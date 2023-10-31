鍾培生遭女網紅指控玩弄8年感情要求賠10億 IG公開反擊：被恐嚇長達3年
人妻女網紅3年前開始控訴鍾培生
呢位人妻女網紅早喺2020年時已開始控訴鍾培生，當時因為鍾培生邀請咗「賽馬女神」莎拉去其YouTube頻道亮相，繼而傳出緋聞。人妻女網紅當時已經發文大鬧莎拉，又暗指莎拉被包養，工作機會係從唔正經的途徑換取等。當時鍾培生喺IG疑似回應該女網紅。
「呢幾年香港無論係男或女，我認識的或素未謀面的都可以無相、無合照、無我聯絡方式、無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有x，究竟係關注嘅白痴定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部份留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。」
人妻以死相逼 要收到鍾培生的賠償！
後來爆發袁嘉敏事件後，人妻女網紅IG不斷出post，IG仲有個限時動態專欄係屬於鍾培生，不斷明暗示指自己曾經同鍾培生約會過「有段8年情」，大爆2人之間的感情轇轕，直斥鍾培生為「廢柴」，出現問題時就唔出聲走人，搞到佢鬼剃頭，又話佢被玩弄感情。直到昨日（30日），女網紅嬲爆要收到鍾培生的10億賠償，如果唔係佢就會直播自盡。
鍾培生: 警已報！恐嚇已長達3年
鍾培生終於忍唔住回應人妻女網紅，指自己同佢完全唔認識，仲被恐嚇已長達3年，現在已經報警處理。
袁嘉敏爆鍾培生開價1000蚊傾心事
以豐滿身材出名的港姐袁嘉敏（Candy），曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前。生財有道的她不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。日前Candy忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。事件連日發酵，袁嘉敏最近接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。
袁嘉敏近年淡出幕前發展KOL事業，頻頻在個人社交網站上分享自己歎世界的悠閒生活，睇見都寫意！不過在4月1日愚人節早上，袁嘉敏突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子是「絕對的人渣」，內容仲非常弔詭，引起網民無限聯想！一日後，鍾培生終於回應「人渣」指控，發長文指曾經濟援助袁小姐，但去年中已經沒有再聯絡，劃清界線。
鍾培生所發全文如下：
「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」
「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。」
「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。」
37歲袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 網民熱烈分析有否「被包養」之嫌
早年袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，不過她近年已經幾乎絕跡幕前，偶爾會出席公開活動亮吓相，主力經營KOL事業。曾有報道指她非常富貴，月租4萬半山豪宅，加上社交網盡是享受生活的相片，所以曾多次傳出被包養的傳聞，惟她一直冷處理。但突然在4月1日，袁嘉敏在IG限時動態分享了鍾培生與父母的合照，並以英文寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的人渣，太可怕了！）」
袁嘉敏：與鍾氏在一起的一年是噩夢
袁嘉敏續說，並指因為其它人的自私而感到失望，「意譯：（我總是試圖去看到人們善良的一面，努力成為願意傾聽、在需要時提供幫助的朋友。有時人們的自私、膚淺和扭曲，真的令人很失望。與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」
袁嘉敏收大利是，被包三餐送酒
除了收大利是之外，袁嘉敏還表示過程中包早午晚餐兼有酒飲：「意譯：（謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。或許我前世欠了你們兩個。我不想再長談了。我太仁慈了。）」袁嘉敏此番炮轟，即時引來討論區連番討論，當中有不少網直指袁嘉敏被鍾氏父子包養一年，因金錢糾紛不歡而散！不過有心水清嘅網民就話今日係4月1日愚人節，提醒大家切勿跟車太貼中伏收場！
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