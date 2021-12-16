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萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣否認返港爭視后 冇都冇所謂：繼續用心做人

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撰文：東方新地

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，並公布了各項提名的十強名單，鍾嘉欣不負眾望，憑《星空下的仁醫》成功打入十大「最佳女主角」，對於專程由加拿大返港，被指拎硬「視后」，鍾嘉欣透過電話親自開腔回應。

撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]

鍾嘉欣 解釋返港原因

從未拎過視后的鍾嘉欣，已在無綫台慶頒獎禮陪跑了13次，今次憑《星空下的仁醫》叫糊，被網民視為最佳女主角大熱，再加上她突然由加拿大返港，有傳「視后」非她莫屬，為此鍾嘉欣日前接受無綫娛樂新聞台訪問時，開腔回應返港爭獎一事。

鍾嘉欣多年來陪跑多次都未能成為「視后」，今次憑《星空下的仁醫》呼聲甚高。亦有有網民發現鍾嘉欣至今如果今年未能登上「視后」寶座，實在天理難容。（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣多年來陪跑多次都未能成為「視后」，今次憑《星空下的仁醫》呼聲甚高。（圖片來源：[email protected]
萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣否認返港爭視后 冇都冇所謂：繼續用心做人
鍾嘉欣成功打入「最佳女主角」十強。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

鍾嘉欣：有冇都冇所謂！

身在酒店進行隔離的鍾嘉欣透過電話說：「「今次我返嚟最主要係因為要處理私人事同埋屋企嘢，因為有一年多冇返香港喇，咁我盡快處理完之後呢我就會返加拿大。今次最開心就係可以帶埋個仔陪同，畀佢見識媽媽成長嘅地方同埋學吓廣東話啦，同埋可以見番一啲親戚同朋友。咁至於入到十強呢，我自己好開心，章以芯呢個角色我諗係我咁多年嚟拍戲最鍾意嘅角色，獎項就隨緣啦！如果有獎嘅話我會好開心去迎接，冇都無所謂，我仍然會繼續用心去做人嘅，多謝大家，多謝大家支持我，希望大家都支持《星空下的仁醫》所有嘅提名。」

萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣否認返港爭視后 冇都冇所謂：繼續用心做人
鍾嘉欣在《星空下的仁醫》中演技備受讚賞，被推舉成為視后大熱 ，雖然她表示對攞獎只是平常心，但卻非常緊張睇留言，並在社交網轉載打入十強的有關報道。（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣表示返港主要是處理私人事。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
鍾嘉欣表示返港主要是處理私人事。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
鍾嘉欣話有冇獎都冇所謂。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
鍾嘉欣話有冇獎都冇所謂。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

網民唔信鍾嘉欣唔出席頒獎禮

鍾嘉欣話自己唔係為爭獎返港，網民又點睇？

（圖片來源：香港討論區截圖）
（圖片來源：香港討論區截圖）
（圖片來源：香港討論區截圖）
（圖片來源：香港討論區截圖）

去片！鍾嘉欣否認傳聞

鍾嘉欣母子正在酒店隔離

《萬千星輝頒獎典禮2021》候選名單日前公布，鍾嘉欣憑《星空下的仁醫》提名最佳女主角及最受歡迎電視女角色，之前曾揚言再返港應是十年後的鍾嘉欣，原來早前帶3歲細仔Jared返港，現正在酒店隔離中，心水清網民指其特意返港「攞獎」。

鍾嘉欣在《星空下的仁醫》中（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣在《星空下的仁醫》中演出備受讚賞，成為視后大熱人選，本來下次返港應是十年後的鍾嘉欣，近日秘密帶細仔返港，日前貼出母子在酒店隔離的照片﹗囝囝愈大愈似鍾嘉欣﹗（圖片來源：[email protected]
鍾嘉欣今次不再獨自返港，而是帶了細仔陪同，未知受好友胡杏仁教路﹗（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣今次不再獨自返港，而是帶了細仔陪同，未知是否受好友胡杏兒教路﹗（圖片來源：[email protected]

