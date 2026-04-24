薛凱琪戰衣設計師怒轟鍾嘉欣團隊 列4大抄襲鐵證 網民反應兩極

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女神鍾嘉欣（Linda）近年專注家庭生活，但每次公開露面依然是全城焦點。近日她在一場演唱會上的華麗戰衣，卻意外引爆一場激烈的抄襲風波！一名本地設計師在社交平台發文，心碎控訴鍾嘉欣所穿的表演服，與自己去年為薛凱琪（Fiona）設計的服裝「驚現雙胞胎」，更憤而貼出設計「生命軌跡」手稿作為鐵證。事件瞬間在網絡上瘋傳，引發一場關於「原創」與「致敬」的羅生門，網民反應更是極端兩極，令事件越演越烈，真相究竟如何？

設計師心碎控訴 鍾嘉欣戰衣竟是翻版

事緣一名本地時裝設計師在Threads上發文，貼出薛凱琪去年8月穿著其設計的演出服，與鍾嘉欣近日演唱會戰衣的對比圖，字裡行間充滿無奈與失望。他寫道：「這是一件令人遺憾的事…看到兩者的相似程度，身為原創者的我，心情真的十分複雜。」設計師強調，此舉並非要針對藝人本人，因為相信藝人未必知情，而是希望探討設計圈的生態，直斥將別人心血幾乎原封不動地照搬，是對「設計」專業的極大不尊重，並呼籲：「希望未來的設計圈能多一些真正的創意，少一些廉價的『致敬』。」

設計師列四大鐵證 拆解抄襲細節

為了證明自己並非無的放矢，該設計師進一步詳細拆解兩件服裝在視覺上的四大重疊之處。他指出兩者同樣採用了「無袖高領連身短裙」的輪廓，上半身均以裸色透視網紗營造貼膚效果，並同樣以水鑽亮片由領口密集地向下蔓延，而裙襬的長條形流蘇設計，在舞台動態效果上更是如出一轍。他總結道，雖然在珠片排列等微觀細節上有差異，但兩件衫的核心設計公式「（削肩透視 ＋ 胸前漸層華麗鑽飾 ＋ 下擺密集流蘇）幾乎如出一轍」，指控對方明顯是「直接挪用」。

公開「生命軌跡」手稿 反擊抄襲質疑

面對部分網民的質疑，該設計師再拋出震撼彈，公開了自己作品的「生命軌跡」紀錄，當中清晰列出由2025年5月20日定下設計初稿，到6月完成第一版樣衣，再到8月第二版無袖設計亮相的完整時間線。他感嘆：「每一件作品都是我親手車縫、投入心血拉拔大的孩子。」雖然不想引起紛爭，但他堅信「『形』可以被模仿，但創作時的靈魂與反覆推敲的邏輯是帶不走的」，並表示之後不會再作額外回覆，似乎是想用作品本身說話，力證自己的原創心血。

網民唔收貨狠批 斥設計太Common

事件曝光後，網民反應卻呈現極端兩極化。不少網民並不認同抄襲指控，紛紛留言狠批：「兩件衫唔似」、「上半身唔似，下半身嘅流蘇設計好common囉，唔一定係抄你」、「設計嘅野咪又係左抄右抄」。更有網民出動AI分析，得出結論指這屬於「風格撞車」而非「設計抄襲」，認為在舞台服裝上元素相似很常見。甚至有人語帶嘲諷地說：「會唔會係你先係痴人著數嗰個？」認為設計師是借機博取流量。

力撐原創設計師 怒轟劣質山寨貨

另一邊廂，亦有大量網民及疑似行內人發聲力撐原創設計師，認為抄襲痕跡相當明顯。有網民直言：「行內人睇就知剪裁層次係明抄」、「下半部3層流蘇，前面M型收尾相似得咁明顯，咁都唔算抄」。不少人更大讚原創設計遠比鍾嘉欣身上的版本精緻，形容是「一件正版貨，一件山寨貨咁😆」、「你果條靚啲，所以冇乜人覺得另一條抄你，抄左都諗唔起你」。這場「原創靈魂」與「舞台公式」的激辯，在網上持續發酵，引人深思。

鍾嘉欣 薛凱琪 設計師心碎控訴（圖片來源：threads）
設計師心碎控訴（圖片來源：threads）
鍾嘉欣 薛凱琪 拆解抄襲細節（圖片來源：threads）
拆解抄襲細節（圖片來源：threads）
鍾嘉欣 薛凱琪 直接交出（圖片來源：threads）
直接交出（圖片來源：threads）
鍾嘉欣 薛凱琪 網民反應兩極（圖片來源：threads）
網民反應兩極（圖片來源：threads）
鍾嘉欣 薛凱琪 對比圖（圖片來源：threads）
對比圖（圖片來源：threads）
鍾嘉欣 薛凱琪 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾嘉欣 薛凱琪 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鍾嘉欣 薛凱琪 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）

圖片來源：threads、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期

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