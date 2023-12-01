鍾培生拳賽｜兩大超正舉牌女郎引網民關注 真身竟是日本人氣寫真女星

由鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》在今天（12月1日）舉行，昨天（11月30日）率先舉行的過磅記者會中，除了幾位焦點拳手外，兩位站在後排的舉牌女郎（Round Girl）亦因樣靚身材正，而極速引起網民關注，原來這兩人同樣來自日本，粉絲眾多，仲出過性感寫真集！
鍾培生拳賽｜超正舉牌女郎 被龍心、劉馬車嚇到O嘴
今次鍾培生請來的兩位舉牌女郎，分別是25歲的真島娜歐米（真島なおみ，Naomi Majima），以及29歲的川瀬萌（川瀬もえ，Kawase Moe），在活動上，兩人都穿著露腰緊身上衣和百摺短裙，大曬一對白滑長腿，其中尤以170cm高、長髮披肩的Naomi最為吸睛，當龍心和劉馬車激動地大打出手時，她更即場被嚇到目定口呆，用手掩嘴，獲網民大讚動作非常可愛！
鍾培生拳賽｜首度來港嘆台式美食
原來真島娜歐米和川瀬萌早在今年7月，就曾於台北舉行鍾培生對戰Toyz的《拳上 Tha Cage 終於之戰》中，一同擔任過舉牌女郎，今次為《培生擂台：無敵盃》首度來港，兩女似乎都對台灣美食念念不忘，在完成活動後，兩女先是在酒店享用了朱古力雪糕批，之後就去了餐廳大嘆台式美食，其中真島娜歐米狂啜珍珠奶茶，川瀬萌則食了一碗香菇麵。
鍾培生拳賽｜25歲9頭身美女真島娜歐米 被封新世代情人
現年25歲的真島娜歐米（Naomi）在日本擔任寫真模特兒，又有做演員和DJ的工作，亦識得唱歌、跳舞，相當多才多藝。170cm高的她被封為9頭身美女，其性感形象更讓她有「令和の愛人」（意指日本新世代情人）之稱，也被稱為「不想讓自己男友靠近她的女人」。
鍾培生拳賽｜真島娜歐米 坐擁百萬粉絲
近日Naomi剛推出了首本正式印刷的寫真集《Swamped》，令她人氣急升，現時IG已有近100萬位Followers。在日本更有公司首創以其聲音生成的AI通訊服務，讓用戶可以同AI版的Naomi進行語音對話，可見她在日本的超高人氣。
鍾培生拳賽｜29歲索姐姐川瀬萌 前OL變身賽車女郎
29歲的川瀬萌（Moe）入行前曾做過OL和秘書等工作，在2019年加入模特兒公司時已24歲，被稱為「美女姐姐」，目前是日本知名的賽車女郎，IG有超過28.3萬位Followers。主力做賽車女郎的川瀬萌，2021年曾贏得日本Race Queen大賽的新人組冠軍，此外她亦有不少做拳賽舉牌女郎的經驗，擁有完美S曲線的她同時也是一名模特兒，曾在2021年推出過印刷寫真集《Blue Lagooooon》。
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