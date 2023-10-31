鍾培生遭女網紅指控玩弄8年感情要求賠10億 IG公開反擊：被恐嚇長達3年

現年32歲的鍾培生再捲入桃色風波，一名17直播人妻女網紅日前在各大傳媒的社交平台留言，聲稱要控訴鍾培生兼要求賠償！翻看這位人妻的Instagram，原來她已經狙擊了鍾培生多時，但一直未得到回應。直到今日（31日），鍾培生終於公開回應此女子……