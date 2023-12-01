鍾培生拳賽｜兩大超正舉牌女郎引網民關注 真身竟是日本人氣寫真女星

由鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》在今天（12月1日）舉行，昨天（11月30日）率先舉行的過磅記者會中，除了幾位焦點拳手外，兩位站在後排的舉牌女郎（Round Girl）亦因樣靚身材正，而極速引起網民關注，原來這兩人同樣來自日本，粉絲眾多，仲出過性感寫真集！