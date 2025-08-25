鍾嘉欣結婚9年爆婚姻危機！直言冇時間做1事被老公狂投訴 網民：已經有問題
41歲的鍾嘉欣一直被外界視為幸福人妻代表，近日她作客網上節目《絲打圍爐》親自揭示婚姻內幕，坦言倒追丈夫、表白過程與婚後的父母角色分配，言談間更大爆婚姻現「暗湧」！
鍾嘉欣自揭倒追老公
鍾嘉欣在《絲打圍爐》節目中直言，是在朋友介紹下認識現在的丈夫Jeremy，起初只當朋友相處，但一通安慰電話卻成了兩人關係的轉捩點：「我覺得好舒服，傾傾吓我向佢表白囉！『嘩，我好鍾意你呀』，我話『我都鍾意你嘅，你鍾唔鍾意我咁囉』！」她坦白是自己先表白，承認自己倒追對方！
鍾嘉欣同老公簡直就係一對孖公仔咁，sweet到漏！（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣幸福家庭現「暗湧」 被老公狂投訴1事！
儘管多年來養育三名子女，鍾嘉欣坦承因工作和母職分身乏術，不免忽略了配偶。她坦言，回港工作後常被丈夫投訴照顧子女時間太多，夫妻間的專屬時光極為稀缺，「我哋冇拍拖㗎……冇時間。」
鍾嘉欣嘆結婚十年也從未完整拍拖，她又指當父母有空幫忙照顧子女時，她和老公才會偷閒外出片刻：「他總想跟我去看電影，但結婚十年，我們從沒完整看完一部片！每次他都會抱怨，『你都不陪我看完一部電影！』晚上實在太累，湊完孩子、煮完飯、洗完東西，只想倒頭大睡！」她笑稱老公的最大心願竟是能和她一起看完一部電影。嘉欣坦言有心改善，試圖多花時間陪伴老公，但育兒繁忙，進展仍有限。嘉欣還透露老公超錫她：「他愛跟著我做任何事，真的很喜歡陪我，不管去哪都說『陪埋你一齊去』！」
夫妻矛盾成網民焦點：其實即係呻緊湊仔辛苦
網民對鍾嘉欣的分享反應兩極，部分指責她忽視丈夫、婚姻暗藏危機：「夫妻相處時間好重要，其實老公投訴到出聲已經好有問題，佢仲笑得咁開心」、「其實即係呻緊湊仔辛苦」，也有聲音支持她將子女放在首位。
圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV、IG@chungkayanlinda資料或影片來源：原文刊於新假期