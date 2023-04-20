鍾嘉欣被傳係「雙面人」大半年 返港首度開腔用9個字回應
鍾嘉欣 撇甩老公一拖三返港
鍾嘉欣（Linda）去年10月誕下第三胎細女Anika，相隔半年她已成功收身，近日更撇下老公Jeremy，帶同三名仔女由加拿大飛返香港，接拍美容廣告，並參加了好姊妹楊茜堯（前名楊怡）女兒小珍珠的3歲生日party。
盼小朋友學好廣東話
Linda笑言曾經都試過單拖帶齊小朋友去街甚至行山，所以一湊三搭飛機都好輕鬆！Linda透露今次與父母同行，將會留港3個多星期，仲話搵咗中文老師，希望小朋友趁住在港的時間，可以學好廣東話，又笑指幾個仔女依家已經學識講「我好鍾意食呢個」、「多謝」、「唔該」等簡單廣東話。
後生5年會生夠5個
已屆39歲的Linda又再強調「封肚」唔會再生，她表示如果自己後生5年，就可以生夠5個，但依家有3個，一個仔兩個女，已經太美滿，覺得好夠好感恩，無需要請工人，由她和老公兩個人湊，已經足夠：「依家我人生嘅目標係鍛煉好健康身體，希望陪伴佢哋嘅時間可以長啲。」
20周年演唱會只係「吹水」
Linda直言仍有戲癮，會自己喺屋企吟吟沉沉，或者趁揸車冇人見到時扮拍戲，只是她現在將家庭放在第一位，但她表示對任何工作都抱開放態度，不排除會再返TVB拍劇。而講到明年是她入行20周年，Linda竟然指早前登台時話會開演唱會慶祝，其實只是「吹水」，現時其實並無任何開騷計劃，可能要待21周年才有這個機會。
被指係「假面人」 選擇繼續做好自己
而講到早前有網民出post指責Linda「黑面」、「人前人後兩個樣」等，她表示人生裡面個個都會遇到鍾意或唔鍾意自己的人，她只可以選擇繼續做好自己，而認識和愛錫她的人都會知道她是怎樣的人，所以她覺得無需要特別去回應，最後她以9個字總結：「沉默就係最好嘅回應！」
重溫鍾嘉欣拒合照惹熱議 被幕後及鄰居力斥人品差
鍾嘉欣身在加國大陀住第三胎，近日被網民在溫哥華時裝店捕獲，並把這經歷放上網，卻惹來不少網民留言力數鍾嘉欣人前人後兩個樣：「平時電視上nice是裝的！」事件繼續發酵，有自稱幕後以及街坊則衝出來爆大鑊，力證其為人堅衰格！
鍾嘉欣見親街坊都黑面﹗？
鍾嘉欣結婚前，在港一直居於將軍澳某屋苑，之後返港拍劇《星空下的仁醫》仍居於上址，有不少街坊爆料指鍾嘉欣態度差，跟鏡頭前見到的「陰聲細氣、有禮貌、友善」完全相反，有網民留言力數「以前成日見到鍾小姐，因為無論你住邊座都要去平台轉𨋢先去到商場，每次見佢都係頭顎顎，望一望佢就即刻擰歪面，態度好唔友善，好無禮貌」，有另一網民和應「我住佢隔離，一齊喺平台返上樓，佢行喺我後面，猛咁喺後面摺摺聲怪我行得慢阻住佢」，有網民回應：「我都成日見到佢，望下佢就黑面歪埋嘴怒睥我」等。
化妝師力斥為人好寸 茶水阿姐爆態度差
有自稱化妝師力證鍾嘉欣是人前人後兩個樣，「佢其實好寸，Nice只係睇對邊個，佢係真正嘅視后呀」，另一個化妝師指：「佢成日扮到乖乖女，唔係真實，當年見住佢姣林峯，到人哋追佢，又吊高嚟賣，根本想收兵，就知佢唔簡單唔係乖女」。又有自稱做茶水部爆料：「我接觸過不少阿姐阿哥、老前輩都唔會好似鍾嘉欣咁，佢對我哋呢啲低職位嘅人態度差，就出晒名，行內人都知，不過無諗過做咗人阿媽，都仲係咁樣」、「佢真係好假，一秒變面又超級無禮貌人品差」。
途人爆料證無禮貌
另外有網民指曾在街上遇見鍾嘉欣拍外景，該網民指因掛住照顧小朋友，沒有為意自己的位置阻住拍攝，「鍾嘉欣西面又怒睥我，可能以為我掛住睇拍劇阻住佢開工，佢真係好無禮貌，但陳展鵬就唔同，點晒頭仲做咗個sorry手勢」。
但亦有網民力撐鍾嘉欣，指明星絕對有拒絕合照的權利：「一定要合照嗎？她也有拒絕的權利啊！這也莫名其妙，不想被打擾都不行？」、「我也覺得明星不合影是正常的」、「偶遇鍾嘉欣還合照的一搜就有！別人當是不願意合照是不是事出有因？明星不和你合照就是裝？這說法也是非常無語！」
鍾嘉欣足本訪問：
首次回應「黑面人」事件！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！