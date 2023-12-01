鍾培生拳賽｜美女主持李賢全程忍笑勁搶Fo 面對「失控」龍心以1招保平安
鍾培生拳賽｜美女主持李賢Leanne 挑戰忍笑極限
網民都大讚李賢Leanne在活動上表現好淡定，面對「失控」的龍心和劉馬車等拳手，都能夠臨危不亂，繼續忍笑主持活動，非常專業，對此李賢搞笑指：「人唔到極限都唔知自己忍笑能力去到邊度，聽日繼續打大佬！」
鍾培生拳賽｜李賢Leanne 身手敏捷受讚賞
不過當龍心和劉馬車「埋身肉搏」時，李賢亦被嚇到花容失色！她在IG上亦有分享自己做主持的「求生之道」，就是：「開拖前一個轉身射個三分波，再匿埋喺bodyguard後面！」獲網民大讚她：「身手真係好好！」亦有網民關心問：「佢哋有冇整親你？」
即睇記者會現場實況：
早前與林襄同場展港台女神大戰 網民勁讚毫不輸蝕
現年30歲的李賢出道僅兩年，曾被封為「ViuTV隱藏版靚女主持」，主持過《學神出沒注意》、《舉高雙手3》、《水着考有Feel》等ViuTV節目，之後又曾主持亞洲心動娛樂AMM節目《你想點呀》，早前台灣「啦啦隊女神」林襄首度訪港出席「一日店長」活動，亦是由李賢擔任活動主持，獲網民大讚樣貌身形都絲毫不比林襄輸蝕，可以說是香港女神級的代表。
李賢Leanne由幕後轉戰幕前 愛IG派福利
本身從事幕後統籌工作的Leanne，家姐係MakerVille藝人李敏（Ranya），自2021年，Leanne應強尼邀請主持ViuTV節目《學神出沒注意》，一句「無胸部解決唔到嘅問題」，引起網民熱議，自此她轉到幕前，開始擔任KOL和節目主持、司儀等工作。此外她原來已升呢做老闆，開設了一間活動製作公司，曾協辦泳兒及ToNick等演唱會。擁有豐滿身形的Leanne都好識做，不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，向粉絲大派福利，其IG現時已有超過6.2萬Followers。
司徒夾帶爆李賢Leanne仲係單身
Leanne曾透露有個圈外男友，不過到了今年1月，她就出post祝福自己在新的一年：「盡快重新適應一個人嘅日子，變返以前獨立唔需要依靠人嘅自己。」到近日，司徒夾帶更踢爆她原來已回復單身，他說：「見到Leanne出畢業相，以為拍戲，原來真係啱啱完成一個榮譽學位課程，又聰明又靚又性感，但好似話仲係單身，冇天理。」
李賢Leanne：我都唔想單身㗎！
司徒夾帶這個post引來Leanne無奈表示：「我都唔想單身㗎！」司徒夾帶立刻再出post補鑊說：「咁希望佢身邊嘅男士努力啲。」並貼出Leanne有前又有後的靚相，有網民即留言提議Leanne「比武招親」，更有網民話：「封盤！係我嘅，大家唔使爭」、「條隊排到出尖沙咀啦喎！」，又大讚Leanne「真人超正」、「靚都我暈咗」、「少女版狄娜」等等。
李賢Leanne自爆曾被網上欺凌
Leanne在ViuTV除了主持綜藝節目《學神出沒注意》外，又曾主持文化節目《舉高雙手3》，因此被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年她過檔AMM主持節目《你想點呀》時，曾透露被網上欺凌，指有網民在她姐姐李敏的ViuTV新節目post中留言話：「唔想見到你妹妹！」令她莫名其妙，心情也受到影響。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！