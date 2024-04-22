鍾培生

鍾培生新女係28歲TVB小花？晚宴左右逢源身邊仲有1位38歲性感女神

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作為仁濟醫院總理的「百億富三代」鍾培生近日出席仁濟晚宴，出現「左右逢源」的情況，身旁兩位新女伴都係穿著低胸晚裝的索女，其中一位是28歲TVB小花，另一位則是38歲性感女神，引起了網民熱議！

鍾培生曬合照意外曝光身邊TVB小花

在鍾培生分享的晚宴照片中，坐在他左邊的，是穿著湖水綠色低胸晚裝的28歲TVB小花黃紫恩（Jojo），相中她淺露事業線之餘又大騷美腿勁搶Fo，但由於她和鍾培生一向少有交集，所以極速惹來網民關注。

鍾培生 除了鍾培生左右兩邊的黃紫恩和松岡李那外，當日晚宴上與鍾培生同枱的還有他的好兄弟陳爾正及老婆陳詩欣（Eunice）、鄺潔楹的富二代男友Ricky Yung以及網紅Kamchi Chan等。（圖片來源：IG@khdcheung）
除了鍾培生左右兩邊的黃紫恩和松岡李那外，當日晚宴上與鍾培生同枱的還有他的好兄弟陳爾正及老婆陳詩欣（Eunice）、鄺潔楹的富二代男友Ricky Yung以及網紅Kamchi Chan等。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生 網民對黃紫恩出現在鍾培生身邊的原因十分好奇。（圖片來源：IG@jojotszyan）
網民對黃紫恩出現在鍾培生身邊的原因十分好奇。（圖片來源：IG@jojotszyan）
鍾培生 黃紫恩近日為宣傳TVB Plus新節目《怪宿宿》大派泳衣福利。（圖片來源：IG@jojotszyan）
黃紫恩近日為宣傳TVB Plus新節目《怪宿宿》大派泳衣福利。（圖片來源：IG@jojotszyan）

另一張合照證真女伴係38歲性感女神

不過從另一張合照看來，鍾培生當晚的女伴似乎是坐在他另一邊的38歲松岡李那，身穿酒紅色低胸晚裝的她，亦有出現在之後的派對中。而松岡李那2021年曾為鍾培生拍攝《Date With 鍾培生》。

鍾培生 另一張全枱人上台影的大合照中，黃紫恩只能靠邊站，松岡李那則是站在鍾培生側邊。（圖片來源：IG@khdcheung）
另一張全枱人上台影的大合照中，黃紫恩只能靠邊站，松岡李那則是站在鍾培生側邊。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生 之後鍾培生分享的派對影片中，亦有見到松岡李的身影。（圖片來源：IG@khdcheung）
之後鍾培生分享的派對影片中，亦有見到松岡李的身影。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生 日模松岡李那出道多年，一向被封為性感女神。（圖片來源：IG@linahxoxo）
日模松岡李那出道多年，一向被封為性感女神。（圖片來源：IG@linahxoxo）
鍾培生 松岡李那曾穿著運動Bra Top和瑜伽褲谷盡上陣，上鍾培生的YouTube節目玩健身和打拳。（圖片來源：YouTube@鍾培生Derek Cheung）
松岡李那曾穿著運動Bra Top和瑜伽褲谷盡上陣，上鍾培生的YouTube節目玩健身和打拳。（圖片來源：YouTube@鍾培生Derek Cheung）

鍾培生評價在場女士：個個都好有禮貌

現年33歲的鍾培生對於女伴的態度一向明確，他曾公開表示，如果女伴對餐廳服務員態度不佳，他會毫不猶豫地立刻結賬離開。有網民就問他當晚在場的女士們對侍應態度好唔好？鍾培生給出了正面評價：「個個都好有禮貌，好朋友！」

鍾培生 鍾培生在晚宴上更興奮大唱《對面的女孩看過來》。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生在晚宴上更興奮大唱《對面的女孩看過來》。（圖片來源：IG@khdcheung）

慈善行動：贊助飯盒助長者

除了社交活動外，最近鍾培生還贊助了200個飯盒給土瓜灣的老人家，只要出示長者卡和自備食物盒，便能獲得兩餸飯。在社交媒體上，有網民分享了相關餐廳的告示，相信對於接受幫助的長者來說，這是一份極具心意的禮物。

鍾培生 鍾培生被發現贊助餐廳派飯盒給長者。（圖片來源：網上圖片）
鍾培生被發現贊助餐廳派飯盒給長者。（圖片來源：網上圖片）

鍾培生愛食元氣三文魚頭湯

鍾培生近日又在社交平台上分享自己在元氣壽司的用餐經歷：「去咗勁耐日本，終於可以返嚟香港食元氣。」這番話讓不少粉絲感到驚訝，他還透露希望未來能與女伴一起去品嚐元氣的牛肉烏冬和魚肉烏冬，又大讚元氣壽司中最令他難以抗拒的美食，是23港元一碗的三文魚頭湯。

鍾培生 鍾培生分享他在元氣中的最愛。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生分享他在元氣中的最愛。（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生 原來$23一碗的三文魚頭湯。（圖片來源：IG@khdcheung）
原來$23一碗的三文魚頭湯。（圖片來源：IG@khdcheung）

撰文：東方新地圖片來源：IG@khdcheung、IG@jojotszyan、IG@linahxoxo、YouTube@鍾培生Derek Cheung

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