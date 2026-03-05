鍾培生求婚成功｜公開承認性慾強 自稱可持續2小時 分享性愛技巧引熱議

鍾培生昨日傍晚於社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷求婚成功，震撼全城的電影級求婚場面瞬間引爆網絡熱議。這位以豪門公子身份備受關注的城中名人，過往在綜藝節目中曾大膽分享私密話題，如今終於決定「封盤」，令不少網民回想起他之前那些驚人言論。