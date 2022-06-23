鍾培生 女友

鍾培生疑似日藉新女友身份曝光 有樣有學歷仲拍過《賭博默示錄》

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鍾培生今年4月飛到東京旅行至今仍未回港，有傳媒報道指鍾培生留日期間，有一位名叫Momona的女伴陪伴在側，二人舉動親暱疑似是新女友曝光。

這位Momona被指近日陪伴鍾培生遊日本。
這位Momona被指近日陪伴鍾培生遊日本。（圖片來源：[email protected]
鍾培生今年4月開始到日本旅行，至今仍未回港，有傳媒指這段時間有一名叫Momona的女伴同遊。
鍾培生今年4月開始到日本旅行，至今仍未回港，有傳媒指這段時間有一名叫Momona的女伴同遊。（圖片來源：[email protected]

鍾培生日藉新女友曝光？ 高學歷有顏值？

鍾培生自今年4月飛東京旅行後，一直逗留當地並經常在社交網分享食買玩的影片。有傳媒報道指，鍾培生這段時間不時有一位名叫Momona的女伴同遊，二人表現親暱，疑似是他的新女友。Momona本名「楢葉ももな」（NARAHA MOMONA），她在IG上表示自己是室內設計師，幼稚園在中國就讀，又曾就讀瑞士TASIS （The American School In Switzerland）、溫哥華的ILSC、英國Central Saint Martins、日本青山學院大學。有傳媒報道指Momona今年30歲，但翻查資料發現她生於1994年5月17日，今年28歲。該報道亦指Momona曾在夜店工作，過去私生活複雜，但是否屬實仍有待商榷。

鍾培生 Momona本名，她在IG表示自己是室內設計師。
Momona本名，她在IG表示自己是室內設計師。（圖片來源：[email protected]
鍾培生 Momona在IG表示自己曾於多間國外學府就讀。
Momona在IG表示自己曾於多間國外學府就讀。（圖片來源：[email protected]
鍾培生 Momona左）經常在社交平台分享生活點滴。
Momona（左）經常在社交平台分享生活點滴。（圖片來源：[email protected]

鍾培生日藉女伴原來一早簽約出道

鍾培生日藉女伴Momona（楢葉ももな）在IG上表示自己是一名室設計師，但翻查資料，但另一方面她又是「LIBERA株式会社」事務所的藝人，曾亮相電影《賭博默示錄》，擔任過雜誌模特兒﹐拍攝過不同電視節目及廣告，亦拍過日本組合The Super Ball《花火》MV，自己都有開YouTube channel，2014年曾贏得「miss id」比賽。不過比較她現時IG的相片與事務所刊登的PR相，容貌有所出入，但根據演出經歷去比對又應該是同一個人。

鍾培生 Momona多才多藝，除了是室內設計師，原來仲係事務所藝人。
Momona多才多藝，除了是室內設計師，原來仲係事務所藝人。（圖片來源：[email protected]
鍾培生 Momona睇嚟鍾意運動。
Momona睇嚟鍾意運動。（圖片來源：[email protected]
鍾培生
（圖片來源：[email protected]

Momona拍過MV:

Momona自己有YouTube Channel，不過已經超過1年冇更新：

即睇更多Momona相片：

鍾培生 Momona是「LIBERA株式会社」事務所的藝人﹐不過唔同晒樣。
Momona是「LIBERA株式会社」事務所的藝人﹐不過唔同晒樣。（圖片來源：網頁截圖）
鍾培生 Momona曾參與拍攝電影《賭博默示錄》。
Momona曾參與拍攝電影《賭博默示錄》。（圖片來源：網頁截圖）
鍾培生 Momona曾於2014年成為日本「miss id」比賽的得獎者。
Momona曾於2014年成為日本「miss id」比賽的得獎者。（圖片來源：網頁截圖）

常見問題

鍾培生有新女友？

鍾培生一直逗留東京，有指鍾培生這段時間不時有一位名叫Momona的女伴同遊，二人表現親暱⋯⋯詳情請看

鍾培生日藉女伴有咩來頭？

呢一位名叫Momona在IG上表示自己是室內設計師，亦曾於多個不同國家留學，亦曾有報道指Momona曾在夜店工作⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、網頁截圖

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