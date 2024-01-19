鍾培生拍片分享「土豪式麥當勞食法」做齊3樣嘢卻被網民嘲太小兒科

現年33歲的「香港電競之父」鍾培生貴為百億富三代，向來都是「有錢到都超越大家想像」，他近日在社交網站分享自己的「土豪式麥當勞食法」，在網上引起極大討論度，不過網民卻個個表示「濕濕碎」，一點也不覺得土豪！