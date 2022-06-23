鍾培生疑似日藉新女友身份曝光 有樣有學歷仲拍過《賭博默示錄》
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鍾培生今年4月飛到東京旅行至今仍未回港，有傳媒報道指鍾培生留日期間，有一位名叫Momona的女伴陪伴在側，二人舉動親暱疑似是新女友曝光。
鍾培生日藉新女友曝光？ 高學歷有顏值？
鍾培生自今年4月飛東京旅行後，一直逗留當地並經常在社交網分享食買玩的影片。有傳媒報道指，鍾培生這段時間不時有一位名叫Momona的女伴同遊，二人表現親暱，疑似是他的新女友。Momona本名「楢葉ももな」（NARAHA MOMONA），她在IG上表示自己是室內設計師，幼稚園在中國就讀，又曾就讀瑞士TASIS （The American School In Switzerland）、溫哥華的ILSC、英國Central Saint Martins、日本青山學院大學。有傳媒報道指Momona今年30歲，但翻查資料發現她生於1994年5月17日，今年28歲。該報道亦指Momona曾在夜店工作，過去私生活複雜，但是否屬實仍有待商榷。
鍾培生日藉女伴原來一早簽約出道
鍾培生日藉女伴Momona（楢葉ももな）在IG上表示自己是一名室設計師，但翻查資料，但另一方面她又是「LIBERA株式会社」事務所的藝人，曾亮相電影《賭博默示錄》，擔任過雜誌模特兒﹐拍攝過不同電視節目及廣告，亦拍過日本組合The Super Ball《花火》MV，自己都有開YouTube channel，2014年曾贏得「miss id」比賽。不過比較她現時IG的相片與事務所刊登的PR相，容貌有所出入，但根據演出經歷去比對又應該是同一個人。
Momona拍過MV:
Momona自己有YouTube Channel，不過已經超過1年冇更新：
即睇更多Momona相片：
常見問題
鍾培生有新女友？
鍾培生一直逗留東京，有指鍾培生這段時間不時有一位名叫Momona的女伴同遊，二人表現親暱⋯⋯詳情請看
鍾培生日藉女伴有咩來頭？
呢一位名叫Momona在IG上表示自己是室內設計師，亦曾於多個不同國家留學，亦曾有報道指Momona曾在夜店工作⋯⋯詳情請看