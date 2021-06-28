林鍾一戰｜鍾培生宣布大J對戰一男歌手 女子組有《造美人》Kathy

鍾培生和林作的百萬「林鍾一戰」定於9月18日舉行，今日舉行《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽記者會，同時宣布「林鍾一戰」當日以外的賽事，張致恆（Steven）和大J會對戰，女子組參賽者則有《造美人》Kathy（張育玲）﹗

文：東方新地｜圖：《培生培心》YouTube影片截圖