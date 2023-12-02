鍾培生拳賽｜一文睇清7大重點 周永恆左眼被打瘀、龍心一個打兩個
1）周永恆被打到左眼瘀傷
約11點05分，霍哥對周永恆出場，觀眾即噓聲四起叫周永恆收皮，但他依然笑笑口無損心情，2人打足4回合，首round雙方都相當夠氣拼拳，霍哥多以攻頭為主，而周則攻腹為主，2人都相當夠力火藥味濃；去到第2回合，周永恆明顯失去攻勢，開始不再作防守，遭霍哥多次攻頭，期間倒地一次即全場歡呼。其後周永恆想攬住霍哥回氣，即換來全場大叫「咪L再攬」；第3回合，霍哥都選擇唔防頭由周永恆打，依然毫無損傷，直到第4回合，霍哥先勾拳命中再逼到周埋牆角，繼而使出組合拳，需要裁判出手讀秒，最後周永恆都成功捱過，2人隨後繼續換拳，但依然未有K.O.場面發生。
霍哥日前在記者會上被周永恆逼問會否幫已故的前微辣經理人阿晶報仇，霍哥表示一定會，他於賽事後表示，很多謝啊晶，回應網民問「點解唔幫啊晶報仇」，他表示「唔係要報仇，係要報恩」，又表示如果要報仇「可以開live狂鬧微辣正仆街」，但他不會這樣做，而是會將所有拳酬捐去澳門人流浪狗協會，因為這是阿晶做開善事的協會。
2）劉馬車被捕未獲保釋確定缺席賽事
劉馬車和龍心的賽事本來是全晚焦點之一，但由於劉馬車涉嫌摸13歲女生大腿突然於昨日（11月30日）被警方拘捕，目前仍被扣留進行調查無法如期現身打拳賽，鍾培生雖然積極與警方進行溝通希望能夠保釋劉馬車，讓他完成拳賽後才受審，但最後仍然無法在拳賽前保釋對方。他亦承諾會將賽事延遲，並呼籲網民保留票尾：「有拖無欠，盡快搞返。」
3）鍾培生講明唔回水
由於劉馬車缺席，其拳賽對手龍心透露，會從24選手入面揀一個來打，又稱不同磅數都可以，兼表示願意給200萬「抽水王」林作出來代替劉馬車。去到10點30分左右，鍾培生正式宣布，劉馬車的賽事延期，叫大家保留票尾，但講明不會回水，今日繼續必有14場賽事，龍心將會加碼打比賽，對手則是宗建或曹Bee。
4）龍心一次打兩個
龍心宣布挑機：「我可以打唔止一個，我今次打兩個！」更公開向鍾培生下戰書，表示如果打贏宗建和曹Bee，就出錢包紅館與鍾培生打，並講明特登想打有錢人，如果打贏鍾培生就要對方給他2000萬。約10點40分，龍心與台灣拳擊比賽冠軍宗健的比賽開始，一共打了4個回合，龍心雖然被打到倒地2次，但最後仍然未被K.O.仍然能夠站起來。
5）龍心終被曹Bee技術性擊倒
龍心於晚上11時半再迎戰第二位對手，與榮獲 I-1 太平洋金腰帶兼以身手靈活、步法迅猛著名的曹Bee對戰，龍心明顯佔下風，在第二回合中雖然2次倒地，但依然堅持企起身引起全場歡呼，隨後他不斷被曹Bee打中氣門，第三回合再次被打至倒地，但在全場鼓勵下再次企起身迎戰，不過最後依然敵不過對，被技術性擊倒之後裁判宣布比賽完結。
6）現場勁9成入座多人支持
賽事開始後，從現場所見，有超過9成入座，相信唔少人都係睇霍哥大戰周永恆！
7）第四回合打到見紅
撇除劉馬車對龍心的賽事，今晚一共有13場賽事，去到第4場Chris決戰Johnny的回合就已經見紅。Chris並非透過海選入圍，與其對手Johnny本來有私人恩怨，因遭對方撬牆腳。雖然雙方的體重和身形極懸殊，但大會接受他們上台解決恩怨，但其中一方的拳套作比較重。被撬牆腳的Chris全力以赴地對抗Johnny，在短時間內就讓對方流鼻血，最終更是血流滿面，這使整個場面氛圍達到高潮。最終，Chris獲得勝利，但當被問及是否會與對方重新成為朋友時，他表示需要考慮一下。
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