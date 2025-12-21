陳豪驚喜現身鍾嘉欣廣州演唱會 《溏心風暴》CP重聚台上拖手合唱

鍾嘉欣睽違多年重返舞台舉辦內地巡迴演唱會，昨晚（20日）廣州站更邀請到《溏心風暴》拍檔陳豪擔任神秘嘉賓，兩人時隔多年再度同台合唱陳百強經典《漣漪》，瞬間將全場氣氛推向最高潮。當年深受觀眾喜愛的「常在心」與「得得地」終於重聚，台下萬名粉絲見證這個感人時刻，紛紛激動落淚大呼童年回憶湧現。