接BB女的出世。有內地網民於小紅書發文，指她送完孩子上學，去服裝店試衫時，看到一個孕婦也來試衫，本來她只是在專心拍攝自己的穿搭，但是聽到她們在用粵語交談，且有人叫她Linda，才發覺自己成功捕獲野生的鍾嘉欣，她大讚：「沒想到在試衣間偶遇了大明星鍾嘉欣，本人很高超美超有氣質！比網上的圖都好看。」
跟網民揮手打招呼
當時該名網民立即微信跟任職溫哥華攝影師的好友分享此事，好友叫她趕緊跟鍾嘉欣打招呼，看看方不方便合影，她終於鼓起勇氣問鍾嘉欣：「你是Linda嗎？」鍾嘉欣點了點頭，並揮了揮手打招呼，可惜鍾嘉欣的朋友用粵語催她試完趕緊走，所以鍾嘉欣也急著離開。
網民回家後才發現自己意外將鍾嘉欣攝了入鏡：「可能是急著接孩子吧，我就沒好意思上去要合影。回家發現我不小心用手機拍鏡的時候，拍到一個亂入的她，希望以後能有機會再見到女神！」
被網民狠批「一點都不親民」
不過該名網民在社交網分享這次野生捕獲鍾嘉欣的經歷後，卻引來不少網民熱討，有住在溫哥華的網民稱經常見到鍾嘉欣及其家人，但印象麻麻：「她是不會跟你合照的，平時電視上nice是裝的！我跟家人偶遇過她，家人非常有禮貌也沒有強求地意思問她可不可以合個照，那時候沒有疫情，周圍環節也許可，她卻表現出一副很害怕我們的樣子拒絕了，莫名其妙，感覺她一點都不親民，自此對她改觀。」
有網民認同指：「她好像是很拒絕合照的，我在小紅書看到幾次大家被拒絕」、「我看嘉欣拍vlog的樣子，感覺挺怕生的」另外有網民指她很情緒化：「她也拒絕我一次！她很emotional、不是每次都肯拍」、「二次了，我妹妹從香港過來在outlet見到她，問她可不可以，她說不可以呀！面口仲好黑喔！平常她在Costco也是很黑面㗎」、「我妹當年7歲行過去問可唔可以影相，佢黑面無理佢背住佢。人品超差」等等。
但亦有網民力撐鍾嘉欣，指明星絕對有拒絕合照的權利：「一定要合照嗎？她也有拒絕的權利啊！這也莫名其妙，不想被打擾都不行？」、「我也覺得明星不合影是正常的」、「偶遇鐘嘉欣還合照的一搜就有！別人當是不願意合照是不是事出有因？明星不和你合照就是裝？這說法也是非常無語！」
化妝師力斥為人好寸 茶水阿姐爆態度差
有自稱化妝師力證鍾嘉欣是人前人後兩個樣，「佢其實好寸，Nice只係睇對邊個，佢係真正嘅視后呀」，另一個化妝師指：「佢成日扮到乖乖女，唔係真實，當年見住佢姣林峯，到人哋追佢，又吊高嚟賣，根本想收兵，就知佢唔簡單唔係乖女」。又有自稱做茶水部爆料：「我接觸過不少阿姐阿哥、老前輩都唔會好似鍾嘉欣咁，佢對我哋呢啲低職位嘅人態度差，就出晒名，行內人都知，不過無諗過做咗人阿媽，都仲係咁樣」、「佢真係好假，一秒變面又超級無禮貌人品差」。