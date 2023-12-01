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鍾培生拳賽｜美女主持李賢全程忍笑勁搶Fo 面對「失控」龍心以1招保平安

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由鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》在今天（12月1日）舉行，昨天（11月30日）率先舉行的過磅記者會中，除了幾位焦點拳手，作為美女主持的李賢（Leanne）全程忍笑的表現亦備受網民關注，當面對「失控」的龍心和劉馬車時，李賢更以一招「求生之道」保平安！

鍾培生拳賽 美女主持李賢做活動主持表現受網民讚受。
美女主持李賢做活動主持表現受網民讚受。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

鍾培生拳賽｜美女主持李賢Leanne 挑戰忍笑極限

網民都大讚李賢Leanne在活動上表現好淡定，面對「失控」的龍心和劉馬車等拳手，都能夠臨危不亂，繼續忍笑主持活動，非常專業，對此李賢搞笑指：「人唔到極限都唔知自己忍笑能力去到邊度，聽日繼續打大佬！」

鍾培生拳賽 睇得出李賢忍笑忍得好辛苦。
睇得出李賢忍笑忍得好辛苦。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
鍾培生拳賽 網民形容李賢係「日本回流MC」，原來她早前才和YouTuber蝦條一同去日本拍攝自駕遊Vlog，由九州到關西玩足9日。
網民形容李賢係「日本回流MC」，原來她早前才和YouTuber蝦條一同去日本拍攝自駕遊Vlog，由九州到關西玩足9日。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽 網民話真心佩服李賢忍笑的專業性，相比較下兩位保鏢完全忍唔到笑。
網民話真心佩服李賢忍笑的專業性，相比較下兩位保鏢完全忍唔到笑。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

鍾培生拳賽｜李賢Leanne 身手敏捷受讚賞

不過當龍心和劉馬車「埋身肉搏」時，李賢亦被嚇到花容失色！她在IG上亦有分享自己做主持的「求生之道」，就是：「開拖前一個轉身射個三分波，再匿埋喺bodyguard後面！」獲網民大讚她：「身手真係好好！」亦有網民關心問：「佢哋有冇整親你？」

鍾培生拳賽 活動上李賢先係被龍心搶咪。
活動上李賢先係被龍心搶咪。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
鍾培生拳賽 眼見龍心同劉馬車愈來愈「失控」，李賢即刻匿在保鏢身後。
眼見龍心同劉馬車愈來愈「失控」，李賢即刻匿在保鏢身後。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
鍾培生拳賽 之後又同舉牌女郎一齊企埋牆邊，等待保鏢控制好場面。
之後又同舉牌女郎一齊企埋牆邊，等待保鏢控制好場面。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
鍾培生拳賽 到周永恒同霍哥上磅時，李賢亦有靈活走位。
到周永恒同霍哥上磅時，李賢亦有靈活走位。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
鍾培生拳賽 獲網民大讚好身手，李賢搞笑地要大家叫佢「新晉武打巨星」。
獲網民大讚好身手，李賢搞笑地要大家叫佢「新晉武打巨星」。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽 李賢向保鏢求保護一幕，令網民笑爆咀！
李賢向保鏢求保護一幕，令網民笑爆咀！（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

即睇記者會現場實況：

早前與林襄同場展港台女神大戰 網民勁讚毫不輸蝕

現年30歲的李賢出道僅兩年，曾被封為「ViuTV隱藏版靚女主持」，主持過《學神出沒注意》、《舉高雙手3》、《水着考有Feel》等ViuTV節目，之後又曾主持亞洲心動娛樂AMM節目《你想點呀》，早前台灣「啦啦隊女神」林襄首度訪港出席「一日店長」活動，亦是由李賢擔任活動主持，獲網民大讚樣貌身形都絲毫不比林襄輸蝕，可以說是香港女神級的代表。

鍾培生拳賽 早前李賢與林襄同場，展開港台女神大戰。
早前李賢與林襄同場，展開港台女神大戰。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽 網民勁讚李賢樣貌身形都超級正。
網民勁讚李賢樣貌身形都超級正。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

