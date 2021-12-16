萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣否認返港爭視后 冇都冇所謂：繼續用心做人

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，並公布了各項提名的十強名單，鍾嘉欣不負眾望，憑《星空下的仁醫》成功打入十大「最佳女主角」，對於專程由加拿大返港，被指拎硬「視后」，鍾嘉欣透過電話親自開腔回應。