鍾培生林作記招上唇槍舌劍 多次語言衝擊林作：收皮啦你，呢pat屎可以對我做啲乜？
文：東方新地 ｜圖：鍾培生YouTube截圖、鍾培生IG
鍾培生：「要打到佢抬住離開個台﹗」
記者會先由鍾培生發言，他指自己打拳時手腳不協調，雖然曾參與拳擊比賽，但已超過年多沒有做運動，身形肥了不少，鍾培生話：「相信林作係我咁多對手中最水皮的一個，我會用盡心血去打低佢，雖然佢重磅過我，呢個唔係重點，但我會喺台上揼佢啦，羞辱佢啦﹗令佢好難落台，要人抬落去﹗好多人問我，我打開拳會唔會恰佢㗎？我係A side（主辦）恰佢咪恰佢囉﹗相信今次係近呢幾年香港最大嘅盛事﹗我會將林作呢個liittle piece of shxt變咗big piece of shxt﹗」
林作知道鍾培生身高167cm即應戰
林作發言時不改嬉皮笑臉個性，鍾培生不時忍唔住中途鬧林作，一開始林作九唔搭八話：「今日我嚟只係想帶一個訊息，香港始終避唔開分裂，一左一右，一係投畀鍾生，一係投票畀我林作，遲吓整一個公投﹗」鍾培生忍唔住鬧林作：「收皮啦你﹗」林作繼續：「今日我係代表香港嘅老百姓，呢場係普通人同權貴嘅比賽，希望得到大家支持，一百萬對我嚟講好重要，譬如話可以醫到一個病﹗」鍾培生插嘴：「醫番你個腦﹗」林作又話依家輸贏都得到一百萬，令他感到特別起勁：「經過雙方談判，對方高度係167cm，呢個身高好敏感，咁打啦﹗以我體重屬中量級，我承諾上台唔會交行貨，會打低佢﹗」
鍾培生寸爆：「本來我想搵殯儀館贊助﹗」
鍾培生指如果認真打，十秒可擊倒林作，我成日講係要fxxking break him﹗不過唔會咁做。」有人問鍾培生會否打死林作？鍾培生話：「有我介紹畀佢嘅向師傅同佢操，依家應該唔會，不過我本來想搵殯儀館贊助，依家應該搵輪椅贊助﹗」林作不停表示自己好有信心，鍾培生即話：「你冇我，你一文不值﹗」有記者問到林作未有拳擊經驗，可有壓力？林作一臉自信話：「我出名乜都上手快，做嘢又係，足球又係，運動細胞呢啲嘢係冇得改嘅，因為才華任何地方都係我嘅擂台﹗」鍾培生再度忍唔住爆：「收皮啦你﹗」
鍾培生多次被林作辣燢
鍾培生再次中斷林作發表：「我幫大家問你，你啲自信邊度嚟？照鏡時有冇覺得蒙羞？」林作話：「我想畀普通男士或女士睇，如果我得，你都得，我簡直係人生勵志例子，或許我哋做唔到富三代人﹗」鍾培生再插嘴：「好簡單，佢嘅價值就係被人打﹗」林作一臉得意話：「我林作成世人最大成就係今日﹗多謝鍾生畀呢個機會我﹗」鍾培生即話：「 大家記者zoom近啲睇吓呢pat嘢可以對我做啲乜？如果佢喺台上面出陰招，look at me, I’m fxxking champ. 」
台上互寸火花四濺，合照時本來大家各企一邊，大會司儀又一再強調不會有握手環節，安排林鍾企埋一點，二人其後應記者要求擺出對戰甫士，全程鍾培生嚴肅笑唔出，反而林作不時忍唔住笑，形成強烈對比﹗
公布合約條款：
1. 賽事為拳擊形式進行
2. 賽事以4回合，每回合2分鐘進行
3. 鍾培生出賽限重，量秤於賽事前一天內舉行
4. 鍾培生的量重在量秤時超越合約所規定重量（可於一個半小時間減至合約所指重量，如無法守約，則對手可以直接獲判技術勝出。唯雙方可在協商後依照安排比賽，超重一方須賠償對手每0.5KG港幣10,000元）。而林作則不設此限。
5. 配帶拳套為10盎司
6. 鍾培生同意無論賽事結果，均需於賽後向林作支付表演/出賽費用港幣一百萬元正（HKD$1,000,000）
7. 合約各方免除合約各方因拳擊賽事引致拳手之死亡及/或受傷的任何責任，包括但不阻於所有日後之法律追討賠償等，拳手亦承諾不能向主辦方及/或有關人士單位追討。
8. 但如林作違反合約包括但不限於無法出席賽事，則鍾培生無需支付上述款項，林作需賠償期間所有宣傳支出。