鍾培生賣「林鍾一戰」飛最貴二萬幾 供會員優先訂購 網友：貴過MIRROR飛

鍾培生和林作的「林鍾一戰」即將在9月18日舉行，鍾培生日前在社交網透露這場「林鍾之戰」已開放給所有「培生培心」和「培生BB」的會員作優先內部認購，票價由最平$1,280到最貴$28,800一張，網友都好驚訝「林鍾之戰」飛竟然仲貴過MIRROR演唱會飛！

文：東方新地｜圖：鍾培生IG、FB、YouTube頻道截圖