鍾培生拍片叫來港窮遊內地客「唔好嚟」即掀罵戰 再提出3招救旅遊業
鍾培生轟18元窮遊團：又無文化又無水準
鍾培生近日針對「18元遊香港」窮遊團連發多條影片，內容極具爭議。他在影片中首先強調，自己非常歡迎內地同胞來港消費，認為高消費旅客能刺激香港經濟，「超級掛住嗰啲出手闊綽、肯花錢嘅內地朋友」。但他隨即猛烈批評現時出現的「18蚊窮遊團」，直言：「但香港政府搞咩垃圾KPI，畀班人嚟窮遊，18蚊嚟香港就唔好嚟啦」他認為這些低價團的旅客「又無文化又無水準」，不僅隨地拋垃圾、在街頭過夜，甚至會霸麥當勞、影響本地居民生活，卻幾乎沒有實質消費，還堵塞關口和街道。
鍾培生提出3招助香港旅遊業：有足夠經濟能力才可入境
昨日（2/7）鍾培生再次拍片指自己支持港府推廣中港文化交流和促進旅遊業發展，但同時質疑香港政府為了追求KPI，吸納大量低消費旅客，並反問：「政府補助唔係應該畀啲真係會消費嘅旅客咩？」他強調香港是一線國際城市，消費水平高：「冇錢就應該留喺自己城市好好做嘢」，不應該用納稅人的錢去換來「18蚊一個『旅客』」。
為解決問題，鍾培生在後續影片中提出三項具體政策建議：
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- 參考國際城市做法，要求入境旅客需提供資產證明，證明有足夠經濟能力才可入境
- 入境必須持有酒店或住宿預訂證明，否則需即日離境，確保旅客真的是來旅遊而非「瞓街」
- 建議政府向旅客派發消費券，消費滿一萬元可獲$1000回贈，鼓勵真正有消費力的旅客來港，並強調「送多啲真旅客專屬消費券，歡迎國內同胞同外國朋友多啲嚟香港消費！」
鍾培生再提議資助港人18元遊故宮
鍾培生進一步反建議，既然內地旅客可以「18蚊遊香港」，香港政府亦應資助市民「$18遊故宮、圓明園、萬里長城」，每人最少派$1000，讓港人深入了解國家文化。他認為這樣不但能促進兩地交流，更能體現公平。
網民意見兩極：「無錢學咩人玩」VS「香港人都去深圳窮遊啦！」
從網民留言可見，對「18元窮遊團」及鍾培生言論的討論分歧明顯。一方面，有人認為「窮遊」非常正常，但質疑部分旅客為省錢選擇在麥當勞過夜，既不衛生又影響本地秩序：「香港酒店貴我也住不起，起碼坐車去深圳住飯店，第二天再過來不行嗎？」不少網民支持適度消費，認為「適當消費代表尊重及禮儀」，鼓勵旅客在香港不同地區遊玩、體驗地道美食與生活，反對低質素、低預算的旅遊方式，直言「只會影響本地人生活同外地人體驗感覺」。有港人更力撐鍾培生，認為「無錢學咩人玩，留返啲錢開飯啦」。
同時，亦有網民反駁，指港人北上深圳、廣州同樣為尋求平價消費：「其實你話人窮遊，香港人味又係上去買平嘢」。部分內地網民則對香港旅遊體驗不佳表達不滿，「香港是我唯一去了一次不想再去二次的地方，澳門就很舒服。香港就是被殖民久了還引以為傲，通俗點說就是土不土洋不洋的」，甚至質疑「不知優越感何來」。有網民主張嚴格規則：「來旅遊就必須住酒店，沒有住酒店記錄就下次不能出國」，認為應有基本門檻。亦有意見認同鍾培生部分說法：「他說的很難聽，但誰喜歡沒規矩、大聲說話沒禮貌的客人呢？」
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