鍾培生新女係28歲TVB小花？晚宴左右逢源身邊仲有1位38歲性感女神
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作為仁濟醫院總理的「百億富三代」鍾培生近日出席仁濟晚宴，出現「左右逢源」的情況，身旁兩位新女伴都係穿著低胸晚裝的索女，其中一位是28歲TVB小花，另一位則是38歲性感女神，引起了網民熱議！
鍾培生曬合照意外曝光身邊TVB小花
在鍾培生分享的晚宴照片中，坐在他左邊的，是穿著湖水綠色低胸晚裝的28歲TVB小花黃紫恩（Jojo），相中她淺露事業線之餘又大騷美腿勁搶Fo，但由於她和鍾培生一向少有交集，所以極速惹來網民關注。
另一張合照證真女伴係38歲性感女神
不過從另一張合照看來，鍾培生當晚的女伴似乎是坐在他另一邊的38歲松岡李那，身穿酒紅色低胸晚裝的她，亦有出現在之後的派對中。而松岡李那2021年曾為鍾培生拍攝《Date With 鍾培生》。
鍾培生評價在場女士：個個都好有禮貌
現年33歲的鍾培生對於女伴的態度一向明確，他曾公開表示，如果女伴對餐廳服務員態度不佳，他會毫不猶豫地立刻結賬離開。有網民就問他當晚在場的女士們對侍應態度好唔好？鍾培生給出了正面評價：「個個都好有禮貌，好朋友！」
慈善行動：贊助飯盒助長者
除了社交活動外，最近鍾培生還贊助了200個飯盒給土瓜灣的老人家，只要出示長者卡和自備食物盒，便能獲得兩餸飯。在社交媒體上，有網民分享了相關餐廳的告示，相信對於接受幫助的長者來說，這是一份極具心意的禮物。
鍾培生愛食元氣三文魚頭湯
鍾培生近日又在社交平台上分享自己在元氣壽司的用餐經歷：「去咗勁耐日本，終於可以返嚟香港食元氣。」這番話讓不少粉絲感到驚訝，他還透露希望未來能與女伴一起去品嚐元氣的牛肉烏冬和魚肉烏冬，又大讚元氣壽司中最令他難以抗拒的美食，是23港元一碗的三文魚頭湯。
撰文：東方新地圖片來源：IG@khdcheung、IG@jojotszyan、IG@linahxoxo、YouTube@鍾培生Derek Cheung