李賢Leanne由幕後轉戰幕前 愛IG派福利

本身從事幕後統籌工作的Leanne，家姐係MakerVille藝人李敏（Ranya），自2021年，Leanne應強尼邀請主持ViuTV節目《學神出沒注意》，一句「無胸部解決唔到嘅問題」，引起網民熱議，自此她轉到幕前，開始擔任KOL和節目主持、司儀等工作。此外她原來已升呢做老闆，開設了一間活動製作公司，曾協辦泳兒及ToNick等演唱會。擁有豐滿身形的Leanne都好識做，不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，向粉絲大派福利，其IG現時已有超過6.2萬Followers。

鍾培生拳賽 林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 Leanne話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。
Leanne話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽 林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗
李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗（圖片來源：ViuTV）
鍾培生拳賽 林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢Leanne 你想點呀 李賢家姐是演員李敏（右），會在《學神出沒注意》客串。
李賢（左）家姐是演員李敏，曾在《學神出沒注意》第三集客串，其間兩姊妹對話搞笑，一時親切一時互窒。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

司徒夾帶爆李賢Leanne仲係單身

Leanne曾透露有個圈外男友，不過到了今年1月，她就出post祝福自己在新的一年：「盡快重新適應一個人嘅日子，變返以前獨立唔需要依靠人嘅自己。」到近日，司徒夾帶更踢爆她原來已回復單身，他說：「見到Leanne出畢業相，以為拍戲，原來真係啱啱完成一個榮譽學位課程，又聰明又靚又性感，但好似話仲係單身，冇天理。」

鍾培生拳賽 林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 司徒夾帶話同Leanne傾偈後，發覺她「五官又靚又易認身材又好仲要識講嘢」。
司徒夾帶話同Leanne傾偈後，發覺她「五官又靚又易認身材又好仲要識講嘢」。（圖片來源：FB@司徒夾帶）

李賢Leanne：我都唔想單身㗎！

司徒夾帶這個post引來Leanne無奈表示：「我都唔想單身㗎！」司徒夾帶立刻再出post補鑊說：「咁希望佢身邊嘅男士努力啲。」並貼出Leanne有前又有後的靚相，有網民即留言提議Leanne「比武招親」，更有網民話：「封盤！係我嘅，大家唔使爭」、「條隊排到出尖沙咀啦喎！」，又大讚Leanne「真人超正」、「靚都我暈咗」、「少女版狄娜」等等。

鍾培生拳賽 林襄 李賢 Leanne今年1月開始首次同司徒夾帶合作影相，獲司徒夾帶大讚她性感又優雅。
Leanne今年1月首次同司徒夾帶合作影相，獲司徒夾帶大讚她性感又優雅。（圖片來源：FB@司徒夾帶）

李賢Leanne自爆曾被網上欺凌

Leanne在ViuTV除了主持綜藝節目《學神出沒注意》外，又曾主持文化節目《舉高雙手3》，因此被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年她過檔AMM主持節目《你想點呀》時，曾透露被網上欺凌，指有網民在她姐姐李敏的ViuTV新節目post中留言話：「唔想見到你妹妹！」令她莫名其妙，心情也受到影響。

鍾培生拳賽 林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 Leanne去年同陳雅麗Allie）、譚杏藍Hana）及林泳淘Wingto）一齊主持AMM節目《你想點呀》。
Leanne去年同陳雅麗（Allie）、譚杏藍（Hana）及林泳淘（Wingto）一齊主持AMM節目《你想點呀》。（圖片來源：YouTube@AMM 亞洲心動娛樂 Hong Kong）
鍾培生拳賽 林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢Leanne 你想點呀 除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。
Leanne在ViuTV主持節目《舉高雙手3》時，曾著小白Tee學跳夏威夷舞，引來網民狂cap圖。（圖片來源：ViuTV）
鍾培生拳賽 林襄 李賢Leanne 你想點呀 李賢透露過去半年，她因為厭食加上失眠和食藥，令她體重下降了好多，仲經常胃痛。
向來有肉地的李賢早前著上白色緊身衣，剖白曾因厭食而導致體重驟降。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽 早前萬聖節李賢打扮非常性感。
早前萬聖節李賢打扮非常性感。（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽 平日李賢在IG亦不時豪派福利
平日李賢在IG亦不時豪派福利（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽
（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
鍾培生拳賽
（圖片來源：IG@leeyin_leanne）
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（圖片來源：IG@leeyin_leanne）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@leeyin_leanne、YouTube@Viu1 HK、ViuTV、YouTube@AMM 亞洲心動娛樂 Hong Kong、FB@司徒夾帶

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