鍾培生不滿杜汶澤指似小丑打交 睇死「喱騷」：輸X死佢﹗ 田蕊妮代夫出頭展現高EQ

鍾培生和林作由口水戰演變成正式上擂台，有報道指「林鍾一戰」於9月18日舉行，門票最高票價高達三萬元。杜汶澤在社交平台嘲三萬蚊去睇小丑打交，鍾培生反擊指自己是「慈善企業家打小丑」，並長文狂踩杜汶澤的OTT平台《喱騷》冇前景，田蕊妮晚上發長文回應鍾培生，並禮貌祝對方「林鍾一戰」「大賣唔會輸﹗」完美演繹高尚情操。

文：東方新地 ｜圖：鍾培生FB、杜汶澤FB、田蕊妮FB