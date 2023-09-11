39歲鍾嘉欣激似16歲鍾柔美 外形零跌watt唔似生過3件
狀態超好fit過後生女
早前鍾嘉欣一家五口一同出海玩水上活動享受家庭樂，事後在社交網站上載多張度假照，浮床、水上電單車等等全部玩個夠，以一身泳裝示人的她更大展一雙白滑長腿，與未有小朋友之前的她一樣外形相當吸引，甚至有不少網民大讚她不輸現時的年輕女偶像。
激似After Class Yumi
有網民翻出鍾嘉欣早前在IG上載的一輯照片，照片中的她化上淡妝和穿上淡黃色上衣，再配上紮起小辮子的髮型望起來相當減齡，側面的樣子更與現年16歲的「翻版鍾嘉欣」鍾柔美（Yumi）有幾分相似，甚至更有網民覺得鍾嘉欣比起Yumi還要更有少女感，在網上引起熱烈討論！
鍾嘉欣保養勁好
鍾嘉欣完全沒有刻意用濾鏡及P圖，可見她對自己的身材非常有信心，更獲不少網民在其社交網留言大讚她得天獨厚，保養得宜。
鍾嘉欣18歲選美片段曝光！素顏上陣超清純
鍾嘉欣近日於Youtube個人頻道上傳了當年自己18歲的選美片段。當年鍾嘉欣在選華裔小姐之前，原來已經早於18歲參加了溫哥華的「活力新星大賽」。她表示自己當年幾乎是全素顏上陣，只是輕輕畫上眉毛和塗上媽媽的唇膏。
三點式、背心性感上陣
從影片中可見，當年鍾嘉欣年紀輕輕但已經十分懂得打扮。出道後少以性感造型示人的她，當年罕有地穿上露肚背心和三點式泳衣。當年雖然鍾嘉欣還是有少少baby fat，但她手長腿長比例好，絕對是參賽者中最高質的一位。
自嘲自己唱功有問題 當年最迷鄭伊健
在第二條表演短片中，鍾嘉欣拿著媽媽的羽毛扇，大唱《一個為你甘去蹈火海的人》。鍾嘉欣看著當年的自己，自嘲自己的唱功好有問題，不斷笑自己走音，唱功亦慘不忍睹！她表示自己從小已經很喜歡唱歌，而且最喜歡的歌手為梁詠琪和鄭伊健，自己亦十分感恩能夠在出道後可以跟鄭伊健拍攝劇集《隨時候命》。
感慨當年自己好單純
想法簡單，是一個很單純的女生。她亦直言當年的自己很害羞，需要鼓起很大的勇氣才能跨出一步去參加選美比賽。
鐘嘉欣18歲選美片段曝光！
回顧鍾嘉欣歷年性感Look！
一向保守乖乖女形象示人的鍾嘉欣，甚少以性感造型示人！這次鍾嘉欣罕有地公開了當年18歲的性感造型，為了讓粉絲們止渴，重溫一下鍾嘉欣歷來超性感放題圖輯，Linda的美圖畀大家好好珍藏！
1. 產後性感泳衣Look
鍾嘉欣在去年拍完《星空下的仁醫》之後，曾經忙裡偷閒到酒店staycation，更在社交網大晒水著照，美好身段令人羨慕。鍾嘉欣晒出令人讚嘆的鮮紅泳衣照，一向高䠷的鍾嘉欣，身材fit到漏，一雙長腿頗為矚目，胸前大deep V亦見結實胸肌，絕對唔似兩個小孩的媽媽。泳照一出，即引來班圈中女星讚好！
2.激罕晒罅look
一向乖乖女形象嘅鍾嘉欣，平時極少性感示人，所以嘉欣通常出席大場面先會着得咁惹火！
3.高貴冶艷look
除了出席台慶之外，嘉欣亦曾經為傳媒影靚相，睇佢一身綠色打扮，性感高貴！
4.濕身誘惑look
嘉欣曾拍呢輯沐浴露廣告，可以話係一大突破！沖涼濕身誘惑令人充滿遐想之外，更可清楚見到嘉欣靚背，勁養眼！另外，曾拍纖體公司廣告時，一身紅色比堅尼，盡騷美肌，曾位列巴打丁圖首位！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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