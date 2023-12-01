鍾培生拳賽｜劉馬車記者會後被捕仍未獲保釋 恐需缺席拳賽
記者會完結 劉馬車疑摸女生大腿被捕
另外記者會過後，約傍晚6時劉馬車離開大廈後則被警方帶上警車，原定明天的比賽未知他是否參加，有傳媒報道原來在下午4時，已發現警方在樓下守株待兔，然後記者會完結後，有2至3名便衣探員在劉馬車走出大廈後，上前展示委任證，將他截停及帶上警方七人車離開，過程中劉馬車未有反抗。消息指，劉馬車疑摸女生大腿被捕。
鍾培生稱劉馬車已離開警署
鍾培生於Ig有對此事回應，表示已向警方查詢，指劉馬車已離開警署，明天賽事會如常進行！
劉馬車爆龍心曾對一名學生施暴
其實在過磅期間劉馬車另一焦點發言時，他突然爆一名女生叫「琪琪」，是一名學生，在2018年暑假街上做問卷調查時，暗指龍心跟著「琪琪」回家後，便強行將她推倒進行施暴，令該名女生一生毁於龍心手上。
劉馬車恐缺席拳賽
劉馬車原定今晚參加擂台決戰龍心，但由於突然被警方拘捕，目前仍被扣留進行調查，鍾培生今日（1日）早上在Facebook上發布影片表示，他的法律團隊正在與警方進行溝通，希望能夠保釋劉馬車，讓他完成拳賽後才受審，若不成功，亦會「尊重警方決定，賽事延遲」，呼籲網民保留票尾，並承諾：「有拖無欠，盡快搞返。」
劉馬車突然襲擊龍心
二人合照時，龍心不斷擺出挑引動作，一向出名衝動的劉馬車也忍不住，突然推倒龍心，當場保安便即刻拉開二人，不過跌倒後龍心慢慢走向被保安攔住的劉馬車，繼續挑引他。
劉馬車突然在台上多謝「前女友」鄧月平：要同佢去組織家庭生兒育女
劉馬車在台上突然感謝「前女友」鄧月平，「多謝我前女友鄧月平啦」，說完後旁邊眾人笑聲不斷，但劉馬車並沒有理會繼續說：「因為佢最近呢後時間都好關心我，我都講過，我拳賽完咗之後，無論打贏定打輸都好，或者我畀龍心打死，我都會娶佢為妻。早前佢就叫我小心要保護住個頭，咁我知道，但我冇問清楚佢係保護上面個頭定下面個頭，我諗應該下面個頭緊要啲嘅，因為第時都要同佢去組織家庭生兒育女，外界好多朋友都好關心我同佢嘅戀情，我希望大家畀返多啲空間我哋，感情發展係我哋自己嘅事啦。」
霍哥幫鄧月平回應：劉馬車痴X線㗎呢條友
事後霍哥接受訪問時，表示鄧月平拜拓他回應劉馬車在記招向他示愛一事：「劉馬車痴X線㗎呢條友，我係你老母，我真係踢你出族譜，生件咁嘅廢柴，掟落海都厭益屎坑，人唔似人，鬼唔似鬼，總之成個人錯晒，仲以為自己好型，X那媽」
龍心發言爆劉馬車要求是是但但打拳賽
在「龍心」與劉馬車過磅期間，龍心在記招中爆大鑊，表示有天劉馬車找他聊天要求「是是但但打」，指因為鍾培生給的酬勞很少，不用這麼認真，龍心續說：「我同佢講，唔係呀有體育精神。你打得贏我我畀兩萬你，你KO到我我畀多2萬你，前後4萬。」而到真正過磅一刻龍心一直未能達標，到最後要除剩底褲才順利達標參加比賽。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！