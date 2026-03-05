盤點娛樂圈10大動漫宅男宅女 古天樂200萬收藏稱王 多位女神私下玩Cosplay
1. 古天樂玩具倉庫價值200萬
說到圈中動漫收藏王，古天樂絕對是當之無愧的冠軍！這位影帝級巨星擁有專屬的兩層高玩具倉庫，收藏量之龐大連同為動漫迷的MIRROR成員江𤒹生（AK）都夢寐以求想參觀。古天樂對《星球大戰》系列的熱愛程度已達狂熱級別，他的收藏包括市價約7萬港元的1:1黑武士、價值超過50,000美元的Life Size Hulkbuster裝甲，以及數量極少曾以£80,000英鎊拍賣價成交的Batman Begins戰衣。據粗略估計，僅在鄭中基YouTube頻道曝光的20件收藏品，總值已超過200萬港元，而這還只是冰山一角！
2. 梁榮忠轉型動漫界KOL 獲邀東京採訪高達大會
59歲的梁榮忠近年甚少幕前演出，原來已轉型成為動漫界KOL！這位曾經的TVB男一憑藉多年來對高達模型的深度研究，不時在YouTube頻道大談玩具模型話題，更因真材實料而獲得大批巴打支持。梁榮忠多年前已擔任高達模型比賽香港評審，早前更獲日本GBWC大會邀請到東京採訪決勝戰，親身見證各國高手的模型作品。他曾在演藝學院校友劉雅麗的節目中坦言，自己喜愛超人、動漫早過演戲，近年工作上「冇咩有衝動想做」，寧願做喜愛的事，於是與2位朋友一起開YouTube頻道傾動漫，展開人生第二章。
3. 江𤒹生AK成立KYUBI品牌進軍動漫界 野心勃勃
MIRROR副隊長江𤒹生（AK）的動漫狂熱程度同樣驚人，他最近宣布成立個人品牌KYUBI Entertainment，這是一個「以香港為基地的領先娛樂及知識產權公司」，銳意進軍娛樂事業推動動漫文化。「KYUBI」日文解作「九尾狐」，象徵圓夢及保護之意，AK更表示「KYUBI是一種蛻變的精神，每個人都有不同面向，不同能量」。他推出的新單曲《信之卷》大玩《數碼暴龍》元素，歌詞中「我童年有點傻，期待一天選中我」明顯致敬廣大香港小朋友當年看過《數碼暴龍》動畫後的感受，MV更採用手繪動漫風格製作。
4. 戴祖儀獲《鬼滅之刃》主題生日蛋糕
26歲的戴祖儀出名熱愛動漫，生日時友人特別為她訂製《鬼滅之刃》主題蛋糕，她在IG上載蛋糕照及短片時的反應充滿童真。這個精美蛋糕包含紅色的「揼揼蛋糕」、鳥居和花瓣，上面還有動畫主角炭治郎Figure，Joey揼碎蛋糕外層後發現裡面是士多啤梨朱古力蛋糕，過程中她雙眼發光不斷驚嘆「好靚呀！」。她的作品《全集中呼吸》同樣充滿動漫熱血感覺，對陳耀森填的詞大感驚喜，認為新歌「好啱心意」，更借新歌為自己打氣面對演藝路上的挑戰。
5. 羅毓儀現實中玩Cosplay 曾在女僕餐廳打工
有「動漫女神」之稱的羅毓儀不僅在螢幕上經常扮演動漫角色，現實中同樣是Cosplay愛好者。羅毓儀透露自己在讀書時期曾在女僕餐廳打工賺取外快約一個多月，「我好鍾意睇日本動畫，試過玩Cosplay，同埋以前喺女僕Cafe打工」。加上她曾修讀日文，所以在劇內就算要講日文魔法咒言都十分流暢。
6. Ivy So自認打機狂迷
COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）向來熱愛動漫及打機，最近為玩具積木品牌拍攝宣傳片時興奮表示「終於有機會見識一下品牌跟其他IP聯乘的模型，實物真的很可愛，很想全部帶回家呢！」她從小到大都有陪姨姨砌玩具積木盒組，到倫敦旅行時更專誠到品牌認證專門店參觀。Ivy自認是打機狂迷，「最瘋狂是大學sem break時跟弟弟一日打足8小時機」，入行後變得比較自律，但仍會「叫化妝師們等一等，讓我先過關才合眼化妝」，可見她對遊戲的熱愛程度。
7. Sica ACG宅女身份從不隱藏
Sica由參賽《全民造星3》開始已沒有隱藏自己ACG「宅女」身份，演出前的自我介紹圖更有《百變小櫻》cosplay照。她以一身水手服唱跳演出Cookies的《心急人上》，雖然未算唱得出色但自然表現仍得到正評，最終以兩票之差「爆冷」出線。Sica的IG走小清新文青風格，可以看到她cos《K-On》輕音部結他少女、玩《動森》，以及在女僕cafe登台演出的短片。她由中三開始學結他，一樣可以自彈自唱，並不只是Kawaii唱QQ歌。
8. 古巨基動漫遊戲雙專輯 《大雄》《任天堂》唱到街知巷聞
講到動漫迷，又怎可以不提人所共知甚好此道的古巨基？他熱愛動漫遊戲的程度熱烈到早年曾推出整整兩張大碟，分別有《大雄》以及《遊戲．基》。當中的《大雄》、《必殺技》、《任天堂》流淚都唱到街知巷聞，如果單要講注入動漫元素的歌曲，他一個人就已經貢獻了十多首！古巨基對動漫的熱愛程度絕對是圈內數一數二，他將自己對動漫遊戲的熱情完全融入音樂創作中，成為香港樂壇動漫歌曲的先驅者。
9. 張繼聰七龍珠示愛謝安琪 臨陣轉Plan變浪漫
張繼聰當年向謝安琪示愛的方式同樣充滿動漫色彩！他相約謝安琪到她娘家樓下的公園見面，突然問謝安琪有哪些願望，隨即拿出藏有7粒「龍珠」的木盒，承諾要完成謝安琪的願望。不過謝安琪卻「嫌棄」張繼聰幼稚，加上自己一時三刻想不到實現什麼願望所以感到無語。謝安琪其後在電台透露，當時張繼聰本來想以木村《悠長假期》的「彈彈波」橋段示愛，但他淨係買到龍珠彈彈波，所以臨陣「轉Plan」。這個充滿童真的示愛方式，最終成就了一段美好姻緣。
10.海兒自爆宅女本色 四大生活元素全是動漫
《中年好聲音》評審海兒表現大方斯文，一直深受觀眾喜愛，但原來她私底下是一位宅女！海兒在接受傳媒訪問時揭露了自己的生活喜好，她自稱偏愛宅男作為伴侶，指自己本身好喜歡打機和睇動漫，自己生活中四大元素就是「打機、睇動漫、做social media、唱歌」，令不少網民都感到非常意外。最近海兒與古巨基、程人富飛到大阪旅行時，更挑戰性感滿分的《Dan Da Dan》綾瀨星子造型，身穿貼身白色吊帶加肉色腰封，火辣指數爆燈，在大阪街頭遊玩打卡時成為焦點，回頭率極高！
網民熱議動漫文化入侵娛樂圈 真愛還是包裝？
隨著越來越多藝人公開展示動漫愛好，網民對此現象反應兩極化。支持者認為這些明星的動漫情懷是真心的，「古天樂收藏咗咁多年，絕對唔係為咗包裝」、「梁榮忠做評審咁多年，真材實料」。但也有人質疑部分藝人是否為了迎合年輕觀眾而刻意包裝，「依家個個都話自己係動漫迷，會唔會太巧合？」不過從這些藝人的投入程度和收藏規模來看，他們對動漫文化的熱愛確實超越一般包裝需要，這股「宅文化」風潮正在香港娛樂圈持續發酵。