鍾培生拳賽｜劉馬車記者會後被捕仍未獲保釋 恐需缺席拳賽

有「香港電競之父」鍾培生舉辦的《培生擂台: 無敵盃》在明天（1日）舉行，今天（30日）先在灣仔舉行過磅儀式記者會。今天記者會中焦點之一是放在網絡紅人「龍心」對戰劉馬車，劉馬車在過磅期間竟然又提起他聲稱的「前度」鄧月平，完結記者會後又突然被拘捕，恐無法如期出席拳賽！