鍾培生拍片分享「土豪式麥當勞食法」做齊3樣嘢卻被網民嘲太小兒科
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現年33歲的「香港電競之父」鍾培生貴為百億富三代，向來都是「有錢到都超越大家想像」，他近日在社交網站分享自己的「土豪式麥當勞食法」，在網上引起極大討論度，不過網民卻個個表示「濕濕碎」，一點也不覺得土豪！
鍾培生玩Reels大受網民歡迎
鍾培生經常拍片在YouTube講大道理，近日在IG轉戰玩Reels的他，將以前的陳年舊YouTube影片重新剪輯後放上IG，令一條他去年10月上載過的影片再度翻紅，短短3日就已經有接近60多萬人睇過！
鍾培生食麥當勞要做3樣嘢
鍾培生去年10月在YouTube分享有錢人的生活方式，影片變成reels後再次翻紅。他以麥當勞做例子，真正的有錢人，是會做3樣嘢：「點先為之有錢呢，去食麥當勞唔使睇價錢就食，直接嗌加大，我覺得呢啲係貧窮限制你想像，如果畀我揀嘅話，無論係食任何餐都好，首先我會加$18雞鎚，之後再加$4.5嗌晒3個唔同嘅麥樂雞醬去用嚟點薯條，你試過未吖！你就咁食個普通薯條都係幾蚊包，你再加$4.5去點薯條，嗱，呢個就係王道喇！」
鍾培生被網民笑太小兒科
曾經打過「培生擂台」的霍哥，都忍不住留言表示佩服：「竟然係加雞脾，果然係富人思想😂」，不過有不少人表示太「濕濕碎」：「加一盒雞翼先正路」、「仲以為會話全部都單點」，反而部分網民的做法更加土豪：「我每次叫幾錢都會撳埋畀麥當勞兒童基金會」、「炸野一定要配沙律醬 買個魚柳飽用嚟點薯條」、「係叫佢即刻炸嗰啲薯條走鹽，跟住問佢拎多包鹽啊」、「我入親麥當勞都大叫 呢個round我嘅既」、「我食麥當勞唔會叫餐，只會單點」、「我會叫多個餐，為咗飲多杯可樂」。
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圖片來源：IG@khdcheung、YouTube@鍾培生Derek Cheung