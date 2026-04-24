薛凱琪戰衣設計師怒轟鍾嘉欣團隊 列4大抄襲鐵證 網民反應兩極

女神鍾嘉欣（Linda）近年專注家庭生活，但每次公開露面依然是全城焦點。近日她在一場演唱會上的華麗戰衣，卻意外引爆一場激烈的抄襲風波！一名本地設計師在社交平台發文，心碎控訴鍾嘉欣所穿的表演服，與自己去年為薛凱琪（Fiona）設計的服裝「驚現雙胞胎」，更憤而貼出設計「生命軌跡」手稿作為鐵證。事件瞬間在網絡上瘋傳，引發一場關於「原創」與「致敬」的羅生門，網民反應更是極端兩極，令事件越演越烈，真相究竟如何？