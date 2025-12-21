陳豪驚喜現身鍾嘉欣廣州演唱會 《溏心風暴》CP重聚台上拖手合唱
鍾嘉欣廣州演唱會陳豪驚喜現身
自從結婚後長居加拿大相夫教子的鍾嘉欣，近年甚少參與劇集演出，但對唱歌仍然保持極大熱誠。她最近展開內地巡迴演唱會，昨晚廣州站特別安排了重磅驚喜，邀請多年好友陳豪擔任特別嘉賓。當陳豪突然現身舞台的一刻，全場觀眾瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落。兩人選擇合唱陳百強的經典金曲《漣漪》，悠揚旋律配合默契十足的和聲，讓現場氣氛達到前所未有的高峰。
《溏心風暴》CP重聚台上拖手互動
當年陳豪和鍾嘉欣在TVB經典電視劇《溏心風暴》中，分別飾演「常在心」和「得得地」兩個角色，深受觀眾歡迎和愛戴。昨晚兩人在台上重現昔日默契，不但深情對唱，更在歌曲間奏時自然地拖手互動，甜蜜畫面讓台下觀眾看得如痴如醉。陳豪的表現同樣精彩，除了與鍾嘉欣合唱外，他亦獨唱一曲《愛我別走》，展現出色唱功，獲得現場觀眾熱烈掌聲。值得一提的是，陳豪的太太陳茵媺亦有到場支持，坐在觀眾席欣賞丈夫的精彩演出。
網民激動留言童年回憶終於合體
這次《溏心風暴》主角重聚的畫面在網上瘋傳，大批網民紛紛留言表達激動心情。有粉絲留言表示「哇！我最愛的螢幕CP啊！得得地同常在心。童年回憶，終於合體啦，感動。」不少觀眾更大讚陳豪唱功一流，認為他的現場表現完全不輸專業歌手。有網民感慨地寫道「睇到佢哋再次同台真係好感動，彷彿返咗去當年睇《溏心風暴》嘅時光」，可見這次重聚對觀眾而言意義重大，成功喚起大家對經典劇集的美好回憶。
陳豪今年台慶「死唔開口」避災難
今年台慶表演環節「光影傳承．薪火對話」，譚俊彥演繹《葡萄成熟時》時連番失準，張振朗與林俊其更自行「照頭淋」顏料變花面貓，唯獨陳豪死都唔開口成功避開災難！陳豪在訪問中坦言自己原本有其他計劃，「我原本想rap，但無準備rap音樂，我作為一個歌手，唔熟嘅歌係唔會開口，既然唔識就唔好扮唱，扮唱又唔似所以就算。」他更直言自己有自知之明，不會勉強自己做不擅長的事情，這番話明顯是在暗諷其他同事的表現。陳豪續指，「講返句公道說話，有啲藝人唔開聲唱，都唱得唔差，分別係有人出聲唱同有人唔出聲唱。」