鍾嘉欣加拿大返港「攞獎」，怕唔到冇獎？

鍾嘉欣去年返港拍攝《星空下的仁醫》時一度太掛住在加國的一對子女，訪問中講講吓就爆喊，當時鍾嘉欣指與家人分隔兩地心情好低落，所以曾預告呢次之後，相信十年後先會再返港﹗但近日鍾嘉欣出po貼出母子合照，原來二人返港現正在酒店進行隔離，指可以同囝囝Jared拍拖好開心， 不過卻被網民指返港攞獎，留言「到未必有獎，唔到就一定冇獎」﹗

鍾嘉欣在《星空下的仁醫》演技受激讚，尤其多場喊戲，她成功演到不同層次，被網民大讚攞硬視后﹗（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣在《星空下的仁醫》演技受激讚，尤其多場喊戲，她成功演繹不同層次，被網民大讚攞硬視后﹗（圖片來源：[email protected]
《星空下的仁醫》主角鍾嘉欣和鄭嘉穎被指是視帝視后大熱﹗（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
《星空下的仁醫》主角鍾嘉欣和鄭嘉穎被指是視帝視后大熱﹗（圖片來源：[email protected]

鍾嘉欣揚言最後一次回港工作下次將會是10年後

靚媽鍾嘉欣去年留港拍攝無綫新劇《星空下的仁醫》，要同老公 Jeremy及仔女Kelly、Jared分隔兩地三個幾月，難免心掛掛，當時相隔返加國還有一個月左右，但鍾嘉欣話已經準備好晒行李同機票，每日都倒數緊飛返去見仔女的日子！鍾嘉欣話太掛住一對仔女，所以當今次係最後一次回港工作，下次再返香港開工可能已經係十年之後！

日前她上載一對仔女的靚相到社交網一解相思，相中囡囡Kelly扮成《魔雪奇緣》中的公主Elsa，囝囝Jared就扮成小雪人Olaf。
之前鍾嘉欣上載一對仔女的靚相到社交網一解相思，相中囡囡Kelly扮成《魔雪奇緣》中的公主Elsa，囝囝Jared就扮成小雪人Olaf。（圖片來源：[email protected]
除了分享一對仔女的靚相外，鍾嘉欣又分享了自己在酒店房內的床上照，相中穿著睡衣的她碌大眼望著一床劇本，樣子十分趣怪。
除了分享一對仔女的靚相外，鍾嘉欣又分享了自己在酒店房內的床上照，相中穿著睡衣的她碌大眼望著一床劇本，樣子十分趣怪。（圖片來源：[email protected]
兩歲囝囝 Jared 眼大大又面尖尖，亦獲網民大讚Cute 爆。
兩歲囝囝 Jared 眼大大又面尖尖，亦獲網民大讚Cute 爆。（圖片來源：[email protected]
網友都大讚四歲的Kelly愈大愈靚女，同靚媽嘉欣十足餅印一樣。
網友都大讚四歲的Kelly愈大愈靚女，同靚媽嘉欣十足餅印一樣。（圖片來源：[email protected]

鍾嘉欣為百萬冒險返港拍劇

身為兩個小朋友媽咪的鍾嘉欣，拍攝《星空下的仁醫》對上一次在港拍無綫劇集，已經是15年的《巨輪 II 》，婚後移居加拿大相夫教子女，嘉欣只曾在18年客串劇集《再創世紀》，當時全部戲份都在加國拍攝，呢次獨自返港拍劇幾個月，難免思鄉。據知劇中多位主角鍾嘉欣、鄭嘉穎、羅仲謙，酬勞亦相當之高，知情人士透露：「上次拍《再創世紀》，嘉欣酬勞已經好高，今次要返香港拍幾個月，酬勞更加高到三百萬，呢個價係佢以前拍劇嘅幾倍，而且可以同嘉穎同馬明合作，呢個卡士好吸引，先至打動到佢！不過嘉欣最大考慮係一對仔女始終仲細，考慮咗一排同老公商量好，本來計劃好晒，自己先返香港一個月，8月再安排老公同一對仔女嚟香港陪佢，當做一齊喺香港放大假！」

