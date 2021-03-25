鍾培生不滿杜汶澤指似小丑打交 睇死「喱騷」：輸X死佢﹗ 田蕊妮代夫出頭展現高EQ
文：東方新地 ｜圖：鍾培生FB、杜汶澤FB、田蕊妮FB
「林鍾一戰」門票高達三萬元
鍾培生和林作的擂台戰定於9月18日九龍灣展貿舉行，有報道指門票由千二到三萬元，杜汶澤在社交網指如有多餘錢，不如去看有誠意的電影《一秒拳王》，並嘲「林鍾一戰」為小丑打交。鍾培生即發萬字文回應，並指「唔係小丑打交，係慈善企業家打小丑」，然後指「林鍾一戰」門票安排未落實，並指收益會捐給自己慈善團體「Derek.Love善學同微笑行動」。
鍾培生批死杜汶澤：「香港人做app係廢」
鍾培生接住嘲杜汶澤的OTT平台《喱騷》冇前景，直指「香港人本身做app都係廢」來批死杜汶澤，又列出一大堆數據分析指其平台會失敗，鍾培生留言：「因為佢個Show成功，有好多朋友叫佢： 『我哋一齊搞個platform啦，TVB冇㗎啦﹗』咁佢ego大就去試，戇XX輸X死佢呀﹗」
杜汶澤：「我唔識打拳賽，淨係識打交﹗」
杜汶澤其後在FB留言指有人叫他去上擂台打番拳賽挑戰鍾培生，杜汶澤留言：
我學空手道唔係用嚟比賽，係用嚟殺人㗎﹗
我係爛仔嚟，所以唔識打拳賽，淨係識打交㗎咋﹗
我哋香港人無咁嘅閒情逸致，你估我係林作咩﹗
田蕊妮撐夫反擊鍾培生
直至晚上，杜汶澤和太太田蕊妮幾乎同一時間出po回應鍾培生，田蕊妮指搞app的確遇到好多困難，但幸好遇到一班優秀的技術團隊，最重要是「我哋背後並無一個好勁嘅投資者，但係我哋有一班香港人，一班好X愛香港嘅香港人﹗」並回應鍾培生所估計app的登記人數，阿田留言：「恐怕會令到鍾生失望，你冇畀多咗我哋，你係畀少咗我哋﹗而且我哋係重質不重量﹗」
田蕊妮撐夫：「唔係人人有佢呢份勇氣﹗」
對鍾培生狠批杜汶澤會輸X死，田蕊妮回應：「可能佢真係戇X啦，但係佢呢一種勇氣同行動唔係人人都有，而我最近仲聽到自從我哋搞呢個app之後有其他人都想搞喎﹗」最後田蕊妮大方祝福鍾培生的拳賽「可以大賣，唔會輸﹗」答得有禮又高EQ。
林作抽水：「我係你fans」
杜汶澤爆粗：「今時今日香港人，對住X頭係零容忍﹗」
杜汶澤幾乎與田蕊妮同一時間，在社交網發文回應鍾培生，杜汶澤留言「我鍾意拍嘢畀香港人睇，你吹X得我脹呀？……你點先證明到叻過我？你要死咗佢，跟住投股胎，一出世好似我咁X窮，跟住白手興家，你明唔明呀﹗……你咁鍾意博出位，話畀你聽你依家紅梗啦，因為我X緊你，你就一定紅﹗……今時今日香港人，對住X頭係零容忍」。
鍾培生再反擊：「等我無乜新聞量又要宣傳嘅時候再比你抽下水﹗」
其後鍾培生轉載阿澤的帖文並留言：「R撈既話唔該排隊，未得閒X你， 等我無乜新聞量又要宣傳嘅時候再比你抽下水，你有d 知名度放心我會陪你玩下。同埋有時間香港人前香港人後， 要威要做老闆首先學識準時出糧先﹗」