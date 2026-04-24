薛凱琪戰衣設計師怒轟鍾嘉欣團隊 列4大抄襲鐵證 網民反應兩極
設計師心碎控訴 鍾嘉欣戰衣竟是翻版
事緣一名本地時裝設計師在Threads上發文，貼出薛凱琪去年8月穿著其設計的演出服，與鍾嘉欣近日演唱會戰衣的對比圖，字裡行間充滿無奈與失望。他寫道：「這是一件令人遺憾的事…看到兩者的相似程度，身為原創者的我，心情真的十分複雜。」設計師強調，此舉並非要針對藝人本人，因為相信藝人未必知情，而是希望探討設計圈的生態，直斥將別人心血幾乎原封不動地照搬，是對「設計」專業的極大不尊重，並呼籲：「希望未來的設計圈能多一些真正的創意，少一些廉價的『致敬』。」
設計師列四大鐵證 拆解抄襲細節
為了證明自己並非無的放矢，該設計師進一步詳細拆解兩件服裝在視覺上的四大重疊之處。他指出兩者同樣採用了「無袖高領連身短裙」的輪廓，上半身均以裸色透視網紗營造貼膚效果，並同樣以水鑽亮片由領口密集地向下蔓延，而裙襬的長條形流蘇設計，在舞台動態效果上更是如出一轍。他總結道，雖然在珠片排列等微觀細節上有差異，但兩件衫的核心設計公式「（削肩透視 ＋ 胸前漸層華麗鑽飾 ＋ 下擺密集流蘇）幾乎如出一轍」，指控對方明顯是「直接挪用」。
公開「生命軌跡」手稿 反擊抄襲質疑
面對部分網民的質疑，該設計師再拋出震撼彈，公開了自己作品的「生命軌跡」紀錄，當中清晰列出由2025年5月20日定下設計初稿，到6月完成第一版樣衣，再到8月第二版無袖設計亮相的完整時間線。他感嘆：「每一件作品都是我親手車縫、投入心血拉拔大的孩子。」雖然不想引起紛爭，但他堅信「『形』可以被模仿，但創作時的靈魂與反覆推敲的邏輯是帶不走的」，並表示之後不會再作額外回覆，似乎是想用作品本身說話，力證自己的原創心血。
網民唔收貨狠批 斥設計太Common
事件曝光後，網民反應卻呈現極端兩極化。不少網民並不認同抄襲指控，紛紛留言狠批：「兩件衫唔似」、「上半身唔似，下半身嘅流蘇設計好common囉，唔一定係抄你」、「設計嘅野咪又係左抄右抄」。更有網民出動AI分析，得出結論指這屬於「風格撞車」而非「設計抄襲」，認為在舞台服裝上元素相似很常見。甚至有人語帶嘲諷地說：「會唔會係你先係痴人著數嗰個？」認為設計師是借機博取流量。
力撐原創設計師 怒轟劣質山寨貨
另一邊廂，亦有大量網民及疑似行內人發聲力撐原創設計師，認為抄襲痕跡相當明顯。有網民直言：「行內人睇就知剪裁層次係明抄」、「下半部3層流蘇，前面M型收尾相似得咁明顯，咁都唔算抄」。不少人更大讚原創設計遠比鍾嘉欣身上的版本精緻，形容是「一件正版貨，一件山寨貨咁😆」、「你果條靚啲，所以冇乜人覺得另一條抄你，抄左都諗唔起你」。這場「原創靈魂」與「舞台公式」的激辯，在網上持續發酵，引人深思。