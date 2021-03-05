鍾培生林作記招上唇槍舌劍 多次語言衝擊林作：收皮啦你，呢pat屎可以對我做啲乜？

富三代鍾培生和林作的「林鍾一戰」終於宣告打得成，今日在鍾培生淺水灣道豪宅舉行記者會，公布拳賽舉行的細節。林鍾首次公開「合體」見記者，未開打已經唇槍舌劍，林作一貫的嬉皮笑臉，一再令鍾培生火起不時中斷林作發言，充滿火藥味﹗

文：東方新地 ｜圖：鍾培生YouTube截圖、鍾培生IG