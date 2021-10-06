鍾培生讚林作係「聰明仔」 自揭「林鍾大戰」勁賺過千萬 竟然關星爺事？
鍾培生和林作之間在上月舉行的「林鍾大戰」曾經引起全城關注，日前鍾培生在其YouTube頻道上載了一段影片，講述有關「林鍾大戰」的內幕，自揭今次拳賽令他勁賺多達8位數收益，即超過一千萬港元，其營銷策略，竟然關星爺周星馳事？
文：東方新地｜圖：鍾培生YouTube截圖、大會提供圖片、林作IG
鍾培生 分3 Part講「林鍾大戰」
即使已過去大半個月，「林鍾大戰」仍是不少網民津津樂道的話題，鍾培生在其YouTube頻道上載了一段影片，講述有關「林鍾大戰」的內幕，仲透露將會分3 Part去講「林鍾大戰」，包括今次活動如何籌備製作、他對拳擊的心得以及這半年來自身的心態，引來不少網民關心他會否邀請林作一齊拍片作分享。
星爺一套等於人拍10套
首段影片中，鍾培生自揭今次「林鍾大戰」拳賽令他勁賺多達8位數收益，即超過一千萬港元，不過未有提及是否已扣除成本，其營銷策略，竟然關星爺周星馳事，他說：「喺呢半年嘅Marketing上，我係有參考過我嘅偶像星爺，周星馳先生唔係每一年都拍戲，但佢一拍戲就會破晒所有紀錄。好多細戲一套賺200蚊，但周星馳戲一套賺2,000蚊，拍一套等於人拍10套。」
拳賽打破多個紀錄
鍾培生表示很多人都認為拳賽拖了半年才舉行，會令話題熱度消散，但他指事實證明大家是錯的，因為今次活動破了很多紀錄，包括於9月17、18日佔據Google搜尋最Top的幾個SEO Trend，暫時今年都未有一個活動或演唱會可以破到這個紀錄。而今次拳賽的門票價亦破了以往紀錄，他指其售價$28,800的VVIP賣了一百多張，結果全部售罄，原本計劃中的記者zone、藝人zone和贊助商zone，都要拆出來給觀眾搶購。
讚林作係「聰明仔」
鍾培生又指令次拳賽能經過半年時間都Keep到熱度，是因為定期都有新東西加入，他指自己和林作中間無溝通過，因此要多謝林作有宣傳觸覺，更大讚他是「聰明仔」，知道怎去發酵整件事情。林作其後亦有在社交網提到鍾生的影片，笑言：「鍾生讚我！」