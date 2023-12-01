鍾培生拳賽

鍾培生拳賽｜兩大超正舉牌女郎引網民關注 真身竟是日本人氣寫真女星

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由鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》在今天（12月1日）舉行，昨天（11月30日）率先舉行的過磅記者會中，除了幾位焦點拳手外，兩位站在後排的舉牌女郎（Round Girl）亦因樣靚身材正，而極速引起網民關注，原來這兩人同樣來自日本，粉絲眾多，仲出過性感寫真集！

鍾培生拳賽 今次兩位舉牌女郎之一的川瀬萌。
今次兩位舉牌女郎之一的川瀬萌。（圖片來源：IG@kawasemoe）
鍾培生拳賽 另一位舉牌女郎真島娜歐米。
另一位舉牌女郎真島娜歐米。（圖片來源：IG@naomi_majima）

鍾培生拳賽｜超正舉牌女郎 被龍心、劉馬車嚇到O嘴

今次鍾培生請來的兩位舉牌女郎，分別是25歲的真島娜歐米（真島なおみ，Naomi Majima），以及29歲的川瀬萌（川瀬もえ，Kawase Moe），在活動上，兩人都穿著露腰緊身上衣和百摺短裙，大曬一對白滑長腿，其中尤以170cm高、長髮披肩的Naomi最為吸睛，當龍心和劉馬車激動地大打出手時，她更即場被嚇到目定口呆，用手掩嘴，獲網民大讚動作非常可愛！

鍾培生拳賽 Naomi今次是第一次來香港，連做拳賽舉牌女郎都只是第二次。
Naomi今次是第一次來香港，連做拳賽舉牌女郎都只是第二次。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 川瀬萌左）和Naomi更一齊玩自拍。
川瀬萌（左）和Naomi更一齊玩自拍。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 網民紛紛大讚站在拳手旁邊的Naomi和川瀬萌都「正到爆」。
網民紛紛大讚站在拳手旁邊的Naomi和川瀬萌都「正到爆」。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
鍾培生拳賽 Naomi一對長腿十分搶Fo。
Naomi一對長腿十分搶Fo。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生拳賽 龍心和劉馬車大打出手時，Naomi即時被嚇到O嘴。
龍心和劉馬車大打出手時，Naomi即時被嚇到O嘴。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生拳賽 獲網民大讚非常可愛！
獲網民大讚非常可愛！（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生拳賽 霍哥特登去Naomi的IG慰問她，擔心她被嚇親！
霍哥特登去Naomi的IG慰問她，擔心她被嚇親！（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 網民都對兩位超正舉牌女郎非常有興趣，狂問霍哥攞IG！
網民都對兩位超正舉牌女郎非常有興趣，狂問霍哥攞IG！（圖片來源：IG@jeffreyfok_224）

鍾培生拳賽｜首度來港嘆台式美食

原來真島娜歐米和川瀬萌早在今年7月，就曾於台北舉行鍾培生對戰Toyz的《拳上 Tha Cage 終於之戰》中，一同擔任過舉牌女郎，今次為《培生擂台：無敵盃》首度來港，兩女似乎都對台灣美食念念不忘，在完成活動後，兩女先是在酒店享用了朱古力雪糕批，之後就去了餐廳大嘆台式美食，其中真島娜歐米狂啜珍珠奶茶，川瀬萌則食了一碗香菇麵。

鍾培生拳賽 川瀬萌食香菇麵。
川瀬萌食香菇麵。（圖片來源：IG@kawasemoe）
鍾培生拳賽 真島娜歐米就狂啜珍珠奶茶。
真島娜歐米就狂啜珍珠奶茶。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 上次在台北小巨蛋舉行的鍾培生拳賽，共有四位舉牌女郎，包括左起）竹內星菜、川瀬萌、真島娜歐米和片岡未優。
上次到台北小巨蛋舉行的鍾培生拳賽，共有四位舉牌女郎，包括（左起）竹內星菜、川瀬萌、真島娜歐米和片岡未優。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 當日Naomi的舉牌女郎裝非常性感。
當日Naomi的舉牌女郎裝非常性感。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 川瀨萌上次亦有大騷性感S曲線。
川瀨萌上次亦有大騷性感S曲線。（圖片來源：IG@kawasemoe）

鍾培生拳賽｜25歲9頭身美女真島娜歐米 被封新世代情人

現年25歲的真島娜歐米（Naomi）在日本擔任寫真模特兒，又有做演員和DJ的工作，亦識得唱歌、跳舞，相當多才多藝。170cm高的她被封為9頭身美女，其性感形象更讓她有「令和の愛人」（意指日本新世代情人）之稱，也被稱為「不想讓自己男友靠近她的女人」。

鍾培生拳賽 Naomi除了做模特兒和演員外，亦有做DJ的工作。
Naomi除了做模特兒和演員外，亦有做DJ的工作。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 Naomi做模特兒多年，影寫真經驗豐富。
Naomi做模特兒多年，影寫真經驗豐富。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 被封為日本新世代的情人。
被封為日本新世代的情人。（圖片來源：IG@naomi_majima）

鍾培生拳賽｜真島娜歐米 坐擁百萬粉絲

近日Naomi剛推出了首本正式印刷的寫真集《Swamped》，令她人氣急升，現時IG已有近100萬位Followers。在日本更有公司首創以其聲音生成的AI通訊服務，讓用戶可以同AI版的Naomi進行語音對話，可見她在日本的超高人氣。

鍾培生拳賽 Naomi近日推出的處女寫真集在沖繩拍攝，當中不乏性感的內衣和水著照。
Naomi近日推出的處女寫真集在沖繩拍攝，當中不乏性感的內衣和水著照。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 著上三點式泳衣的Naomi。
著上三點式泳衣的Naomi。（圖片來源：IG@naomi_majima）
鍾培生拳賽 在IG派的福利照走可愛路線之餘，風格亦非常大膽！
在IG派的福利照走可愛路線之餘，風格亦非常大膽！（圖片來源：IG@naomi_majima）

鍾培生拳賽｜29歲索姐姐川瀬萌 前OL變身賽車女郎

29歲的川瀬萌（Moe）入行前曾做過OL和秘書等工作，在2019年加入模特兒公司時已24歲，被稱為「美女姐姐」，目前是日本知名的賽車女郎，IG有超過28.3萬位Followers。主力做賽車女郎的川瀬萌，2021年曾贏得日本Race Queen大賽的新人組冠軍，此外她亦有不少做拳賽舉牌女郎的經驗，擁有完美S曲線的她同時也是一名模特兒，曾在2021年推出過印刷寫真集《Blue Lagooooon》。

鍾培生拳賽 做賽車女郎時的川瀬萌。
做賽車女郎時的川瀬萌。（圖片來源：IG@kawasemoe）
鍾培生拳賽 川瀬萌身高有168cm，身形凹凸有致。
川瀬萌身高有168cm，身形凹凸有致。（圖片來源：IG@kawasemoe）
鍾培生拳賽 2021年曾推出水著寫真集。
2021年曾推出水著寫真集。（圖片來源：IG@kawasemoe）
鍾培生拳賽 亦做過其他拳賽的舉牌女郎。
亦做過其他拳賽的舉牌女郎。（圖片來源：IG@kawasemoe）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@kawasemoe、IG@naomi_majima、IG@jeffreyfok_224、IG@khdcheung、YouTube@Viu1 HK

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