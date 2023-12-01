鍾培生拳賽｜美女主持李賢全程忍笑勁搶Fo 面對「失控」龍心以1招保平安

由鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》在今天（12月1日）舉行，昨天（11月30日）率先舉行的過磅記者會中，除了幾位焦點拳手，作為美女主持的李賢（Leanne）全程忍笑的表現亦備受網民關注，當面對「失控」的龍心和劉馬車時，李賢更以一招「求生之道」保平安！