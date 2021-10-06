鍾培生讚林作係「聰明仔」 自揭「林鍾大戰」勁賺過千萬 竟然關星爺事？

鍾培生和林作之間在上月舉行的「林鍾大戰」曾經引起全城關注，日前鍾培生在其YouTube頻道上載了一段影片，講述有關「林鍾大戰」的內幕，自揭今次拳賽令他勁賺多達8位數收益，即超過一千萬港元，其營銷策略，竟然關星爺周星馳事？

文：東方新地｜圖：鍾培生YouTube截圖、大會提供圖片、林作IG