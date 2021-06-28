林鍾一戰｜鍾培生宣布大J對戰一男歌手 女子組有《造美人》Kathy
鍾培生和林作的百萬「林鍾一戰」定於9月18日舉行，今日舉行《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽記者會，同時宣布「林鍾一戰」當日以外的賽事，張致恆（Steven）和大J會對戰，女子組參賽者則有《造美人》Kathy（張育玲）﹗
文：東方新地｜圖：《培生培心》YouTube影片截圖
張致恆Steven想得到大家掌聲
9月18日鍾培生和林作對戰是焦點外，今日記者會公布之前被指欠落一身債的張致恆（Steven），亦將會在當日對戰YouTuber大J，現正身在內地的Steven未有出席記者會，拍片表示因為得到家人支持，才有勇氣上擂台，今次是他首次打拳，Steven話：「無論輸贏都希望得到大家嘅聲掌﹗」
Steven將對戰大J﹗（圖片來源：培生培心YouTube影片截圖）
《造美人》Kathy再次上陣
記者會上宣布《造美人》Kathy出戰女子組，同時公布還有前輩級及年輕拳手對戰名單。《造美人》Kathy透露參賽原因：「我係為咗贏自己而參加嘅，我本身係完全唔好運動，為咗呢次比賽，依家 一周三四次運動，係想好踏實咁去參加，保持最好心態去令自己變得更好。」
林作：我要打到鍾培生變豬頭
林作在記者會上亦表示三個月來緊密練拳，每周一次比賽，林作話：「我呢三個月就好似鍾生（鍾培牛）話兩個星期用三大盒避孕套一樣咁勁﹗之前我個保險下線同鍾生對打，打到鍾培生變熊貓眼，嗰次只係頭盤，到我出場打到佢變成豬頭﹗」
鍾培生：最憎林作蝦人，我要打爆佢個嘴
鍾培生強調今次是娛樂及拳壇盛事，並指打林作是替天行道：「我會打佢爆佢個嘴，因為佢成日蝦人，近日笑一個足球員，又搵一個港姐嚟取笑，我都係要替天行道﹗」