日前已剪短髮方便打理的嘉欣收工手上還攞住劇本，新劇演兒科醫生的她，據知劇本有唔少專業名詞，令她要花更多時間熟背台詞。
去年鍾嘉欣為拍攝《星空下的仁醫》而剪短髮方便打理，收工後手上還攞住劇本，劇中演兒科醫生的她，由於劇本有唔少專業名詞，令她要花更多時間熟背台詞。（圖片來源：東方新地）
慳妹鍾嘉欣，今次返港未有租住酒店，反而繼續住番之前的將軍澳寓所，當日收工孭住背囊的她，亦未有聘請助手照顧和協助。
慳妹鍾嘉欣，去年返港未有租住酒店，反而繼續住番之前的將軍澳寓所，當日收工孭住背囊的她，亦未有聘請助手照顧和協助。（圖片來源：東方新地）
久未拍劇的嘉欣，為應付演出，落車時仲攞住劇本睇。
久未拍劇的鍾嘉欣，為應付演出，落車時仲攞住劇本睇。（圖片來源：東方新地）

疫情反彈被迫停工 掛念仔女偷偷匿埋喊

但世事未能盡如人意，嘉欣去年六月底啟程返港做準備，家居隔離14日後，定好7月中出關拍劇，卻因新冠肺炎疫情突然反彈，當時每日肺炎確診數字破百，疫情高危下劇組被迫停工，嘉欣亦只好留家繼續等。據知情者透露：「返咗嚟成個月都未開到工，同仔女分隔咁耐每日只係靠 FaceTime，又怕延遲咗有排都返唔到加拿大，嘉欣情緒好大起伏，成日掛住一對仔女，有時諗諗吓會唔開心匿埋喊，佢想盡快拍完返屋企，見確診數字回落咗啲，已經催劇組快啲開工，仲聲明務必11月要拍晒佢啲戲份，佢要趕返加拿大見仔女。」

鍾嘉欣6月24日已經返港準備投入拍攝
鍾嘉欣6月24日已經返港準備投入拍攝﹗（圖片來源：[email protected]
到港先要留家14日自我隔離，當時她在IG上載隔離檢測手帶心情輕鬆。
到港先要留家14日自我隔離，當時她在IG上載隔離檢測手帶心情輕鬆。（圖片來源：[email protected]
為解相思之苦，嘉欣要對住仔女相片讀劇本。
為解相思之苦，嘉欣要對住仔女相片讀劇本。（圖片來源：[email protected]
返港拍新劇的嘉欣原本 plan好8月安排一對仔女來港相陪，可惜疫情反彈，令計劃告吹
返港拍劇的嘉欣原本 plan好去年8月安排一對仔女來港相陪，可惜疫情反彈，令計劃告吹﹗（圖片來源：[email protected]））
現時只能每日同仔女 FaceTime，她更坦言辛苦晒老公！
現時只能每日同仔女 FaceTime，她更坦言辛苦晒老公！（圖片來源：[email protected]
除了忙於拍劇，嘉欣早前亦與方力申上阿姐主持的《娛樂大家》。
除了忙於拍劇，嘉欣早前亦與方力申上阿姐主持的《娛樂大家》。（圖片來源：[email protected]
早前接受訪問，鍾嘉欣坦言因為掛住加拿大一對仔女，因而情緒低落，試過與劇中演員圍讀時突然失落爆喊，嚇倒在場的馬明、周家怡及一班新演員。不過，呢日嘉欣開工，心情似乎相當靚！
早前接受訪問，鍾嘉欣坦言因為掛住加拿大一對仔女，因而情緒低落，試過與劇中演員圍讀時突然失落爆喊，嚇倒在場的馬明、周家怡及一班新演員。不過，呢日嘉欣開工，心情似乎相當靚！（圖片來源：新傳媒圖庫）

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