鍾培生桃色風波再有進展 女網紅聲稱已追討12億

鍾培生早前再度捲入桃色風波，被一名人妻女網紅Ashley連環出Post狂鬧，更以死相逼要求賠償她10億，否則就會進行死亡直播。人妻女網紅消失一日左右，突然一位自稱「姐姐」的人出現，又表示妹妹「已離世」，兼公開一張12億的支票……