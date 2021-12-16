萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣否認返港爭視后 冇都冇所謂：繼續用心做人
撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]
鍾嘉欣 解釋返港原因
從未拎過視后的鍾嘉欣，已在無綫台慶頒獎禮陪跑了13次，今次憑《星空下的仁醫》叫糊，被網民視為最佳女主角大熱，再加上她突然由加拿大返港，有傳「視后」非她莫屬，為此鍾嘉欣日前接受無綫娛樂新聞台訪問時，開腔回應返港爭獎一事。
鍾嘉欣：有冇都冇所謂！
身在酒店進行隔離的鍾嘉欣透過電話說：「「今次我返嚟最主要係因為要處理私人事同埋屋企嘢，因為有一年多冇返香港喇，咁我盡快處理完之後呢我就會返加拿大。今次最開心就係可以帶埋個仔陪同，畀佢見識媽媽成長嘅地方同埋學吓廣東話啦，同埋可以見番一啲親戚同朋友。咁至於入到十強呢，我自己好開心，章以芯呢個角色我諗係我咁多年嚟拍戲最鍾意嘅角色，獎項就隨緣啦！如果有獎嘅話我會好開心去迎接，冇都無所謂，我仍然會繼續用心去做人嘅，多謝大家，多謝大家支持我，希望大家都支持《星空下的仁醫》所有嘅提名。」
網民唔信鍾嘉欣唔出席頒獎禮
鍾嘉欣話自己唔係為爭獎返港，網民又點睇？
去片！鍾嘉欣否認傳聞
鍾嘉欣母子正在酒店隔離
《萬千星輝頒獎典禮2021》候選名單日前公布，鍾嘉欣憑《星空下的仁醫》提名最佳女主角及最受歡迎電視女角色，之前曾揚言再返港應是十年後的鍾嘉欣，原來早前帶3歲細仔Jared返港，現正在酒店隔離中，心水清網民指其特意返港「攞獎」。
鍾嘉欣加拿大返港「攞獎」，怕唔到冇獎？
鍾嘉欣去年返港拍攝《星空下的仁醫》時一度太掛住在加國的一對子女，訪問中講講吓就爆喊，當時鍾嘉欣指與家人分隔兩地心情好低落，所以曾預告呢次之後，相信十年後先會再返港﹗但近日鍾嘉欣出po貼出母子合照，原來二人返港現正在酒店進行隔離，指可以同囝囝Jared拍拖好開心， 不過卻被網民指返港攞獎，留言「到未必有獎，唔到就一定冇獎」﹗
鍾嘉欣揚言最後一次回港工作下次將會是10年後
靚媽鍾嘉欣去年留港拍攝無綫新劇《星空下的仁醫》，要同老公 Jeremy及仔女Kelly、Jared分隔兩地三個幾月，難免心掛掛，當時相隔返加國還有一個月左右，但鍾嘉欣話已經準備好晒行李同機票，每日都倒數緊飛返去見仔女的日子！鍾嘉欣話太掛住一對仔女，所以當今次係最後一次回港工作，下次再返香港開工可能已經係十年之後！
鍾嘉欣為百萬冒險返港拍劇
身為兩個小朋友媽咪的鍾嘉欣，拍攝《星空下的仁醫》對上一次在港拍無綫劇集，已經是15年的《巨輪 II 》，婚後移居加拿大相夫教子女，嘉欣只曾在18年客串劇集《再創世紀》，當時全部戲份都在加國拍攝，呢次獨自返港拍劇幾個月，難免思鄉。據知劇中多位主角鍾嘉欣、鄭嘉穎、羅仲謙，酬勞亦相當之高，知情人士透露：「上次拍《再創世紀》，嘉欣酬勞已經好高，今次要返香港拍幾個月，酬勞更加高到三百萬，呢個價係佢以前拍劇嘅幾倍，而且可以同嘉穎同馬明合作，呢個卡士好吸引，先至打動到佢！不過嘉欣最大考慮係一對仔女始終仲細，考慮咗一排同老公商量好，本來計劃好晒，自己先返香港一個月，8月再安排老公同一對仔女嚟香港陪佢，當做一齊喺香港放大假！」
疫情反彈被迫停工 掛念仔女偷偷匿埋喊
但世事未能盡如人意，嘉欣去年六月底啟程返港做準備，家居隔離14日後，定好7月中出關拍劇，卻因新冠肺炎疫情突然反彈，當時每日肺炎確診數字破百，疫情高危下劇組被迫停工，嘉欣亦只好留家繼續等。據知情者透露：「返咗嚟成個月都未開到工，同仔女分隔咁耐每日只係靠 FaceTime，又怕延遲咗有排都返唔到加拿大，嘉欣情緒好大起伏，成日掛住一對仔女，有時諗諗吓會唔開心匿埋喊，佢想盡快拍完返屋企，見確診數字回落咗啲，已經催劇組快啲開工，仲聲明務必11月要拍晒佢啲戲份，佢要趕返加拿大見仔女。」