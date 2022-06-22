鍾嘉欣18歲比賽片段曝光‎ 比堅尼上陣搽阿媽唇膏慘不忍睹

鍾嘉欣早前於自己38歲生日的時候公開懷有第三胎的喜訊，現於溫哥華專心安胎。待產中的鍾嘉欣亦未忘於個人Youtube頻道分享自己的日常生活，近日更上傳了自己18歲在溫哥華參加「活力新星大賽」的片段。當年鍾嘉欣穿三點式和背心性感上陣，年紀輕輕已經身材超好，令網民羨慕不已！