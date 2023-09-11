39歲鍾嘉欣激似16歲鍾柔美 外形零跌watt唔似生過3件

現年39歲的鍾嘉欣，自從與脊醫老公Jeremy結婚後淡出幕前兼長居加拿大溫哥華，雖然現時她已經是3名子女的媽媽，但論外貌和身形亦從未跌watt，華姐冠軍出身的她狀態更fit過不少後生女，更有不少網民覺得她甚至比起同樣姓鍾的未成年女星更加年輕……