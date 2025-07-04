鍾培生拍片叫來港窮遊內地客「唔好嚟」即掀罵戰 再提出3招救旅遊業

內地近日興起「18元遊香港」一日遊團，旅客只需付18.8元人民幣（約$19港元）即可包車、包餐、無強制購物，加上沒有其他額外開支，所以吸引大量內地遊客湧港。鍾培生近日拍片狠批此類「窮遊」團，直言「18蚊嚟香港就唔好嚟啦」，更指這些旅客「又無文化又無水準」，隨地拋垃圾、瞓街過夜，幾乎沒消費，反而阻塞街道影響本地人生活。他質疑政府為追KPI吸納大量低消費旅客，無助本港經濟發展。相關片段被轉載至內地社交平台，隨即登上微博熱搜，引發兩地網民罵戰。