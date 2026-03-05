盤點娛樂圈10大動漫宅男宅女 古天樂200萬收藏稱王 多位女神私下玩Cosplay

富三代鍾培生日前以《進擊的巨人》主題向莊雅婷求婚成功，化身艾倫從30米高空飛躍而下的震撼場面瞬間引爆全城熱議！這場動漫求婚不僅展現了他對二次元文化的狂熱投入，更意外揭開香港娛樂圈一眾明星的「宅男宅女」真面目。原來在光鮮亮麗的幕前形象背後，不少藝人都是深度動漫迷，他們的收藏規模和投入程度絕對超乎想像，究竟誰才是圈中最強動漫王？