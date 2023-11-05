鍾培生桃色風波再有進展 女網紅聲稱已追討12億
人妻女網紅「姐姐」曬12億支票：感謝尊貴的客戶
人妻Ashley以死相逼後一直未有現身，突然一位自稱係「姐姐」的人用人妻ig po story，強調「要處理好妹妹的事」再同鍾培生計數，仲話佢哋唔缺錢，只佢得到報應同埋破產。後來一直就由呢位「姐姐」更新ig story，表示已幫妹妹處理好身後事，妹妹現時「住」於海邊。而最新更新中，呢位「姐姐」竟曬出一張12億的支票，仲要寫住「Derek Cheung」表示「感謝尊貴的客戶」「妹妹，你得償所願了解，要不是你走了，估計也不知錯，我會幫你捐給動物和小朋友，吹牛12年，一年收費一億很合理，有興趣的我也可以和你吹牛」
鍾培生：我都好想有能力條條女都畀12億
事後有人將呢位女網紅的story分享俾鍾培生睇，鍾培生於IG回應佢都好想有能力條條女都俾12億！另外鍾培生仲貼出一個連登仔的留言「實好多人同鍾生講話唔好理，好快無事，但成3年真係人都癲，就係呢個post都咁多信。」鍾培生表示睇到呢個網民留言想喊出嚟。
重溫人妻女網紅3年前開始控訴鍾培生
呢位人妻女網紅早喺2020年時已開始控訴鍾培生，當時因為鍾培生邀請咗「賽馬女神」莎拉去其YouTube頻道亮相，繼而傳出緋聞。人妻女網紅當時已經發文大鬧莎拉，又暗指莎拉被包養，工作機會係從唔正經的途徑換取等。當時鍾培生喺ig疑似回應該女網紅。
「呢幾年香港無論係男或女，我認識的或素未謀面的都可以無相、無合照、無我聯絡方式、無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有x，究竟係關注嘅白痴定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部份留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。」
人妻以死相逼 要收到鍾培生的賠償！
後來爆發袁嘉敏事件後，人妻女網紅IG不斷出post，IG仲有個限時動態專欄係屬於鍾培生，不斷明暗示指自己曾經同鍾培生約會過「有段8年情」，大爆2人之間的感情轇轕，直斥鍾培生為「廢柴」，出現問題時就唔出聲走人，搞到佢鬼剃頭，又話佢被玩弄感情。直到昨日（30日），女網紅嬲爆要收到鍾培生的10億賠償，如果唔係佢就會直播自盡。
鍾培生: 警已報！恐嚇已長達3年
鍾培生終於忍唔住回應人妻女網紅，指自己同佢完全唔識認識，仲被恐嚇已長達3年，現在已經報警處理。
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