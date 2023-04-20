鍾嘉欣被傳係「雙面人」大半年 返港首度開腔用9個字回應

去年9月有網民在溫哥華「野生捕獲」鍾嘉欣（Linda），卻被拒合照，引來多名網民狠批鍾嘉欣人前人後兩個樣，私底下經常對人黑口黑面！近日鍾嘉欣撇甩老公一拖三返港拍廣告，講到被傳係「雙面人」傳足大半年，鍾嘉欣首度開腔，親自用9個字作為終極回應！