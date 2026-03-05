鍾培生求婚成功｜公開承認性慾強 自稱可持續2小時 分享性愛技巧引熱議

鍾培生昨日傍晚於社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷求婚成功，震撼全城的電影級求婚場面瞬間引爆網絡熱議。這位以豪門公子身份備受關注的城中名人，過往在綜藝節目中曾大膽分享私密話題，如今終於決定「封盤」，令不少網民回想起他之前那些驚人言論。

淺水灣豪宅上演電影級求婚

鍾培生選址淺水灣鍾家大宅內進行求婚，整個場面堪稱「電影級規格」打造。現場設有巨型場景佈置、管弦樂團現場伴奏，最震撼的是約30米高空威也一躍而下的畫面，令整個求婚過程充滿戲劇張力。片段中可見鍾培生為莊雅婷戴上頸巾，然後跪地讀出求婚承諾，浪漫場面令人動容。相關片段火速被瘋狂轉載，直衝熱搜榜首。

鍾培生過往節目大膽分享私密話題

回顧鍾培生過往在綜藝節目的表現，他向來敢言敢做。在2021年與林作一同擔任《Mean Talk》嘉賓時，兩人曾在節目中互比性能力，內容大膽露骨。鍾培生當時自認出名性慾強且性能力高超，聲稱「我係好出名好勁」，直言他的約會對象以及伴侶都曾經讚他是No.1。他更透露自己的肌肉控制能力驚人，「我可以一分鐘，亦可以兩個鐘……我肌肉控制好勁，所有嘢都控制到。」

鍾培生分享性愛技巧引熱議

節目中鍾培生毫不避諱地分享性愛心得，表示可以控制自己的高潮，兼且能夠滿足性伴侶，甚至有很多男性朋友都會向他請教相關技巧。他建議可以從控制呼吸和鍛練下盤肌肉方面入手來提升性能力，自言自己由細練到大。更令人咋舌的是，他分享了大學放長假期間的性愛經歷，聲稱在17、18日的假期中一共做了52次，用了四盒12個裝以及一小盒3個裝的避孕套。

網民熱議鍾培生求婚與過往言論

鍾培生求婚成功的消息公布後，網民紛紛留言祝賀，同時亦有不少人回想起他過往在節目中的大膽言論。有網民表示「呢個唔只係求婚，直頭係全港盛事！」，亦有人調侃「之前講到咁勁，𠵱家終於搵到真愛啦」。部分網民則認為他的求婚場面過於鋪張，但大部分人都對這對新人送上祝福，期待他們的婚禮會是怎樣的盛大場面。

鍾培生 求婚 （圖片來源：threads）
鍾培生 求婚 鍾培生向女友浪漫跪地求婚。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
鍾培生 求婚 （圖片來源：TVB）
